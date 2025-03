Terre di Toscana 2025: una selezione dei migliori vini

Quest’anno ci piace dare i numeri. A Terre di Toscana è stato possibile andare alla scoperta di tutte le aree vitivinicole della regione, passando da quelle “classiche” a quelle più recenti, grazie alla presenza di oltre 700 referenze, proposte dalle 140 aziende presenti e provenienti dalla provincia di Arezzo, da Bolgheri e dalla Val di Cornia, da Carmignano, Chianti, Chianti Classico, Colline Lucchesi e Pisane, Candia e Lunigiana Massese, Maremma e Montecucco, Montalcino, Orcia, San Gimignano.

A Terre di Toscana presenti 140 azeinde con oltre 700 referenze

La seconda giornata ha offerto la possibilità di farsi trasportare dal fascino delle vecchie annate che un settantina di produttori hanno aggiunto al banco di assaggio. Approfittando di quest’ultima opportunità abbiamo aggiunto ai consueti 10 vini da raccontare una cinquina di vini “agè” che ci hanno particolarmente impressionato.

La Top Ten dei vini di Terre di Toscana

Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2020 - Boscarelli

Granato. Profumi ampi e stuzzicanti: apertura di ciliegia matura, viola e mirto con delicati sentori di ginepro, macis e finale al boero e grafite. La complessità del gusto è animata dalla succosa freschezza dei frutti rossi, tannini aristocratici e una lunga scia di riverberi speziati e balsamici che chiude sapida.

Carmignano Villa di Capezzana Progetto 10 anni 2015 - Capezzana

Carminio fitto. Confettura di ribes e amarena è il preludio a un’ampia speziatura di di cardamomo e pepe nero che si completa con tè nero e rododendro. Briosità fresco-sapida in tensione tannica, recupera equilibrio con tonificante alcol e chiusura di liquirizia.

I primi cinque vini della Top Ten di Terre di Toscana

Toscana Igt Bacicòlo 2022 - Il Colombaio di Santa Chiara

Un sipario rubino che s’allarga su un corredo olfattivo di mirtillo, amarena, prugna e viola pansé, con incursioni di cannella e chiodi di garofano, resina e tabacco. Sorso caldo e volumico energizzato da tannini muscolosi e fremiti di freschezza. Chiusura spettacolare su toni floreali e balsamici

Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2020 - Il Marroneto

Impressionante la modernità imperiosa di questo cru. Rubino brillante classico. Amarene, marasca, molta frutta anche gialla, un sottofondo balsamico caldo. Trama gustativa giovanile, quasi nervosa ma la classe tannica e la ricchezza rende la progressione avvincente e dinamica. Consistente e succoso il finale

Brunello di Montalcino Riserva 2019 - Pietroso

Integro nel carminio scuro. Ampi profumi di ciliegia matura, mora, mirtillo, caffè, tabacco, arancia sanguinella, cenni di viola, pepe nero e alloro. Sorso avvolgente dal tannino maturo e freschezza perfettamente allacciata alla vena alcolica. Chiude la lunga persistenza fruttata con cannella e vaniglia

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Gittori 2021 - Riecine

Carminio generoso. Ouverture attraente: ciliegia in confettura e petali di rosa rossa, seducenti effluvi di liquirizia, richiami di erbette aromatiche e cenni di tabacco e cacao si rivelano gradualmente. L’entrata dinamica danza sulla nobile trama tannica evolvendo in una scia sapido-fruttata .

Toscana Rosso Igt Giusto di Notri 2022 - Tua Rita

Rubino concentrato. Olfatto intenso e variopinto su frutti rossi, gelso e lamponi neri, ribes e more, un elegante tocco fumé e speziato. Trama gustativa fitta, sorso saporito, di grande solarità e leggermente affumicato con una progressione armonica di grande eleganza e consistenza. Finale sontuoso.

Gli altri cinque vini della Top Ten di Terre di Toscana

Toscana Rosso Igt Capatosta 2022 - Poggio Argentiera

Rubino intenso. Olfatto nitido e potente tra note speziate calde, una leggera affumicatura e il piccolo frutto nero. Trama media ed elegante con tannini giovanili e raffinati che permettono una progressione ampia e decisa. Il finale è saporito e intenso. Un vino di grande equilibrio

Bolgheri Superiore Piastraia 2022 - Michele Satta

Impenetrabile e vivo rosso carminio. Appagante al naso, esprime confettura di frutti di bosco, gelatina di gelso, pot-pourri di rose rosse, curcuma e cannella, e ancora pralina al cacao, tabacco biondo e un fresco balsamico agrumato. Al palato è stuzzicate, materico e sapido con tannini in evoluzione

Bolgheri Sassicaia Sassicaia 2002 - Tenuta San Guido

Difficile scrivere qualcosa di sensato quando si ha a che fare con la storia. Un vino simbolo dalla qualità sempre più inesprimibile. Uno dei prodotti – icona più rappresentativi della moderna enologia italiana, il racconto di un territorio in bottiglia. Naso fascinoso, con richiami di mora selvatica, eucalipto, tocchi di macchia mediterranea, pepe rosa e olive nere. Più sfumati un ché di geranio e alloro, salamoia e cappero, tè nero e cedro. Bocca impeccabile, senza una sbavatura, eppure vivace, emozionante, con coerente corrispondenza olfattiva, tannini saporiti, dalla persistenza infinita. Tenuta San Guido. Punto.

La Top Five dei vini "agè" di Terre di Toscana

Adesso la top five dei vini “agè” con il Brunello di Motalcino sugli scudi in una curiosa verticale di aziende diverse.

Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto 2018 - Banfi

Annata considerata da 3 Stelle. Etichetta interessata da un restyling gustativo. Naso di visciole in confettura, foglia di pepe, tocchi di tabacco, e zest di sanguinella, palato con tannini sapidi, densità e croccantezza, eccellente persistenza .

Brunello di Montalcino Riserva Phenomena 2017 - Sesti

Annata considerata da 2 stelle. Carminio vivace con nuance granato. Sprigiona profumi di arancia sanguinella, gelatina di mirtilli, giaggiolo, pot-pourri di fiori viola, pruina del pinolo, cannella, macis e tabacco dolce. La freschezza del frutto si armonizza con tannini ben dosati, conducendo il gusto fino al sapido e lungo finale.

La Top Five dei vini "agè" di Terre di Toscana

Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’Asino 2016 - Mastroianni

Annata considerata da 5 stelle. Una vigna storica per Mastroianni, con piante vicine anche ai 50 anni. Naso complesso e sfaccettato, more di rovo, tocchi balsamici e di scorza d’arancia. Alla beve tannini salmastro-sapidi, chiude con ritorno fruttato-agrumato

Brunello di Montalcino Riserva Gli Angeli 2015 - La Gerla

Annata considerata da 4 stelle. Rosso carminio dai riflessi granato. Schiude profumi di durone, arancia sanguinella e mora che sfumano su ricordi di tabacco, caffè e cacao. L’ingresso gustativo è estroverso, di una succosa freschezza che rivela un tannino grintoso ancora in stato evolutivo. Epilogo di frutta rossa.

Brunello di Montalcino 2014 - Ridolfi

Annata considerata da 2 stelle. Un punto di riferimento a Montalcino, un’etichetta che riesce a mantenere freschezza ed equilibrio, oltre che costanza qualitativa nel tempo. Gelso rosso al naso, tocchi di alloro e fiori, su tutti la gardenia, sensazioni balsamiche di eucalipto in chiusura. Alla beva floreale-fruttato.

Tante voci a Terre di Toscana ed un comparto regionale con tante carte da giocare per affrontare le nuove sfide con relative incognite che si stanno profilando per i mutati contesti internazionali. Non è mancata come sempre una Area Food dedicata agli artigiani del gusto, con una selezione di salumi, formaggi, dolci e piatti della tradizione da assaporare ed eventualmente acquistare sul posto. Impeccabile come sempre l’organizzazione di questa diciassettesima edizione sotto l’egida di L’AquaBuona, rivista enologica on-line, con la preziosa assistenza di Roberta Perna Comunicazioni Enogastronomia e Studio Umami