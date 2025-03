Campo alla Sughera: precisione teutonica nei vini di Bolgheri

La passione per il vino ha sempre stimolato le ricerche e l’analisi minuziosa del territorio da parte della famiglia Knauf (leader mondiale nella produzione di materiali per l’edilizia), che ha trovato nella zona di Bolgheri il luogo ideale per impiantare i propri vigneti.

La cantina di Campo alla Sughera

Nel 1988 acquistano una proprietà accanto alla fossa di Bolgheri, protetta dalle correnti fredde della barriera naturale delle colline circostanti. Nasce così Campo alla Sughera, un’azienda che cura in ogni dettaglio la scelta dei varietali e la gestione dei suoli.

I vini di Campo alla Sughera

Arioso 2023 è un Vermentino con fragranze di bergamotto, cedro, verbena e biancospino, con una purezza fruttata di mela verde e lime. Presenta una stuzzicante sapidità prima di un finale ammandorlato.

Bolgheri Rosso Adeo 2022: un blend di Cabernet Sauvignon e Merlot, con effluvi di succo di cassis e aronia nera, note di cannella, eucalipto e scatola di sigari. Bocca saporita, tannini croccanti e persistenza finale sul frutto nero.

Toscana Campo alla Sughera 2020: da Petit Verdot e Cabernet Franc, con sentori di violetta, rosa appassita, frutti di bosco conditi con noce moscata e chiodi di garofano. Ha una tannicità caratteristica con un finale di pomodoro secco.

Bolgheri Superiore Arnione 2020: da Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot, con note aromatiche di erbe officinali, inchiostro, ribes e mora. Tannini levigati e un finale rilassato con retrogusto di spezie dolci.

Tutti i vini sono caratterizzati da una precisione teutonica, che esprime il massimo rispetto per il terroir e l’ambiente.