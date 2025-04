 Tutte le sfumature del Chianti Classico nel territorio dell’Uga di Panzano

Oggi il territorio del Chianti Classico è suddiviso in 11 aree più specifiche chiamate Unità Geografiche Aggiuntive (Uga). In particolare, le Uga del Chianti Classico sono, in ordine geografico: San Casciano, Greve, Montefioralle, Lamole, Panzano, Radda, Gaiole, Castelnuovo Berardenga, Vagliagli, Castellina, San Donato in Poggio.

Le bottiglie delle 19 aziende dell'Uga di Panzano

Alcune di esse coincidono con i territori comunali prima citati: Castellina, Gaiole, Radda e San Casciano. Altre invece derivano dal frazionamento dei territori comunali in aree più specifiche: Greve, Lamole, Montefioralle, Panzano, Castelnuovo Berardenga e Vagliagli. San Donato in Poggio, al contrario, nasce dall’accorpamento di Barberino Tavarnelle e di una minuscola porzione di Poggibonsi.

Italia a Tavola si prepara a svelare i segreti nascosti di ogni angolo del Chianti Classico, dedicando una serie di articoli approfonditi su ciascuna delle 11 Unità Geografiche Aggiuntive (Uga). Con passione e precisione, esploreremo le peculiarità di ogni territorio. In questo primo appuntamento scopriremo la Uga di Panzano.

L'Unità Geografica Aggiuntiva: Panzano

Panzano è la quarta Uga che ricade all’interno dei confini comunali di Greve in Chianti. Prendendo come riferimento la strada che da San Casciano Val di Pesa porta a Panzano e prosegue poi in direzione est verso Volpaia, il suo territorio offre due opposti versanti.

Versante orientale: Vitigliano e Montagliari

Quello orientale, che fa capo ai toponimi di Vitigliano e Montagliari, ricade ancora a pieno titolo nel bacino idrografico del fiume Greve e, dei due, è in assoluto quello meno esteso oltre che il più fresco, in quanto rivolto verso la catena dei Monti del Chianti.

Margherita Manetti, Giovanni D'Orsi presidente dell'Unione Viticoltori di Panzano e Giovanni Manetti presidente del Consorzio Vino Chianti Classico

Versante occidentale: Conca d’Oro e carattere dei vini

Quello occidentale rientra invece nel bacino idrografico del torrente Pesa e raccoglie in sé la maggior parte dei vigneti. Al suo interno la zona più conosciuta è quella della Conca d’Oro, per l’inconfondibile profilo paesaggistico. L’intero versante occidentale si distingue per il carattere dei suoi vini, che si esprimono con vigore e con una leggera quanto riconoscibile vena terrosa, fatta eccezione per le zone più vicine al confine meridionale della Uga dove i vini risultano più freschi e vivaci.

Contrasto stilistico dei vini

Al contrario, i vini del versante orientale, pur senza rinunciare alla struttura (dettata dalla presenza delle stesse formazioni geologiche), prediligono un taglio più fruttato e a volte più carnoso, a testimonianza di quanto in questa Uga le differenze di esposizione siano importanti più che in altre zone.

Geologia del territorio

E a proposito di geologia, tolte alcune aree riconducibili al Macigno e all’Alberese, dove la presenza della vite è tuttavia marginale, il resto si divide tra Pietraforte, Formazione di Sillano e Argilliti scistose. Panzano, infine, è la Uga che fra tutte ha la maggior densità vitata senza con questo rinunciare a una buona presenza di oliveti e di boschi.

Unione Viticoltori di Panzano

Forse se oggi possiamo parlare di UGU è perché i vignaioli di Panzano, per primi, nel 1995, decidono di costituire l’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti, scegliendo di intraprendere una strada condivisa nel segno dell’eccellenza, della sostenibilità e dell’amicizia.

Terreni, microclima e fattore umano

A Panzano confluiscono e dialogano insieme diversi fattori: la particolarità dei terreni, che presentano morfologie diverse nel giro di brevi spazi tali da sancire grosse diversità, ma anche il microclima e, non ultimo, il fattore umano, elemento ancor più variabile che determina risultati importanti come l’unicità di un vino e la sua qualità.

Il valore dell’unione

“Unione” è una parola chiave per i produttori di Panzano: non è un semplice accordo tra viticoltori ma esprime la volontà di condividere un percorso comune nel rispetto delle proprie identità e filosofie.

Interpretazione dell’annata e degustazione esclusiva

Se è vero come è vero che la qualità intrinseca di ogni azienda del Chianti Classico si misura nell’interpretazione dell’annata corrente con il vino “base”, per Panzano il concetto è elevato alla massima potenza. Scopriremo assieme, in una speciale degustazione organizzata in esclusiva per Italia a Tavola, nella cantina dell’azienda Fontodi, ospiti del padrone di casa Giovanni Manetti, di sua figlia Margherita ed in compagnia di Giovanni d’Orsi, Presidente dell’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti, qual è stata l’interpretazione di 19 produttori associati.

Strategie aziendali e annate a confronto

Verificheremo che si può decidere di ritardare l’uscita di un vino per una strategia aziendale di mercato. Per questo motivo analizzeremo Chianti Classico di 3 annate diverse. Esploriamo allora le caratteristiche di queste annate a partire dalla 2022 vedendo come si presentano una per una le aziende associate con i loro vini.

Chianti Classico di Panzano: annata 2022

Cafaggio

La Tenuta di Cafaggio si estende per circa 60 ettari suddivisi in 30 ettari di vigneti specializzati, 3 ettari circa di uliveto e la parte restante in bosco, a Panzano. Le origini di Cafaggio affondano in un passato lontano, in epoca medioevale, il primo documento che ne attesta la presenza è del 1408, come risulta da una preziosa pergamena conservata nell’archivio dell’Azienda.

Il Chianti Classico 2022 Cafaggio

Allora la proprietà si chiamava “Cahago”, che significa campo recintato, coltivato. La storia moderna di Cafaggio ha invece origine alla fine degli anni ’60, quando i vigneti sono stati rinnovati e la cantina costruita con le migliori tecnologie, nell’intento di produrre vini di qualità ed eleganza, che dessero nuovo prestigio al suo territorio. Produciamo un Chianti Classico, un Chianti Classico Riserva, due Gran Selezione “cru” e due Igt, oltre a olio Extravergine e Grappa. L’azienda è a conduzione Biologica dell’anno 2014.

Vino in degustazione: Chianti Classico 2022. È in possesso di un’energia gustativa incalzante, segnata da un tannino affilato, accoppiato a una continua sapidità. Gli aromi sono ben profilati e alternano i piccoli frutti di bosco a richiami di erbe officinali.

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione “Solatìo” 2020

Cafaggio Via S. Martino, 5 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 8549094

Candialle

Candiale di Josephin & Jarkko Peranen produce vini di alta qualità da vitigni autoctoni. Situato nella parte sud della Conca D’Oro, Candiale ha 12,5 ettari di vigneto, di cui 9 sono piantati a Sangiovese nei vigneti. Le viti sono addestrate in maggior parte ad alberello a densità che vanno da 7.600 - 11.111 piante per ettaro. Tutti i lavori di vigneto sono organici al 100%.

Il Chianti Classico 2022 di Candialle

Vino in degustazione: Chianti Classico 2022. Interpretazione di Chianti Classico che trova al naso fragranza e intensità con un gioco bilanciato tra toni fruttati rigogliosi e rimandi di sottobosco e spezie. In bocca il sorso è succoso, disteso e saporito

Vino di punta: Igt Toscana Pli 2016

Candialle Via San Leolino 71 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 852201

Rignana

Rignana è un piccolo Borgo situato nella parte più occidentale del territorio di Panzano. Dal 1965 è di proprietà della famiglia Gericke, ormai alla terza generazione. L’azienda si estende per 120 ettari di cui 14 vitati. Dal 2014 biologici, abbiamo selezionato un Canaiolo Aziendale imbottigliato sia in purezza che in percentuale importante del nostro Chianti Classico, inoltre siamo alla quarta annata della Gran Selezione, rigorosamente Sangiovese proveniente dal Vigneto Cru delle Villane. Dal 2009, imbottigliamo il nostro Super Tuscan, prima Merlot e poi successivamente Cabernet Franc. A questi vini, si aggiungono la tradizionale Riserva Chianti Classico, il Rosato e il bianco entrambi ottenuti dalla raccolta precoce del Sangiovese.

Il Chianti Classico 2022 di Rignana

Vino in degustazione: Chianti Classico 2022. Vino dallo stile di stampo tradizionale, possiede una beva spigliata, succosa e vivace, sviluppo ritmato e continua sapidità. I suoi tratti aromatici sono fruttati con cenni di sottobosco e terra, rimarcando un carattere chiantigiano

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione Panzano Bio Villa di Rignana 2020

Rignana Località Rignana Via Rignana 15 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39

Felciano

Felciano è una cantina biologica a conduzione familiare con circa 4 ettari di vigneto. È situata nel territorio del Chianti Classico, a Panzano in Chianti, nel cuore della Conca d’Oro. La famiglia Morelli è proprietaria dell’azienda dagli anni ’70. I vini sono ottenuti selezionando le migliori uve effettuando una raccolta manuale con una prima cernita in campo e successivamente una cernita in cantina. Per caratterizzare maggiormente i vini viene effettuata una fermentazione alcolica spontanea, quindi utilizzando solo lieviti indigeni per migliorare il profilo organolettico e valorizzare le qualità del nostro territorio.

Il Chianti Classico 2022 di Felciano

Vino in degustazione: Chianti Classico 2022. Una bella realtà con vini ben eseguiti e non privi di richiami al proprio terroir d’origine. Questo ha un naso attraente e ben profilato dal tocco dolce e definito. In bocca, il sorso è pieno, succoso e continuo, dal finale fragrante

Vino di punta: Igt Toscana Rosso La Meridiana 2019

Felciano Via Case Sparse, 45 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 338 2121804

Fontodi

Fontodi si trova nel cuore della Conca d’Oro, la vallata che si estende a forma di anfiteatro che si apre a sud nel paese di Panzano. I vigneti si estendono per 110 ettari e sono coltivati seguendo i criteri dell’agricoltura biologica e naturale al fine di evidenziare con maggior purezza i caratteri del magnifico panzanese nei propri vini.

Il Chianti Classico 2022 di Fontodi

La coltivazione di altre culture quali olivo, fieno e seminativi uniti all’allevamento di bovini di razza Chianina contribuiscono a creare un vero e proprio sistema circolare che mira all’autosufficienza e al miglioramento della biodiversità. L’azienda appartiene dal 1968 alla famiglia Manetti e si è distinta nel tempo per l’alta qualità dei suoi vini Chianti Classico Fontodi, Vigna del Sorbo, Gran Selezione e ancor più, per il pluripremiato Flaccianello della Pieve.

Vino in degustazione: Chianti Classico 2022. L’azienda condotta da Giovanni Manetti sa interpretare molto bene le potenzialità di questo areale, tra i migliori di questa denominazione. Questo vino è piacevole fin dai suoi profumi che incrociano note floreali, aromi di frutti di bosco e cenni di cannella, insieme a rimandi balsamici. In bocca, il vino è vivace, dal sorso quasi incalzante, saporito e succoso e non manca di slancio ulteriore nel finale.

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo 2021

Fontodi Località San Leolino, 89 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 852005

Il Molino di Grace

Il Molino di Grace, fondato nel 1998 da Frank Grace attraverso l’unificazione di differenti proprietà di agricoltori locali, prende il nome dal cognome dei proprietari e da uno storico molino a vento del 19 secolo, posto di fronte alla cantina.

Il Chianti Classico 2022 de Il Molino di Grace

La proprietà si estende per circa 90 ha di cui circa 20 sono vigneti nel cuore del Chianti, nel territorio di Panzano, a metà strada tra Firenze e Siena. La nostra filosofia è quella di produrre vini eleganti che siano espressione del territorio, valorizzando l’anima del Chianti Classico (Il Sangiovese) e utilizzando attentamente il legno per l’affinamento.

Vino in degustazione: Chianti Classico 2022. Azienda dalla quale è facile aspettarsi vini di costanza qualitativa e anche questa volta, si conferma con profumi di piccoli frutti rossi maturi, sottobosco e pietra focaia, per un sorso saporito e continuo.

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione “Il Margone” 2021

Il Molino di Grace Località Il Volano 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 8561010

Le Fonti

Le Fonti prende il suo nome dalle cinque fonti d’acqua che si trovano sulla proprietà. L’azienda è condotta dalla famiglia Schmitt-Vitali dal 1994, che unisce l’organizzazione tedesca con la creatività italiana. Le Fonti è certificato biologico e copre più di 15 ettari, di cui 9 sono vigneti e la rimanenza uliveti. La produzione è di 40-45.000 bottiglie all’anno, divisi fra le tre tipologie Chianti Classico e quattro Igt.

Il Chianti Classico 2022 di Le Fonti

Vino in degustazione: Chianti Classico 2022. Propone profumi definiti nel frutto rosso maturo, con qualche lampo speziato e balsamico. In bocca il sorso possiede forza e spessore e non manca di dinamismo, anche nella chiusura, che torna fruttata.

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione 2019

Le Fonti Località Le Fonti 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 852194

Tenuta degli Dei

Il legame che unisce Tommaso Cavalli alla sua terra, affonda le sue radici in una passione autentica, consolidata da più di trent’anni di lavoro dedicati, insieme al padre Roberto, ad un progetto che si chiama Tenuta degli Dei, proprietà di famiglia fin dai primi anni Settanta. Una realtà che si trova a San Leonino presso Panzano in Chianti. L’azienda rappresenta ciò che da sempre spinge la famiglia toscana a dedicarsi alla terra, al vino e ai cavalli, simboli universali della tipicità toscana. Visitare la Tenuta degli Dei significa immergersi nella campagna toscana, dove storia e natura si fondono ed è possibile respirare l’autentica passione per l’ottimo vino e per le cose belle. Un percorso di esperienze uniche da vivere momento dopo momento e da portare con sé per sempre.

Il Chianti Classico Forcole 2022 di Tenuta degli Dei

La visita dura circa un’ora. Le visite si tengono in lingua italiana e inglese. Si svolgono solo su appuntamento da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (ultimo arrivo). Visita della Tinaia: in questo ambiente caratterizzato da soffitti correntati e travi a vista tipici delle case di campagna del Chianti sono collocati i tini all’interno dei quali avviene la fermentazione dei nostri vini. La Barricaia è sormontata da magnifiche volte a vela, conserva gelosamente le pregiati botti di rovere francese nelle quali il vino riposa fino a raggiungere la perfetta maturazione. Arrivati in azienda possiamo concederci il piacere di degustare le ultime annate dei tre vini: Cavalli Tenuta degli Dei, Le Redini e Forcole. Tre espressioni del nostro modo d’essere e di interpretare i sapori unici delle nostre uve. Una breve passeggiata verso la tenuta per ammirare i vigneti e lo splendido paesaggio. Degustazione dei tre vini delle annate in commercio con possibilità di acquisto dopo la visita. Possibilità di visionare le scuderie dei cavalli. A conclusione della visita, offriamo la possibilità di raggiungere le scuderie. Un angolo speciale della nostra tenuta dove ci prendiamo cura con amore dei nostri cavalli. La Tenuta degli Dei è vicina all’antica Pieve di San Leonino presso Panzano in Chianti, uno dei borghi più belli della campagna toscana, facilmente raggiungibile sia da Firenze che da Siena.

Vino in degustazione: Chianti Classico Forcole 2022. Naso fragrante con i rimandi alla ciliegia a mischiarsi con note tostate e di cacao. In bocca il sorso è pieno, articolato e al contempo dinamico. Lo sviluppo è succoso, fino a un finale ampio e di nuovo fruttato

Vino di punta: Igt Toscana Rosso Tenuta degli Dei 2020

Tenuta degli Dei Via San Leonino 56 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 852194

Vallone di Cecione

L’azienda agricola Vallone di Cecione diventa proprietà della famiglia Anichini nel 1985 dopo che Anna e Giuliano decidono di passare dalla mezzadria alla proprietà volendo restare nel podere che tanto hanno amato e amano. Dal 2001 il figlio Francesco si occupa della conduzione e nel 2004 produce il primo Chianti Classico imbottigliato che dà il via ad un altro passaggio fondamentale per la famiglia.

Il Chianti Classico 2022 di Vallone di Cecione

Da qui, oltre al Chianti Classico, nascono vari Igt come il Rosato (dedicato ad Allegra, la figlia di Francesco), il Canaiolo in purezza, la Malvasia Nera in purezza ed una selezione del miglior Sangiovese (Campo dell’Orzo). Le scelte più difficili fatte negli anni hanno dato i loro frutti.

Vino in degustazione: Chianti Classico 2022. In tutti i vini aziendali si gioca sull’equilibrio tra struttura e fragranza del gusto. Caratteristiche che ritroviamo anche qui. Punta sulla piacevolezza di beva e risulta accattivante in bocca, dolce di frutto e fresco di acidità.

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione Campo dell’Orzo 2021

Vallone di Cecione Località Cecione 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 8549112

Tenuta di Vignole

Vignole è un’azienda di 21 ettari situata su di una piccola collina, in una posizione aperta e soleggiata all’interno della Conca d’Oro. Circondata da grandi vigneti e con un’ampia veduta delle colline della vallata, Vignole nel 1970 è divenuta proprietà della famiglia Nistri, da 160 anni e 5 generazioni dedita alla produzione di vini.

Il Chianti Classico 2022 di Tenuta di Vignole

I restauri dei fabbricati e delle cantine, la piantagione di nuovi vigneti e l’attuazione di una viticoltura sostenibile hanno apportato una decisa identità all’azienda ed oggi Vignole, nei suoi 12 ettari di vigneto, produce con uve biologiche Chianti Classico nelle tipologie Annata, Riserva e Gran Selezione ed un Rosè Igt. Attività: ospitalità, vendita diretta, tour guidati dell’azienda e degustazioni su prenotazione.

Vino in degustazione: Chianti Classico 2022. Questa versione davvero indovinata propone profumi bene a fuoco di piccoli frutti rossi ed erbe di campo. In bocca il sorso è succoso, scorrevole e sapido, dal tannino soffice e dal finale arioso su toni ancora fruttati

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione Crespine 2018

Tenuta di Vignole Via Case Sparse 14 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 335 7560536

Bilancio sicuramente positivo per questi 2022 risultato di un’annata calda come ormai consuetudine. Le piogge sono arrivate dopo la primavera, a metà agosto con insistenza e continuità, ma senza compromettere lo sviluppo dei ritmi vegetativi e i processi di maturazione delle uve per vini godibilissimi Approcciamo adesso l’annata 2021.

Chianti Classico di Panzano: annata 2021

Casaloste

Casaloste è racchiusa in un bellissimo scenario naturale circondata da vigneti e uliveti. Ci siamo trasferiti da Napoli a Panzano nel 1992 per dedicarci ad un nuovo progetto di vita, forti del nostro desiderio di costruire una realtà dove vivere in armonia ed offrire ai nostri figli le giuste opportunità per il loro futuro. Fin dagli inizi abbiamo lavorato assiduamente, ristrutturato la casa, aumentato la superficie vitata, reimpiantato nuovi vigneti.

Il Chianti Classico 2021 di Casaloste

Prima azienda del territorio certificata BIO (1993), abbiamo ampliato il nostro progetto di sostenibilità con un impianto fotovoltaico e una caldaia a BIOmassa. Tradizione, innovazione, terroir, sostenibilità sono i nostri riferimenti, oggi come ieri l’obiettivo è rivolto a qualità ed eccellenza coniUgate con l’impegno alla valorizzazione del territorio insieme ad un lavoro attento, una grande passione e l’entusiasmo e le nuove competenze di nostra figlia Maria Giovanna d’Orsi che dal 2022 collabora integralmente alle dinamiche aziendali. Con 10 ettari di vigna Chianti Classico la produzione di Casaloste è di circa 60mila bottiglie l’anno con le tre categorie del Chianti Classico - Annata, Riserva, Gran Selezione e gli Igt Rosso Maniero e Igt “Super Tuscan” Don Vincenzo ed Inversus.

Vino in degustazione: Chianti Classico 2021. I vini di Casaloste possiedono un’intatta classicità,dove le sfumature, insieme alla misura e alla finezza sono sempre più protagoniste e queste caratteristiche sono rintracciabili anche alla base della piramide produttiva aziendale. Ecco allora un Chianti Classico davvero delizioso dai profumi di piccoli frutti rossi, viola e leggeri contrasti speziati, a introdurre una bocca agile e bilanciata, dal sorso pieno e succoso.

Vino di punta: Igt Toscana “Don Vincenzo” 2018

Casaloste Via Montagliari 32 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39

Castello dei Rampolla

Santa Lucia in Faulle si adagia nella valle della Conca d’Oro a sud di Panzano in Chianti. Porta il nome dalla santa che, secondo la tradizione cristiana ed ortodossa, giungeva in prossimità del solstizio invernale a riportare luce e vita alla terra. Il terreno su cui sorge l’Azienda Agricola, meglio conosciuta come Castello dei Rampolla, è di proprietà della famiglia di Napoli Rampolla dal 1739.

Il Chianti Classico 2021 di Castello dei Rampolla

Tanta storia ha attraversato queste terre, ma la nostra inizia a metà degli anni sessanta, contrassegnata da molte tappe e tante ancora saranno dall’introduzione nel 1978 del Cabernet Sauvignon, in una zona caratterizzata unicamente dal Sangiovese, una viticoltura ad alta densità nel 1991, 10.000 piante/ha, proseguendo con la conversione totale in biodinamica nel 1994 e la vinificazione senza solfiti aggiunti nel 2006. Esattamente come la natura, crediamo che anche l’uomo debba essere una forza in continua crescita e fermento ed è per questo che la nostra ricerca non ha mai fine. La nostra produzione è di circa 90.000 l’anno, suddivise fra Chianti Classico, Igt Rosso e bianco. Sammarco, D’Alceo, Liù, Sangiovese - Santa Lucia, Bianco di Santa Lucia.

Vino in degustazione: Chianti Classico 2021. Questo vino mette in fila aromi puliti di frutti rossi e spezie. In bocca la beva è diretta e immediatamente piacevole, dal sorso dolce e appagante, frutto di un lavoro minimalista in cantina capace di rispettare il territorio di origine

Vino di punta: Igt Toscana Sammarco 2019

Castello dei Rampolla Via Case Sparse 22 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 852533

La Massa

La storia di Tenuta La Massa è quella di Giampaolo Motta, napoletano di nascita e toscano di adozione, che dal 1992 dimostra sulla sua pelle l’unione indissolubile tra l’uomo e il suo terroir. La tenuta, nella magnifica Conca d’Oro di Panzano, cuore del Chianti Classico, conta 25 ettari di vigneto esposti a sud-ovest. Dopo una lunga opera di ripristino dei vigneti presenti e un approfondito studio dei suoli, le scelte viticole ed enologiche, che Giampaolo mette in atto, puntano ad esprimere la forza dei suoli liberamente.

Igt Toscana La Massa 2021 di La Massa

Nascono così due rossi fuori dagli schemi: “La Massa”, alfiere dell’azienda, a base di Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon, e il prezioso bordolese “Giorgio Primo. Dall’annata 2011 debutta un Sangiovese in purezza “Carla 6” dedicato alla figlia e proveniente dall’appezzamento numero 6, un substrato unico di sciste grigie e sabbia. Dall’esperienza e dal patrimonio viticolo di Giorgio Primo nasce infine con la vendemmia 2019 un altro cru, questa volta Merlot in purezza, dedicato alla madre Marisa “Asiram” che debutta quest’anno.

Vino in degustazione: Igt Toscana La Massa 2021. Buona la finezza olfattiva espressa da note di piccoli frutti rossi e spezie. In bocca il sorso è altrettanto fine, dalla timbrica sapida e dallo sviluppo articolato, chiuso da un finale dai ritorni fruttati e speziati.

Vino di punta: Igt Toscana Giorgio Primo 2020

La Massa Via Case Sparse 9 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 852722

Le Cinciole

Il Podere Le Cinciole si estende per complessivi 30 ettari a Panzano in Chianti ad un’altitudine compresa tra i 430 e i 500 metri slm. Dodici sono gli ettari destinati a vigneto specializzato, tre quelli destinati alla coltivazione dell’olivo. Dal 1991 è condotto direttamente da Luca Orsini e Valeria Viganò, oggi affiancati dalla figlia Veena che, con un attento lavoro artigianale rivolto alla ricerca della qualità nel rispetto della tradizione e del territorio, utilizzando unicamente le uve delle loro vigne.

Il Chianti Classico 2021 di Le Cinciole

Qui si pratica agricoltura biologica da 25 anni e, con professionalità e sensibilità, si producono vini dalla chiara identità. Le uve sono raccolte a mano e vinificate in modo naturale mediante fermentazione spontanea. La produzione annuale è di circa 45.000 bottiglie tra i Sangiovese: Chianti Classico e Aluigi Gran Selezione dal Campo ai Peri, Petresco Igt Sangiovese da singola vigna, Rosato da uve Sangiovese e Camalaione Igt da vitigni internazionali. Oggi Le Cinciole è un’azienda efficiente, dinamica e totalmente ecosostenibile.

Vino in degustazione: Chianti Classico 2021. Colpisce fin dai suoi profumi freschi e intensamente fruttati che trovano speziature e cenni balsamici a rifinitura. L’attacco in bocca è dolce e il suo sviluppo contrastato da una freschezza acida puntuale e vivace

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione A Luigi 2020

Le Cinciole Via Case Sparse 83 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 852636

Il Palagio di Panzano

Il Palagio, una casa torre fortificata due-trecentesca, poi ampliata a villa fattoria, come testimoniato da alcune evidenze architettoniche. Situata nella suggestiva Conca d’Oro, la “Valle dorata” di Panzano in Chianti, sul versante sud e sud-ovest a pochi passi dal paese. Circondato da un ampio giardino mediterraneo, il Palagio di Panzano è un piccolo cosmo a sé. Tanti cambiamenti, una lunga storia, quella della nostra famiglia ha inizio nel 1965.

Il Chianti Classico 2021 de Il Palagio di Panzano

Qui viticoltura e ospitalità creano un connubio perfetto emanando un’atmosfera raffinata e avvolgente, incorniciata da una vista mozzafiato. Monia Piccini e Franco Guarducci sono cresciuti a Panzano, sono fortemente legati a questa terra, oggi conducono l’azienda con profondo rispetto delle radici e con il coraggio di intraprendere nuove strade. La grande passione per il Sangiovese trova la sua massima espressione nella Gran Selezione “Vigna delle Bambole” ma anche nella Riserva Chianti Classico. Territorialità, marcata mineralità sono il fil rouge che caratterizza tutti i vini dell’azienda.

Vino in degustazione: Chianti Classico 2021. Assolutamente godibile, non esita ad esprimere tratti intriganti a partire dal naso, ben registrato che gioca su note di frutta rossa matura e sentori speziati di pepe nero. Bocca dalla struttura compatta e frutto croccante

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione La Vigna delle Bambole 2018

Il Palagio di Panzano Via Case Sparse 38 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 334 5311235

Panzanello

Andrea SommarUga nel 1994 si trasferì a Panzanello. Ebbe inizio la sua avventura di vignaiolo. Andrea ha lavorato duramente nei campi imparando da Luigi e da suo genero Vasco. Gli hanno insegnato a conoscere la vite e gli ulivi, a guidare i trattori e tutto quello che sa è grazie a loro.

Chianti Classico 1427 2021 di Panzanello

Ha fatto il suo primo imbottigliamento di vino nel 1995 e come inizio non è stato male. Ha iniziato con 900 bottiglie e ora l’Azienda Panzanello ne produce più di 50.000 ogni anno. Panzanello era un’azienda di trenta ettari, oggi sono circa 90. Andrea e Ioletta, sua moglie, nel 1998 hanno ultimato la conversione come Azienda Biologica.

Vino in degustazione: Chianti Classico 1427 2021. Vino decisamente verace che intreccia aromi di rosmarino, ginepro, ciliegia e sottobosco. Sostanza e vivacità si uniscono in bocca, dove il sorso è polposo, dando volume alla progressione e allungando il finale

Vino di punta: Igt Toscana Manuzio 2020

Panzanello Via Case Sparse 86 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 852470

Tenuta Casenuove

Tenuta Casenuove è una storica azienda vitivinicola che si estende per 130 ettari di proprietà sulle pittoresche colline toscane, nel cuore della zona del Chianti Classico. La bellezza del paesaggio è arricchita dalla biodiversità locale, vero punto di forza nella viticoltura odierna, sferzata da continue sfide, diverse ogni stagione. Situata sulle creste più alte delle colline di Panzano tra i 350 e i 500 metri di altitudine, ove il galestro da secoli vede protagonisti le viti, gli ulivi e prolifici boschi.

Il Chianti Classico 2021 di Tenuta Casenuove

Nel 2015 una nuova rinascita dell’intero progetto: la tenuta viene acquistata da Philippe Austruy, imprenditore e collezionista d’arte, ma soprattutto, amante del buon vino. Coadiuvato da un team giovane ed estremamente motivato, l’azienda riparte dalla metodica di lavoro, sposando l’approccio Biologico nella sua essenza più pura e sostenibile. Da 10 anni instancabilmente alla ricerca di un’espressione autentica e coerente del terroir Chiantigiano, col Sangiovese in purezza per le etichette più prestigiose di Chianti Classico Riserva e Gran Selezione, gli autoctoni riscoperti e rivalutati negli anni ed arricchimento dei Chianti Classico annata, per finire con i classici internazionali elaborati nell’etichetta Igt a base di Cabernet Franc e Merlot.

Vino in degustazione: Chianti Classico 2021. Di uno stile pulito e gradevole, dal sobrio tocco moderno e ben sintonizzato con l’areale di appartenenza. In possesso di profumi nitidi di fiori, frutti, sottobosco e spezie, che in bocca conta su un sorso continuo, fragrante e saporito.

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione 2019

Tenuta Casenuove Località San Martino a Cecione 39 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 852009

Vecchie Terre di Montefili

Nel cuore del Chianti Classico, su una collina panoramica e soleggiata a 540 m, Montefili prospera sulle spalle dei giganti, curando i rivoluzionari Super Tuscan e Super Cru all’interno del primo distretto vinicolo biologico d’Italia. Come futurista del vino, Montefili opera come un’unità diversificata e inclusiva. Ossessionata dal Sangiovese, dalla sostenibilità e dal buon lavoro di squadra. Con cuori, menti e braccia aperte.

Chianti Classico 2021 di Vecchie Terre di Montefili

Vino in degustazione: Chianti Classico 2021. Dallo stile sobriamente moderno è in possesso di un profilo aromatico definito che trova nel frutto rosso il suo punto di forza pur non mancando accenti di macchia mediterranea. Sorso tonico, succoso e di fragrante scorrevolezza.

Vino di punta: Igt Rosso Toscana Anfiteatro 2019

Vecchie Terre di Montefili 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 055 853739

Nel Chianti Classico l’annata 2021 viene considera fra la migliori di sempre per lo svolgimento che ha visto piogge primaverili nella norma e hanno permesso un corretto sviluppo vegetativo con la creazione di una riserva idrica in grado di fronteggiare i mesi estivi siccitosi per vini da bere ma anche da aspettare E per concludere l’unica espressione dell’annata 2020

Chianti Classico di Panzano: annata 2020

Orcio a Ca' di Pesa

La nostra storia italiana è iniziata con il mio primo viaggio in Italia, dove mi sono innamorato della Toscana e ho coltivato il sogno di acquistare un’azienda. Jessica ed io siamo andati in Toscana e siamo stati a Panzano in luna di miele. Abbiamo iniziato a cercare il posto perfetto anche in quei giorni. Abbiamo scoperto Ca’ di Pesa e l’abbiamo acquistata nel 1988, le nostre quattro figlie sono cresciute a Ca’ di Pesa e abbiamo investito molto di noi stessi nella villa, che ha una storia fantastica, nel vino e nell’olio extravergine di oliva che produciamo nella proprietà.

Il Chianti Classico 2020 di Orcio a Ca' di Pesa

Abbiamo iniziato a produrre i nostri vini nel 2010 grazie alla collaborazione con Diego Ciurletti e Alessandro Gemini. Il nostro obiettivo era molto semplice: produrre il miglior vino Chianti Classico che si potesse ottenere dal nostro vigneto. Siamo stati aiutati lungo la strada dai cordiali e solidali viticoltori di Panzano e ci siamo sforzati di produrre un vino che potesse portare orgoglio anche a quel gruppo di produttori di vino altamente selettivi.

Vino in degustazione: Chianti Classico 2020. Si fa apprezzare al naso per un bouquet ampio con note di ribes e more, quindi cenni balsamici e mentolati con elementi minerali. Buon attacco in bocca con tannini spavaldi ma ben inseriti, corpo scattante e vivo.

Vino di punta: Chianti Classico Gran Selezione 2019

Orcio a Ca' di Pesa Via San Martino in Cecione 12 50022 Greve in Chianti (Fi) Tel +39 347 7467694

Altra ottima annata la 2020 dove si è registrata una primavera abbastanza fresca, seguita da un’estate calda e lunga ma con buone escursioni termiche, consentendo il completamento ottimale del processo di maturazione delle uve anche per l’assenza di stress idrico. Grande struttura e grande equilibrio assicurati. Una carrellata di assaggi entusiasmante, che restituisce una sensazione di compattezza qualitativa tale da porre in vini di Panzano all’apice della piramide qualitativa come motrice del Chianti Classico. Panzano: terra di mezzo e genius loci.