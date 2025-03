Un vermouth speciale e una grappa “stravecchia”: Pisoni a Vinitaly con due novità

Corsi e ricorsi storici. Elisir, amari, vermouth, liquori, grappe, distillati e altre tipologie di "spirits" sembravano definitivamente destinati all'oblio. E invece no, da qualche anno stanno vivendo una nuova epoca d'oro. Pensiamo solo al boom del gin e del rum. Prodotti che stanno tornando prepotentemente di moda soprattutto tra i giovani. Uno di questi prodotti "redivivi" è il vermouth, un vino aromatizzato che la vulgata comune sostiene abbia origini piemontesi.

La storica Distilleria 1852 Pisoni di Pergolese (Tn)

La storia del vermouth: sarebbe stato creato nel 1786 dall'erborista Carpano

Dicevamo: origini piemontesi. Il vermouth sarebbe stato creato nel 1786 da un erborista-distillatore biellese di nascita e torinese d'adozione, Antonio Benedetto Carpano, che, miscelando vino Moscato con erbe aromatiche e spezie, inventò la formula utilizzata in seguito per definire la categoria merceologica del vermouth. Carpano scelse questo nome prendendolo in prestito dal tedesco wermut, termine con il quale in Germania è conosciuta l'artemisia. Ma in realtà l'erborista piemontese si è rifatto ad una tradizione di lunghissima data. Si dice infatti che già Ippocrate amasse bere vino aromatizzato (ippocrasso) con erbe, spezie e miele e che un vino simile fosse diffuso anche in Grecia e nell'antica Roma.

Una lapide ricorda Antonio Benedetto Carpano (originario di Biella dove nacque nel 1764, morirà a Torino nel 1815) che «con il suo vermouth contribuì alla fama e al prestigio di Torino nel mondo». Nel Novecento la Carpano era un'industria di grandi dimensioni con reti commerciali in tutti i Paesi del mondo. Nel 1982 il marchio venne ceduto alla Branca, con il conseguente spostamento delle linee produttive e d'imbottigliamento a Milano. Ora il marchio è commercializzato dalla F.lli Branca, unitamente ai prodotti Cinzano, Martini & Rossi, Campari e Gancia. Il vermouth Carpano oggi è prodotto in due diverse tipologie: il cosiddetto "Torino Vermuth Originale", la cui tecnica produttiva è rimasta inalterata nel tempo, e il "Punt e Mes" più aromatico e amaricante.

In Germania già nel Seicento si preparava un vino a base di assenzio

In Germania già nel 1600 si preparava un vino aromatizzato in infusione con delle erbe officinali, in particolare l'assenzio (artemisia). Era consumato prevalentemente in casa, ma non era commercializzato. In tempi più recenti invece il primo italiano che parlò in un testo di questo vino (Oenologia toscana del 1773) è Cosimo Villifranchi, per cui si potrebbe pensare che la patria del vermouth sia la Toscana. Ma è Torino che vanta la primogenitura con l'erborista Antonio Benedetto Carpano che nel 1786 trova la formula per lanciare sul mercato questo vino liquoroso aromatizzato. E fu un successo visto che ben presto si diffuse non solo in Piemonte, ma anche nella vicina Francia.

Il vermouth Pisoni della Valle dei Laghi vuole esprimere lo spirito trentino

Il vermouth vanta dei proseliti anche in Trentino (ne abbiamo parlato in precedenti servizi). La notizia di questi giorni è che anche la storica Distilleria 1852 Pisoni di Pergolese, dopo le grappe e gli amari, ha deciso di affrontare questa nuova sfida proponendo sul mercato il vermouth "Valle dei Laghi". Debutterà in anteprima al prossimo Vinitaly (6-9 aprile). Il vermouth Valle dei Laghi è un altro tassello che si inserisce con armonia e coerenza tra le proposte della Distilleria Pisoni 1852 anche perché esprime appieno lo spirito trentino. Qui, infatti il Müller Thurgau della Valle dei Laghi si unisce all'artemisia (assenzio) e alle dieci botaniche che da sempre caratterizzano la Grappamara, l'Amaro DonZio e il Gin 7Laghi.

Il mastro distillatore Giuliano Pisoni tra gli alambicchi

Il primo prodotto che ha utilizzate queste erbe botaniche è la "Grappamara" nata più di 70 anni fa. La ricetta originale, mai modificata, è la stessa da allora. «In questo caso - sostiene il mastro distillatore Giuliano Pisoni - il Vermouth cattura l'essenza del territorio. È il prodotto che completa la nostra gamma dedicata alla Valle dei Laghi. Una chicca creata lasciando in infusione le botaniche che si possono trovare in questi luoghi incantati tra le vette dolomitiche che sono la nostra casa e dove affondano le nostre radici».

Il Müller Thurgau, vino fresco e aromatico, nel Vermouth esalta l'infuso delle erbe botaniche accuratamente selezionate: assenzio, rabarbaro, menta piperita, centaurea, asperula, ginepro, genziana, calamo, china, liquirizia e arancio amaro. Il profilo aromatico è complesso e armonico: note balsamiche e floreali di montagna si intrecciano a sentori erbacei e amaricanti, regalando al palato un equilibrio sottile tra freschezza e dolcezza con un finale amarognolo persistente. Un vermouth che racconta il territorio, ideale da gustare liscio, con ghiaccio o come protagonista di cocktail dal carattere autentico e alpino. Il vermouth "Valle dei Laghi" sarà disponibile da aprile nelle migliori enoteche e nello shop online di Pisoni. Prezzo: 24 euro.

Altra novità della Distilleria Pisoni: la "Grappa Clessidra Stravecchia 20 Anni"

Altra novità della storica Distilleria 1852 Pisoni di Pergolese (anche questa sarà presentata al prossimo Vinitaly) sarà la "Grappa Clessidra Stravecchia 20 Anni". Una grappa che rappresenta il connubio tra la conoscenza dell'arte distillatoria e la capacità di saper attendere i cicli della natura. "Clessidra Stravecchia 20 Anni" Pisoni completa la gamma delle grappe superinvecchiate: la 10 Anni e la 15 Anni.

Pisoni: la Grappa Clessidra Stravecchia 20 Anni e il vermouth Valle dei Laghi

Prodotta in sole 400 bottiglie mediante la distillazione di pregiate vinacce trentine in alambicchi di rame con il metodo Tullio Zadra, riposa per più di 20 anni in barrique di rovere francese. Al naso offre un bouquet ricco e sfaccettato con note di frutta secca, noci, fichi e accenni di spezie dolci come cannella e vaniglia. Il gusto è profondamente evoluto, con un equilibrio tra sentori di frutta matura e una delicata nota di tostatura, con un finale lungo e persistente che lascia un retrogusto caldo e avvolgente. Il lungo invecchiamento le conferisce una straordinaria eleganza.

Vent'anni di affinamento in barrique regalano alla grappa sensazioni uniche

«Con "Clessidra Stravecchia 20 Anni" - spiega Giuliano Pisoni, mastro distillatore di Pisoni 1852 che assieme ad Andrea, Elio e Francesco conduce l'azienda di famiglia - prosegue un progetto ambizioso, in cui crediamo fortemente. Raramente infatti le grappe riposano per un tempo così lungo, ma il trascorrere degli anni dona al prodotto sensazioni uniche. Anche l'alta gradazione alcolica è frutto di una precisa scelta aziendale».

Il patriaca Arrigo Pisoni con i figli Giuliano, Elio e i nipoti Andrea e Francesco

«In questo modo - prosegue - riusciamo a mantenere integri struttura e composizione. In vent'anni di affinamento la part des anges (espressione tratta dall'alchimia che definiva le sostanze volatili "degli angeli", ndr) vale a dire la parte che evapora è oltremodo considerevole, ma ciò che rimane nelle barrique è ricco di profumi intensi e complessi». La "Grappa Clessidra Stravecchia 20 Anni" sarà disponibile da aprile nelle migliori enoteche e nello shop online di Pisoni. Prezzo: 104 euro.

In alto i calici. Prosit!