Tenuta Mulino Segalini: vini piacentini in chiave naturale

La “Tenuta Mulino Segalini” nasce nel 1968 come “Cantina Albasi”, fondata da Guglielmo Albasi. Dei figli di Guglielmo segue le orme del padre Pietro che è colui che da all’azienda un primo taglio e veste imprenditoriale ubicandola nel 1981 nella zona artigianale di Carpaneto Piacentino dove tutt’oggi l’azienda risiede.

I vigneti di Tenuta Mulino Segalini

Nel 2000 subentra alla guida della Cantina Luigi Segalini, genero di Pietro e padre di Marco. L’anima ancora rurale dell’azienda e dell’area continua a determinare anche le scelte dell’azienda che nei primi anni del 2000 si dota di lavabottiglie per il riutilizzo delle stesse, arriva la linea totalmente automatizzata e tutto lo staff si forma con diversi corsi finalizzati alla professionalizzazione aziendale.

Tenuta Mulino Segalini, la storia

Forse una prima svolta verso l’attuale assetto e scelta aziendale arriva nel 2015 quando viene recuperata una vecchia vigna di oltre 50 anni che sarà quella dalla quale nasce il “Tannino”, uno dei vini simbolo della Cantina odiernamente. Nel 2022 Riccardo Segalini, apre la propria azienda agricola “Tenuta Mulino Segalini” e ristruttura l’azienda vinicola, riportando in auge pratiche agricole tradizionali e moderne tecniche di vinificazione.

Riccardo Segalini

Questi elementi, uniti alla sua visione innovativa, hanno permesso alla Tenuta Mulino Segalini di emergere come un punto di riferimento per gli amanti del vino naturale. Oggi, l’azienda è conosciuta per i suoi vini distintivi che sanno raccontare la terra dove nascono e il lavoro dedicato ad ogni vendemmia.

Determinate scelte, come anche quella di vendere il vino sfuso in damigiane creano un filo conduttore con il passato conferendo nuova dignità ad un prodotto che forse troppo spesso è stato racchiuso in contesti che lo rendevano poco comprensibile e percepibile dai consumatori. Ma la filosofia di Riccardo Segalini non è solo questa.

Tenuta Mulino Segalini, la filosofia di produzione

La filiera produttiva della Tenuta Mulino Segalini è contraddistinta da un approccio sostenibile e attento al rispetto dell’ambiente basata sull’impiego di tecniche di agricoltura biologica, riducendo al minimo l’uso di fitofarmaci e privilegiando la fertilità naturale del suolo. Questa filosofia si traduce in una cura meticolosa dei vigneti, dove ogni fase della coltivazione è gestita con passione e competenza.

I vigneti Sala di Tenuta Mulino Segalini

All’interno della tenuta, vengono coltivate diverse varietà di uva, tra cui Pinot Nero, Grigio, Barbera e Riesling, che sono curate con estrema attenzione. Non mancano vitigni autoctoni ed identificativi come Gutturnio, Croatina, Bonarda, Ortrugo e una vezzosa Malvasia di Candia, anche rosa da una scoperta in vigna avvenuta casualmente. L’obiettivo è produrre vini che siano l’espressione autentica della terra, non solo in termini di gusto, ma anche di storia e cultura.

Tenuta Mulino Segalini, i vini

La Cantina produce 10 differenti vini potendo contare su diverse vigne ubicate in aree geografiche limitrofe quali si possono annoverare il menzionato “Il Tannino” che affina un anno in botte e uno in bottiglia e non viene filtrato e molti vini spumanti o frizzanti. Tra questi meritano menzione di certo lo Chardonnay Igp, il Gutturnio frizzante, prodotto identitario del luogo, ed un’entusiasmante Malvasia di Candia rosa dal nome “Alterigia” che ottenuto da uve recuperate casualmente in vigna 100% Malvasia di Candia rosa rifermenta in bottiglia per un calice color rosa tenue dai sentori di viola e pesca e una profonda sapidità.

Il vino “Il Tannino”

Quest’ultime uve coltivate nell’area particolarmente vocata di Castelbiancone. La Tenuta essendo anche azienda agricola produce un eccellente olio di lino frutto della passione di Riccardo che è uno sportivo del circuito “Spartan” e della farina di grano tenero varietà “Altamira”, un grano dalla spiga rossastra.

Tenuta Mulino Segalini, visite e degustazioni

La Tenuta Mulino Segalini offre anche la possibilità di visitare i vigneti e la cantina, con tour guidati che permettono di esplorare la storia dell'azienda e il processo produttivo. Le degustazioni sono un'occasione per assaporare i vini direttamente dai produttori, ascoltando le storie dietro ogni etichetta. L’azienda organizza eventi enogastronomici e momenti di convivialità, creando un’atmosfera ideale per scoprire e apprezzare le delizie gastronomiche del territorio in abbinamento ai vini della tenuta.