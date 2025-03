Ichnusa Non Filtrata, la birra sarda ora arriva anche in formato lattina

Ichnusa Non Filtrata arriva per la prima volta in lattina. Una novità importante per una delle birre più amata dagli italiani, disponibile da aprile anche in questo formato pratico e versatile da 44cl, pensato per accompagnare i momenti più informali e all'aria aperta. Il debutto coincide con l'avvio della bella stagione, e segna un'evoluzione coerente con i cambiamenti nelle abitudini di consumo: infatti, secondo una ricerca condotta da AstraRicerche, sette italiani su 10 scelgono la lattina per la sua praticità, e un consumatore su due si dice curioso di sperimentare la birra in questo formato.

Dalla bottiglia alla lattina: Ichnusa Non Filtrata si adatta ai nuovi stili di consumo

Finora la Non Filtrata era conosciuta soprattutto nella sua versione in bottiglia, ancora oggi preferita per occasioni più tradizionali come aperitivi o cene. Con l'introduzione della lattina, Ichnusa amplia la propria offerta senza snaturarsi, anzi rafforzando il proprio legame con i consumatori che chiedono sempre più flessibilità, senza rinunciare alla qualità e all'identità del prodotto. Non a caso, la nuova confezione mantiene un design in continuità con l'iconica etichetta dei Quattro Mori, ma con un tocco contemporaneo che riflette la voglia di rinnovarsi.

Ichnusa Non Filtrata ora anche in lattina: la birra sarda si fa on-the-go

La scelta della lattina, come detto, risponde a esigenze concrete: è leggera, facile da trasportare e si adatta perfettamente a contesti dinamici come concerti, festival, eventi sportivi, gite al parco o giornate al mare. In Sardegna, per esempio, il 73% degli intervistati dichiara di preferirla per le attività all'aperto. Oltre alla comodità, ci sono anche ragioni legate al gusto: la lattina infatti protegge la birra dalla luce, preservandone freschezza e aromi, e consente un raffreddamento più rapido, garantendo così una temperatura di servizio più stabile. Il 56% degli italiani ne è consapevole, e il 58% apprezza proprio la capacità di mantenere la birra fredda più a lungo.

«Per noi del birrificio di Assemini, Non Filtrata significa molto: rappresenta la passione e l'orgoglio per il nostro lavoro. E con il suo gusto distintivo, la sua ricetta con puro malto d'orzo e l'aspetto piacevolmente velato, dovuto ai lieviti rimasti in sospensione, ha portato in tutta Italia un pezzo di Sardegna. Oggi, con il nuovo formato pratico e versatile, vogliamo offrire a Non Filtrata nuove opportunità di essere gustata in ogni momento, mantenendo intatto il suo legame con la tradizione» ha dichiarato Paolo Ciccarelli, direttore del Birrificio Ichnusa di Assemini (Ca).

La svolta in lattina di Ichnusa Non Filtrata: più pratica, stessa anima sarda

Il lancio della nuova referenza è accompagnato anche da una prima assoluta: Ichnusa Non Filtrata sbarca in tv con uno spot tutto suo, in onda dal 30 marzo. La campagna, firmata da Robilant, è costruita attorno a un concetto semplice ma potente: «Quando una birra nasce unica, la cosa migliore da fare è non fare niente. Per questo non la filtriamo». Il messaggio, oltre a spiegare la scelta produttiva, diventa un'affermazione di identità e orgoglio, in pieno stile sardo. Ogni inquadratura dello spot, della durata di 15 secondi, è un piccolo racconto visivo di forza e autenticità, con un'estetica ruvida e diretta che richiama i valori del territorio. Robilant ha curato anche il branding, il packaging e l'intera strategia digitale per il lancio della lattina.

Ichnusa Non Filtrata, una tra le 10 birre più apprezzate in Italia

Va detto che il percorso di Ichnusa Non Filtrata è stato fin qui una scommessa vincente. Lanciata nel 2017, ha rappresentato il punto di svolta per l'espansione della birra sarda al di fuori dell'isola. Fino a quel momento, infatti, Ichnusa era un prodotto fortemente legato alla Sardegna, consumato principalmente dai locali o dai turisti. Oggi è presente ovunque, nei frigoriferi e sugli scaffali di tutta Italia, al punto che un sondaggio di YouGov la colloca tra le 10 marche più note e apprezzate dagli italiani.