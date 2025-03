Ronco dei Tassi, il Collio nel bicchiere: storia, premi e filosofia enologica

Immersa nel cuore del Collio, una delle zone vinicole più prestigiose d'Italia, la famiglia Coser ha dato vita a Ronco dei Tassi, un'azienda che è diventata un punto di riferimento per i vini bianchi del territorio. L'azienda nasce nel 1989 quando Fabio Coser e la moglie Daniela decidono di acquistare un podere di circa nove ettari, di cui quattro a vigneto, nel cuore del Collio Goriziano e più precisamente nel comune di Cormons (Go).

Ronco dei Tassi: la famiglia Coser

Ronco dei Tassi: cosa sapere e la filosofia enologica

Qui, ad un'altitudine che varia fra i 140 e i 200 metri sul livello del mare, ci troviamo ai limiti del parco naturale di Plessiva, zona di tutela ambientale ricca di flora spontanea e di numerosa fauna selvatica che, non disturbata, trova in questi luoghi l'habitat ideale. Dalla specifica presenza di alcune colonie di tassi che nel periodo in cui l'uva è matura diventano ghiotti consumatori dei grappoli più dolci e dalla particolare disposizione dei vigneti in terrazze ben esposte denominate “ronchi”, è nato il nome dell'azienda Ronco dei Tassi. La cantina Ronco dei Tassi ha attraversato diverse fasi di crescita, mantenendo sempre saldo il suo impegno: creare vini che siano espressione sincera del territorio. Oggi, i fratelli Enrico e Matteo Coser, eredi della passione di famiglia, guidano l'azienda con l'obiettivo di esaltare la ricchezza della biodiversità e l'identità distintiva del Collio.

Ronco dei Tassi: veduta sui vigneti dell'azienda

La filosofia enologica della famiglia si fonda sul rispetto per la terra e su un approccio sostenibile alla viticoltura. L'azienda si estende su oltre 50 ettari, di cui 23 coltivati a vigneto, e adotta metodi di coltivazione che privilegiano la qualità sulla quantità. Le uve crescono in un ambiente che preserva la biodiversità circostante, con il resto dei terreni dedicati al bosco, a testimonianza dell'impegno per l'equilibrio naturale. L'utilizzo di pratiche agricole a basso impatto ambientale, l'attento controllo delle rese e una vinificazione rigorosa sono i pilastri che permettono a Ronco dei Tassi di produrre vini di straordinaria qualità. Tra i numerosi successi che hanno segnato la storia della cantina, il Fosarin, premiato con i Tre Bicchieri del Gambero Rosso 2022. Un riconoscimento che conferma l'eccellenza dei vini di Ronco dei Tassi, che continuano a distinguersi con la loro selezione di Friulano, Ribolla Gialla, Pinot Grigio, oltre al pregiato Picolit e all'elegante Collio Rosso Cjarandon.

Fosarin 2022, il miglior vino bianco d'Italia

Un altro traguardo di grande prestigio è stato raggiunto con l'incoronazione del Fosarin 2022 come miglior vino bianco d'Italia dalla Guida vini d'Italia de L'Espresso 2025, curata dal noto sommelier Luca Gardini. Un trionfo che ha testimoniato l'abilità della famiglia Coser nell'interpretare al meglio il territorio del Collio. Enrico Coser, ritirando il premio, ha dichiarato: «Questo premio ci dà entusiasmo ed energia per proseguire nei nostri obiettivi. La nostra azienda ha sempre puntato alla qualità, con l'obiettivo di portare nel bicchiere l'essenza del nostro splendido territorio».

Il Fosarin 2022 è stato eletto come miglior vino bianco d'Italia 2025 da L'Espresso

Ronco dei Tassi, sottolineiamo, vinifica con amore per la terra e costante ricerca dell'eccellenza. Ogni vino è prodotto con un approccio che unisce tradizione e innovazione. La cuvée Fosarin, ad esempio, nasce dall'assemblaggio di Friulano, Malvasia e Pinot Bianco ed è il risultato di una lunga maturazione in barrique che conferisce al vino una complessità straordinaria. L'affinamento, di circa 10 mesi, arricchisce il vino di note sottili e una struttura elegante.

Enrico Coser: un innovatore premiato e la collezione di famiglia

Un altro importante traguardo per la famiglia è il premio "Personaggio dell'anno" assegnato a Enrico Coser durante il Vinoway Selection 2024. Un riconoscimento che celebra non solo la qualità dei vini di Ronco dei Tassi, ma anche la visione imprenditoriale e l'impegno costante della famiglia Coser. Enrico, che guida l'azienda con passione e determinazione, ha affermato: «È un premio inaspettato che mi rende estremamente orgoglioso. Grazie ai miei genitori ho avuto la possibilità di crescere professionalmente e di ritagliarmi il mio spazio nell'azienda. Sono ambizioso e amo sperimentare, sempre nel rispetto della nostra filosofia enologica».

Alcune etichette di Ronco dei Tassi

Ronco dei Tassi, ricordiamo, ha recentemente lanciato la "Collezione di famiglia", una selezione di vini prodotti solo nelle migliori annate, con affinamenti prolungati per esaltarne la longevità. La Malvasia Collezione di Famiglia 2019, ad esempio, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il premio vino dell'anno ai Food and Travel Italia Awards 2021. Questa collezione, che include anche il Pinot Bianco 2019 e il Madame Sauvignon 2020, rappresenta l'apice della qualità raggiunta dall'azienda, con vini che si evolvono nel tempo, portando la firma della famiglia Coser.

Ecco: l'olio extravergine di oliva di Enrico Coser

L'impegno della famiglia Coser non si ferma al vino. Durante il lockdown, Enrico ha infatti avviato un nuovo progetto legato al territorio: la produzione di un olio extravergine di oliva di alta qualità, chiamato Ecco. L'olio, prodotto con attenzione maniacale alla qualità, tecniche a basso impatto ambientale e raccolta manuale delle olive, proviene da 3,5 ettari di uliveto tra Gagliano e Cormons. Il risultato è un olio dal fruttato medio, caratterizzato da un equilibrio armonioso delle diverse cultivar e da una leggera piccantezza tipica della Bianchera, tipica del Friuli Venezia Giulia.

Ronco dei Tassi: un futuro nel segno della tradizione

Ronco dei Tassi, con una visione che guarda al futuro nel rispetto delle radici del territorio, è una delle realtà più promettenti del panorama vitivinicolo italiano. I suoi vini, dai bianchi freschi e minerali ai rossi eleganti, sono il frutto di un impegno costante e di una passione che si tramanda di generazione in generazione. Con premi prestigiosi, come i Tre Bicchieri del Gambero Rosso e il titolo di miglior vino bianco d'Italia, la famiglia Coser di Ronco dei Tassi si conferma non solo produttore di eccellenza, ma anche innovatore, capace di coniugare tradizione e innovazione con successo.