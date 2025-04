£$L'Italia del vino$£: tre Syrah toscani che conquistano il palato

Così diffuso, da essere tra i dieci vitigni più coltivati al mondo, il Syrah ha una storia affascinante e controversa. Si suppone che sia giunto via mare a Siracusa, per poi diffondersi nella penisola italica e successivamente in Gallia, grazie all’imperatore Marco Aurelio Probo, che proprio in Gallia e Pannonia si dedicò a rilanciare la coltivazione della vite, dopo che per mitigare le carestie era stata bandita da Domiziano, in favore del grano.

Secondo questa ricostruzione, il Syrah arriverebbe dall'Egitto, dove si narra fosse tra i vini favoriti dalla regina Cleopatra. Viceversa, secondo altre fonti, l’antico vitigno sarebbe da ricondurre alla città persiana di Shiraz, nell'odierno Iran. Il Syrah moderno sarebbe poi 'ritornato' in Italia dalla Francia, in particolare dalla Valle del Rodano, dove nascono i vini senza tempo della Côte du Rhône.

Un vitigno versatile ed elegante

Che sia giunto fino a noi, portato dai Greci antichi, sbarcato insieme ai legionari Romani dopo una campagna militare, arrivato grazie ai Crociati di ritorno da Gerusalemme o giunga a noi per gentile concessione dei cugini francesi, poco importa. Sappiamo che è versatile e i suoi profumi intensi, la struttura e la persistenza, ne fanno un protagonista della tavola, capace di sposare i sapori forti e le cucine più diverse e succulente.

Ne scrive l'ampelografo mantovano Acerbi nel 1828, chiamandolo Grosse Serine o Hermitage, ma saranno la Sicilia e la Toscana le regioni italiane dove il Syrah si troverà più a suo agio. La Sicilia oggi è la regione d’Italia dove si coltiva maggiormente, mentre in Toscana è presente fin dalla seconda metà dell’Ottocento, utilizzato talvolta insieme al Chianti.

Il Syrah in Toscana

Grazie al Marchese Incisa della Rocchetta, che si dedicherà a proficue produzioni di Serine-Syrah e Syrah dell’Ermitaggio, ai primi del ‘900, comincerà ad essere chiamato effettivamente Syrah. Un vitigno molto produttivo, per vini fruttati, speziati, eleganti, mediamente tannici, con una bella concentrazione, un finale di susina, cioccolato, note balsamiche e maturazioni che raggiungono anche i due decenni.

Numerosi gli assaggi, per arrivare a scegliere tre grandi Syrah prodotti in Toscana, che mi hanno decisamente colpito, di cui riporto le mie note di degustazione. Il divertimento è assicurato.

Syrah Toscana Igt - Michele Satta

Quando nel 1974 Michele Satta conosce un vignaiolo che gli propone di fare uno stage in vendemmia, è ancora un giovane studente di Agraria in vacanza in Toscana. Si innamora di quei luoghi, prende la laurea e affitta un terreno, iniziando con una piccola cantina tra i colli di Castagneto Carducci e il mare, per dedicarsi alle principali cultivar del territorio. Una decisione che dimostrerà visione: i suoi vini, anno dopo anno, entrano nella storia della viticoltura bolgherese.

L’assaggio del suo Syrah ci conduce tra i filari insieme ad Attilio Pagli, il suo enologo storico, con cui permane un sodalizio che non accenna a battute d’arresto. Un’idea di vino, fatta di tecnica, territorio e responsabilità verso l’ecosistema, che nel 1991 lo porta a impiantare i primi vigneti di Syrah, ispirandosi ai grandi cru del Rodano.

Syrah Toscana Igt di Michele Satta in abbinamento al Coniglio all’Aceto Balsamico di Modena IGP

Dovrà pazientare quindici anni per vedere il primo Syrah, un vino di carattere, dall’approccio internazionale e dall’accento toscano, che si origina grazie alla particolare luce di quei luoghi, al clima temperato e alle favorevoli breeze, concentrando dentro di sé personalità e terroir mediterraneo.

Al primo posto la selezione delle uve, poi la fermentazione a base di lieviti indigeni in botti di cemento con il 30% di raspo e ancora follature manuali, malolattica in botti grandi, affinamento di 18 mesi in barriques e 12 mesi in bottiglia. Un Syrah fine, dal varietale tipico e dal frutto appagante, che al naso rivela sentori erbacei, fiori bianchi, frutta nera matura, lievi spezie e pepe nero. Il sorso è ricco, elegante, strutturato, ha tannini maturi e vellutati, grande ampiezza aromatica e una bella freschezza, con lievi note speziate. Il finale lungo e persistente prelude a una capacità di sfidare il tempo, che potrà sorprendere anche oltre i vent’anni.

Varietà: Syrah 100%

Forma di allevamento: Guyot

Prezzo medio: 44/49€

Abbinamento consigliato

Coniglio all’Aceto Balsamico di Modena IGP dello chef Alberto Bettini della Trattoria da Amerigo 1934 di Savigno (Bo). Il Coniglio all'Aceto Balsamico di Modena IGP, grazie alla sua marinatura con aceti e vino rosso, presenta una complessità di sapori che si sposa perfettamente con un vino come il Syrah. La ricchezza e le note speziate di questo vino, unita alla sua struttura tannica, contrastano

Cantina Michele Satta Località vigna al cavaliere 61 57022 (Li) Tel +39 0565 763613

Syrah Cortona Doc - Stefano Amerighi

La colorata Valdichiana dei piccoli borghi e delle pievi, da cui trarranno ispirazione Fellini, Zeffirelli, Ridley Scott, e Spielberg, ha tra le sue perle Cortona, l'antica Locumonia di origine etrusca, al confine con l'Umbria. Non distante, l'antica chiesa di S.M. Assunta in Farneta, un’abbazia in pregevole stile romanico, fondata dai Monaci Benedettini tra il IX e il X secolo, poco distante da Poggiobello di Farneta, dove si trova la cantina di Stefano Amerighi.

In un’area dove il Syrah riesce ad esprimere al meglio il suo potenziale, si trova una realtà viticola senza compromessi, guidata da uno dei più significativi interpreti italiani del Syrah. Otto ettari vitati in regime biologico e biodinamico, esposti a sud, interamente votati al Syrah, per produzioni accurate, poco interventiste, senza alcuna sostanza chimica o di sintesi in vigna e chiarifiche o filtrazioni in cantina, con la pigiatura che viene ancora fatta con i piedi.

Syrah Cortona Doc di Stefano Amerighi in abbinamento alla Lombata di agnello con fichi glassati al Porto e bietoline

Un vero e proprio ritorno alle origini, che racconta il talento del vignaiolo e il suo approccio etico, frutto di una metodologia virtuosa e di tanta passione, con fermentazioni spontanee a base di lieviti indigeni, vinificazioni in cemento e maturazioni in botti piccole per 24 mesi.

Un Syrah coinvolgente ed espressivo, da scegliere quando abbiamo compagni di tavola capaci di apprezzare l'artigianalità nella più alta espressione. Al naso, sentori di frutta rossa, ciliegie di Vignola, ribes nero, tabacco, pepe nero. In bocca, complesso, fine, intenso, morbido, elegante, con una bella acidità e una trama tannica decisa e suadente.

Varietà: Syrah 100%

Prezzo medio: € 28/38

Abbinamento consigliato

Lombata di agnello con fichi glassati al Porto e bietoline dello chef Andrea Levratto del Porto Pojana Ristorante Terminus di Riva San Vital. Un piatto che combina la succulenza dell'agnello con la dolcezza dei fichi con la freschezza delle bietoline. Un vino rosso strutturato come il Syrah si sposa perfettamente con questo piatto. Le note speziate e fruttate di questi vini complementano la ricchezza dell'agnello e la dolcezza dei fichi, mentre la loro tannicità bilancia la succulenza della carne.

Stefano Amerighi Vignaiolo in Cortona Località Farneta Poggiobello di Farneta (Ar) Tel +39 335 6095187

Syrah “Case Via” Toscana Igt - Fontodi

Panzano in Chianti. Un suggestivo borgo medievale nel cuore del Chiantishire, menzionato già nel 1146, dove si trova la tenuta Fontodi, acquisita dalla famiglia Manetti nel 1968. Un centro storico delizioso dove si va per conoscere Dario Cecchini, il celebre poeta della bistecca, esperto assoluto nella scelta e nella preparazione della carne di Chianina, nonché cultore della Divina Commedia che declama a memoria. A poca distanza, la Pieve di San Leolino, tra gli esempi più significativi del romanico toscano, con i due preziosi tabernacoli di Giovanni della Robbia.

Syrah “Case Via” Toscana Igt di Fontodi in abbinamento ali Ravioletti di gallina all'Aceto Balsamico Tradizionale DOP

La corretta gestione dell'ambiente e del territorio è da sempre il primo obiettivo della famiglia Manetti, che mette al bando i prodotti di sintesi, punta su un'economia circolare e utilizza per la concimazione dei vigneti un compost prodotto in azienda a base di residui di potatura e letame ricavato dall’allevamento di chianine di proprietà. 220 ettari, di cui 100 coltivati a vigneto certificati biologici, ispirati ai dettami della sostenibilità, luogo di nascita del Syrah “Case Via”.

Le fasi di vinificazione avvengono per gravità e prevedono fermentazioni spontanee con lieviti indigeni, macerazioni in acciaio inox e maturazioni in barrique di rovere per 24 mesi. Un Syrah potente ed elegante che non delude. Al naso, sentori impercettibili di biancospino, ginestra e iris, che richiamano alla confettura di lampone e mele cotogne. In bocca, compatto, intenso, espressivo, ma al contempo fresco, bilanciato, con lievi note di frutta matura, prugna, spezie, oliva, liquerizia e caffè tostato.

Varietà: Syrah 100%

Forma di allevamento: Guyot

Prezzo medio: € 38/51

Abbinamento consigliato

Ravioletti di gallina all'Aceto Balsamico Tradizionale DOP dello chef Massimo Spigaroli dell'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (Pr). Il Syrah, con le sue note speziate e leggermente affumicate, si sposa bene con l'acidità e la complessità dell'aceto balsamico. Inoltre, la struttura robusta e il corpo del Syrah complementano la delicatezza della gallina e la ricchezza del ripieno, senza sovrastare i sapori. L'acidità del vino aiuta a bilanciare la tendenza grassa del piatto, rendendo l'abbinamento equilibrato e interessante.