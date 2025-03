Fattoria della Talosa: il Nobile di Montepulciano tra storia e passione

A pochi passi da Piazza Grande, nel cuore di Montepulciano (Si), nei sotterranei di due degli edifici più antichi della città, i palazzi Tarugi e Sinatti, si sviluppa la cantina storica della Fattoria della Talosa, che prende il nome da una delle otto contrade del paese. Il simbolo della contrada, una rosa, compare sulle etichette dei loro vini.

Le vigne di Fattoria della Talosa

Dal 1972, la tenuta è di proprietà della famiglia Jacorossi e, ad oggi, siamo alla terza generazione, con 33 ettari di vigneti coltivati a biologico dedicati al Sangiovese, in una zona cru di Montepulciano chiamata Pietrose, con un’altitudine di 330-400 metri sul livello del mare ed esposizione sud-ovest.

La cantina storica

La cantina storica si rivela un luogo magico: risale al XVI secolo, scavata nel tufo e costruita in mattoni, custodisce le enormi botti di rovere dove avviene l’invecchiamento del Vino Nobile di Montepulciano. Le botti più vecchie, con capacità di 115 ettolitri, superano il mezzo secolo di età e, grazie ad esse, è stata prodotta la prima bottiglia di Vino Nobile di Montepulciano dell’azienda nel 1972.

La cantina storica di Fattoria della Talosa

Un percorso che rivela tante sorprese: in alcuni punti, alzando lo sguardo verso le volte, si possono riconoscere i resti fossili di conchiglie che risalgono al Pliocene, quando in questo territorio c’era il mare. E poi si arriva all’ingresso di una tomba etrusca del VI secolo a.C., perfettamente conservata.

La sala degustazione

L’azienda recentemente ha inaugurato una sala degustazione, unica e affascinante al tempo stesso, scavata nella roccia adiacente alla cantina storica. Uno spazio, ritrovato grazie al racconto di un anziano del luogo, che era utilizzato come rifugio durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

La sala degustazione di Fattoria della Talosa

La degustazione dei vini

Vino Nobile Alboreto 2020

Nasce dalle porzioni più fertili delle vigne Filai lunghi, Alboreto, La Costa e Sotto Casa. Sono aree mediamente fresche, che permettono di ottenere un Sangiovese dalla spiccata versatilità. Le uve provenienti dalle singole aree vengono vinificate separatamente; la fermentazione alcolica si protrae per circa 15-18 giorni e la successiva malolattica avviene in acciaio.

Nobile di Montepulciano Alboreto 2020 Fattoria della Talosa

La maturazione avviene in tonneaux di terzo e quarto passaggio e in botte grande, sempre seguendo il concetto di mantenere separate le masse in base alla provenienza, fino all’imbottigliamento. L’affinamento in botte dura 24 mesi, al termine dei quali si procede con l’assemblaggio. Il colore è rosso rubino scuro che sfuma nel viola. Elegante al naso, con note fruttate di ciliegia che si allungano in chiodi di garofano e tabacco dolce. Il tannino è presente e risulta integrato su un finale persistente che riempie tutto il cavo orale.

Vino Nobile Riserva 2019

Nasce dai terreni più argillosi, due vigne di quasi 50 anni (Vigna Camponi Vecchi e Vigna Costa Vecchia) e una di 20 anni (Vigna Camponi) che conferiscono grande eleganza e territorialità. La fermentazione alcolica dura dai 20 ai 25 giorni e la successiva malolattica viene completata in vasche di acciaio.

Nobile di Montepulciano Riserva 2019 Fattoria della Talosa

Il vino matura, in un primo momento, in tonneaux di rovere francese nuovi e di secondo passaggio per un anno, a cui segue l’assemblaggio e la maturazione per altri due anni in botti grandi di slavonia. Infine, l’affinamento in bottiglia per almeno sei mesi. Il colore è rosso rubino, con un naso piacevole di frutta rossa, con evidente marcatura di spezie e floreale sul finale. La struttura è complessa e i tannini stimolano il palato.

Vino Nobile Filai Lunghi 2019

Nasce nel 2007 e viene prodotto con uve provenienti da porzioni 100% sabbiose di tre vigne: Filai lunghi, Alboreto e Sotto Casa. La raccolta esclusiva da porzioni sabbiose di terreno porta a un livello di maturità precoce; le basse rese - mediamente 20 quintali di uva per ettaro - garantiscono grande concentrazione e struttura. Il processo di vinificazione e maturazione delle tre diverse uve avviene separatamente il primo anno, fino all’assemblaggio delle tre masse in botte grande.

Nobile di Montepulciano Filai Lunghi 2019 Fattoria della Talosa

Durante la lavorazione, le uve vengono diraspate e leggermente pigiate, prima della fermentazione alcolica che avviene a temperatura controllata in vasche da 50 quintali - riempite però per circa 35 quintali - per un periodo che varia dai 20 ai 25 giorni. Al rimontaggio all’aperto seguono due delastage e la successiva fermentazione malolattica in vasca di acciaio e legno. I tre vini maturano poi in tonneaux nuovi per un anno, cui segue l’assemblaggio e un altro anno in botte grande (da 50 o 60 ettolitri), prima dell’affinamento in bottiglia. Il colore è rubino scuro. Al naso tanta complessità, profondo con note di sottobosco. Sensazioni speziate, lungo e profondo.

Il progetto Pieve del Nobile

Talosa crede fortemente nel progetto Pieve del Nobile, valorizzando le sue due Pievi: Le Grazie e San Biagio. In questo momento, tutte le forze sono dedicate a Pieve Le Grazie, ottenuta esclusivamente dalla Vigna Chiusino, la più antica dell’azienda, piantata nel 1969 su terreni di sabbie argillose.

Dopo due anni di maturazione in tonneaux di secondo passaggio, il vino viene immediatamente imbottigliato per un lungo affinamento. Questo processo assicura grande longevità, esaltando l’eleganza e la complessità del vino. Si colloca all’apice della piramide qualitativa di Talosa, rappresentando la massima espressione del terroir di Montepulciano. L’offerta enologica si accompagna a quella enoturistica, con Villa Talosa, residenza toscana ristrutturata, che sorge in mezzo ai vigneti di proprietà, a soli 2 chilometri dal centro di Montepulciano.