Granda Beer: birre artigianali tra radici locali e ispirazioni globali

Dalla provincia di Cuneo, detta “Granda” per la sua estensione, e in particolare dal saluzzese, terra di eccellenza frutticola, nasce il Birrificio Granda Beer. Fondato nel 2011, il birrificio è oggi una realtà consolidata nel panorama brassicolo nazionale con una produzione annua nel 2024 di circa 5.500 hl. Il fondatore e titolare è Ivano Astesana, mentre il ruolo di birraio è ricoperto da Davide Cravero.

Ivano Astesana, fondatore e titolare del Birrificio Granda Beer

Collaborazioni e materie prime

Il birrificio collabora periodicamente con produttori locali e internazionali per realizzare birre in piccole tirature, utilizzando eccellenze agricole del territorio come mosto d'uva, pesche e castagne.

Il birrificio collabora periodicamente con produttori locali e internazionali per realizzare birre in piccole tirature

Oltre agli ingredienti locali, si avvale anche di materie prime provenienti da lontano, trasformate da artigiani italiani, come il cacao e il caffè. Tuttavia, la filosofia produttiva non si limita a un approccio localistico, che rischierebbe di creare barriere e chiusure.

Il team del Birrificio Granda Beer

L’obiettivo è valorizzare il territorio rendendolo protagonista anche al di fuori dei propri confini. Per questo motivo, la produzione sposa un’idea di apertura e reciprocità, includendo anche ingredienti esotici, lieviti scandinavi e stili brassicoli d’oltreoceano, sempre con l’intento di far conoscere la qualità delle birre italiane su scala internazionale.

Le birre iconiche

Le birre del Birrificio Granda Beer

Kloe - Helles (Alc. 5%)

Best seller del birrificio

Realizzata con cereali 100% di produzione propria

Kei Os - IPA (Alc. 5,5%)

La birra più nota della produzione

Nebbia - Hazy Italian Pils (Alc. 5,1%)

La più iconica per i mercati esteri

Xtra 2.0 - Hazy DDH IPA (Alc. 6,6%)

Facile da apprezzare per il bevitore occasionale, ma con complessità per l'intenditore

Una birra da raccontare: Nebbia

Nebbia incarna l'essenza del birrificio e nasce dalla recente tradizione delle Italian Pils, reinterpretata attraverso i valori fondanti di Granda Beer. Il nome Granda rappresenta innanzitutto il territorio, che oltre a essere la sede del birrificio, è anche la terra in cui l’azienda opera come produttore agricolo. Granda è anche il birrificio stesso, il luogo in cui vengono create le birre, e infine rappresenta "Land of Beer", il progetto volto a portare la provincia di Cuneo e l'Italia al centro della scena birraria internazionale.

La birra Nebbia del Birrificio Granda Beer

Nebbia esprime perfettamente questi concetti, essendo prodotta con cereali coltivati direttamente dall’azienda e caratterizzata da uno stile di luppolatura, il dry hopping, che trae origine dall’America e, ancor prima, dall’Impero Britannico dell’Ottocento. Questa birra unisce tradizione e sperimentazione, valorizzando il territorio e mantenendo uno sguardo aperto verso il mondo. Non a caso, risulta essere la più apprezzata nei mercati esteri.

Abbinamento consigliato: Nebbia si sposa alla perfezione con piatti della tradizione piemontese come battuta di fassona, tajarin al burro o una pizza gourmet con formaggi locali.

La top seller: Kloe

La Kloe è la birra più venduta. Una Helles con cereali 100% di produzione propria, dal carattere semplice ma intenso, pensata per essere adatta a tutti i palati.

La birra Kloe, top seller del Birrificio Granda Beer

Distribuzione

B2B: rappresenta circa il 90% delle vendite, con 5.000 hl , di cui una percentuale crescente destinata all'estero.

rappresenta circa il delle vendite, con , di cui una percentuale crescente destinata all'estero. Vendita diretta (Taproom & e-commerce): copre i restanti 500 hl.

Packaging

Disponibile in lattine, bottiglie e fusti.