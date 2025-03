Mezzacorona è il miglior produttore italiano del Mundus Vini Spring Tasting

Il Gruppo Mezzacorona ha ricevuto un prestigioso riconoscimento durante l'edizione 2025 del Mundus Vini Spring Tasting, uno dei concorsi enologici più importanti a livello mondiale. L'evento, svoltosi a Neustadt, in Germania, ha visto la partecipazione di esperti enologici da tutto il mondo, impegnati nella degustazione di migliaia di vini provenienti da diverse nazioni. Alla fine del concorso, il Gruppo Mezzacorona è stato premiato con il titolo di “Miglior produttore italiano”, un traguardo che sottolinea la qualità dei suoi vini e il costante impegno verso l'eccellenza.

Mezzacorona ha ottenuto un totale di 12 medaglie d'oro e 24 medaglie d'argento, una performance che evidenzia la costante ricerca della qualità da parte dell'azienda. Questi riconoscimenti confermano la qualità dei prodotti Mezzacorona, che spaziano dalle prestigiose denominazioni del Trentino fino ai vitigni della Sicilia. Tra i premi più rilevanti, tre vini hanno ricevuto il sigillo più ambito, il “Best of Show”:

Chardonnay Castel Firmian Trentino Doc Riserva 2023 : riconosciuto come il miglior vino bianco del Trentino.

: riconosciuto come il miglior vino bianco del Trentino. Lagrein Castel Firmian Trentino Doc Riserva 2021 : un altro vino della cantina trentina premiato per la sua qualità.

: un altro vino della cantina trentina premiato per la sua qualità. Nero d'Avola Feudo Arancio Sicilia Doc 2022: il miglior vino rosso della Sicilia.

Mezzacorona, la consegna a ProWein

La consegna ufficiale del premio è avvenuta il 16 marzo 2025 durante la ProWein, la grande fiera del vino di Düsseldorf, uno degli eventi più significativi per il settore enologico a livello globale. La manifestazione, che si concluderà il 18 marzo 2025, è un'occasione di incontro per produttori e professionisti del mondo del vino, un contesto ideale per celebrare i successi ottenuti al concorso.

I vini di Mezzacorona ad aver ricevuto il“Best of Show” a Mundus Vini

Questo riconoscimento non solo celebra la qualità dei vini prodotti dal Gruppo Mezzacorona, ma mette anche in luce l'impegno dell'azienda nella sostenibilità. Il Gruppo ha infatti avviato un percorso volto a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, coinvolgendo i propri soci in un processo che mira alla valorizzazione del territorio e alla promozione di pratiche agricole sostenibili.