Vini toscani, le 10 novità che hanno fatto parlare di sé in inverno

L’inverno è agli sgoccioli ed è tempo di bilanci. Chiamati in causa sul tema Toscana possiamo parlare di una carrellata di nuove uscite dello scorso autunno destinate a lasciare il segno. E da ogni lato della scacchiere regionale fioccano conferme e sorprese. Ci piace, per una volta, non andare per denominazioni ma per comuni e province ed estrapolare un vino per ciascuno di essi per la nostra personale top ten.

Alla scoperta di 10 vini toscani destinati a lasciare il segno

Colli di Luni Vermentino Superiore Pini di Corsano 2022 di Terenzuola

Da nord verso sud nella Provincia di Massa Carrara ci ha impressionato il Colli di Luni Vermentino Superiore Pini di Corsano 2022 di Terenzuola. Si racconta evocando timo e maggiorana impreziositi da pesca gialla, zagara mela cotogna e ginestra. L’effetto freschezza invita al sorso, ravvivato da flavor di susina verde, cui si aggiunge, in chiusura, la cedrina e uno sfuocato fiore di zafferano.

Ternezuola Via Vercalda, 14 54035 Fosdinovo (ms)

Segreto Brut Nature Metodo Classico Millesimato 2021 di Tenuta Mariani

Dalla Provincia di Lucca abbiamo estratto il Segreto Brut Nature Metodo Classico Millesimato 2021 di Tenuta Mariani. L’attacco olfattivo è agrumato con seguito di burrosa pasticceria, pruina del pinolo, pera e anisetta. Assaggio fresco in gentile grinta, di buona lunghezza alle erbe aromatiche secche mediterranee.

Tenuta Mariani Via Pietra a Padule, 1881 55054 Massaciuccoli (LU) Tel +39 334 6240890

Vin Santo del Chianti Riserva 2017 di Marini Giuseppe e Figli

Dal Comune di Pistoia arriva un sorprendete Vin Santo del Chianti Riserva 2017 di Marini Giuseppe e Figli. Ambrato brillante. Profumo riflessivo. Noce e fico secco, whisky, uva passa, miele di castagno e vaporosità d’aldeide, come richiede la tradizione. La dolcezza riesce ad essere saporita, vellutato al punto giusto da stimolare succosità nella purezza della conclusione di marmellata e bergamotto.

Marini Giuseppe Via Bartolomeo Sestini, 274 51100 Pistoia (PT) Tel +39 0573 451162

Il Colli di Luni Vermentino Superiore Pini di Corsano di Ternezuola, il Segreto Brut di Tenuta Mariani e il Vin Santo del Chianti Riserva di Marini

Il Carmignano Doc Riserva 2020 di Piaggia

Dalla Provincia di Prato abbiamo individuato Il Carmignano Doc Riserva 2020 di Piaggia Scura la tinta carminio. Esuberante olfatto di marasca, pepe rosa e ribes rosso. Nel floreale iris e violetta introducono la complessità con timo, liquirizia e cuoio. La succulenza del sorso è da manuale, freschezza e tannino si rispettano stratificando un delizioso finale di succo di mora.

Tignanello 2020 di Marchesi Antinori

Dalla Provincia di Firenze quasi obbligata la scelta del Tignanello 2020 di Marchesi Antinori. Narrazione olfattiva di mora di gelso, crema di cassis, viola e glicine appassiti, grafite, tabacco biondo e chiodi di garofano. Il tannino si allarga nel palato, espande frutta rossa e spezie dolci, saporosità stuzzicante e freschezza di arancia rossa. Sublime finale di garrigue.

Marchesi Antinori via Cassia per Siena, 133 Loc. Bargino 50026 San Casciano val di Pesa (FI) Tel +39 055 2359700

Il Carmignano Doc Riserva di Piaggia, il Tignanello di Marchesi Antinori il Suisassi di Duemani e il Cortona Syray Riserva di Baracchi

Suisassi 2020 di Duemani

Dalla Provincia di Pisa spicca il Suisassi 2020 di Duemani. Scuro granato orlato di viola. Dedalo odoroso in ricamo di gelso sciroppato e lavanda fresca, resina dolce e cioccolato con ciliegia, si fa ampio con tabacco, eucalipto e tè nero. Liquidità in espansione tannica, piccante e dolce insieme, scivola setoso in gelatina di cassis e spezie dolci.

Duemani Via Del Commercio, 80 56040 Castellina Marittima (PI) Tel +39 338 8203886

Cortona Siray Riserva 2019 di Baracchi

Dalla Provincia di Arezzo si segnala il Cortona Siray Riserva 2019 di Baracchi. Ha livrea granato impenetrabile. Si esprime con intensità di confettura di visciole, lavanda appassita, vaniglia e pepe nero, corbezzolo e cioccolato. Equilibrio gustativo pressoché impeccabile. La freschezza si fonde con l’alcol e il tannino, portando a una profondità sapida e fruttata.

Baracchi Località Cegliolo 21 52044 Cortona (AR) Tel +39 0575 612679

Sassicaia 2021 di Tenuta San Guido

Dalla Provincia di Livorno monumentale il Sassicaia 2021 di Tenuta San Guido. Un modello tra i vini iconici, etichetta capace di rinnovarsi instancabilmente a ogni nuova uscita, questa versione scuote l’anima. Cioccolato e menta, noce moscata, mirtillo in confettura, macis, cipria e tabacco. Sorso rarefatto, equilibrio col tannino sognante e irreale. Onirico.

Tenuta San Guido Località Capanne, 27 57022 Bolgheri (LI) Tel +39 0565 762003

Il Sassicaia di Tenuta San Guido, il Brunello di Montalcino Cerretalto di Casanova di Neri e il Montecucco Sangiovese Poggio Lombrone Riserva di Collemassari

Brunello di Montalcino Cerretalto 2018 di Casanova di Neri

Il Brunello di Montalcino Cerretalto 2018 di Casanova di Neri rappresenta la meglio la Provincia di Siena. Olfatto intrigante e molto classico sul frutto, principalmente ciliegie, una salina balsamicità di eucalipto che ampia lo spettro olfattivo. Trama gustativa compatta ma suadente senza eccessi con equilibri altissimi, tannini raffinati, finale da antologia e una caratterizzazione incredibile in crescita costante negli anni. Come deve essere sempre nella visione di Giacomo Neri.

Casanova di Neri Podere Fiesole - SP 14 Via Traversa dei Monti, KM 31,800 53024 Montalcino (SI) Tel +39 0577 834455

Montecucco Sangiovese Poggio Lombrone Riserva 2019 di Collemassari

Chiudiamo con la Provincia di Grosseto. Il Montecucco Sangiovese Poggio Lombrone Riserva 2019 di Collemassari si presenta carminio dai riflessi granato. Olfatto ampio di amarene, succo di melagrana, tamarindo e resina di pino, poi sentori di rosa, nocciola tostata, paprika, carruba e tabacco. Equilibrio gustativo mirabile, dai tannini fruttati in armonia con alcol e freschezza, fino al lungo epilogo di mirto e cacao. Ecco qua una dimostrazione plastica della poliedricità toscana.