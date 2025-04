Birrificio Mastino: birra artigianale con materie prime autoprodotte

Nel cuore del Veneto, a Bussolengo (Vr), sorge una delle realtà più interessanti del panorama brassicolo italiano: Birrificio Mastino. Fondato nel 2015 da Christian Superbi e Mauro Salaorni, il birrificio si è rapidamente affermato grazie alla qualità delle sue birre artigianali e a una produzione annua che nel 2024 ha raggiunto i 3000 ettolitri. Il birraio Mauro Salaorni guida con passione la produzione, unendo tradizione e innovazione.

Christian Superbi e Mauro Salaorni

Birrificio Mastino, materie prime e autoproduzione

Uno degli aspetti distintivi di Birrificio Mastino è l’impegno nell’autoproduzione di materie prime, in particolare orzo e luppolo, per garantire maggiore controllo sulla qualità e sostenibilità della produzione.

Le birre del Birrificio Mastino (foto: Facebook)

Birrificio Mastino, le birre iconiche

Il birrificio propone una gamma di birre stabili che hanno conquistato il palato degli appassionati:

Pils - (Alc. 4.9%)

Classica pilsner dal carattere fresco e beverino

Helles - (Alc. 4.8%)

Ispirazione bavarese, morbida e bilanciata

Amber Lager - (Alc. 5.6%)

Lager ambrata dal profilo maltato e avvolgente

Baltic Porter - (Alc. 9%)

Porter intensa con note tostate e complesse

Birrificio Mastino, una birra da raccontare: Pils 1291

Tra le birre più rappresentative di Mastino troviamo la Pils 1291, una Bohemian Pils dal 4,9% di ABV dedicata all'anno di nascita di Cangrande I della Scala, figura storica veronese. È stata la prima birra prodotta dal birrificio ed è pensata come una birra da tutto pasto, perfetta in abbinamento con carni bianche e formaggi non troppo stagionati.

La Pils 1291

Birrificio Mastino, la top seller: Helles Cangrande

La birra più venduta di Mastino è la Helles Cangrande, una birra chiara di ispirazione bavarese, ideale per accompagnare piatti come sushi e lievitati, tra cui pizza e focacce.

Birrificio Mastino, la distribuzione

Le birre di Birrificio Mastino vengono distribuite principalmente nel canale Horeca attraverso una rete di distributori e grossisti presenti in diverse regioni italiane. È possibile acquistare i prodotti anche online tramite il sito ufficiale del birrificio oppure direttamente presso lo spaccio aziendale adiacente allo stabilimento di produzione.

Il team del Birrificio Mastino

Birrificio Mastino, il packaging

Il birrificio adotta diversi formati per la distribuzione delle sue birre: Fusti Polykeg da 20 litri, bottiglie da 33 cl, lattine da 33 cl