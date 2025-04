Fedra: il vino di Fattoria di Grignano che unisce arte, storia e terroir toscano

Fedra è un vino rosso della Fattoria di Grignano di Pontassieve (Fi), blend di uve Merlot e Cabernet Sauvignon, storicamente presenti nel Chianti Rufina, che sanno fronteggiare il dominante Sangiovese con un risultato di freschezza e longevità. Ma è anche un progetto enologico ed artistico perché legato all'arte e a una storia di famiglia.

I vigneti di Fattoria di Grignano

Fattoria di Grignano, chi Tommaso Inghirami

Titolare è Tommaso Inghirami, dell'omonima famiglia di industriali del tessile originari di Borgo San Sepolcro (Ar). Famoso il brand di camicie Ingram, creato da nonno Fabio. A vestire l'etichetta è ogni anno l'opera di un artista, anche serigrafata in esemplari numerati. Fedra è la protagonista di una tragedia, opera di Tommaso Inghirami, letterato e umanista vissuto tra il '400 e il '500. Era detto «il Fedra» per il successo della sua opera ed è noto per essere stato il mentore di Raffaello, che gli dedicò un celebre ritratto.

Fattoria di Grignano, arte in bottiglia: etichette d'autore

L'opera d'arte scelta per la bottiglia cambia ogni annata. Quella del 2019 è stata realizzata dall'artista Franco Alessandrini, mentre l'ultima, la 2020, appena presentata a Roma al ristorante Pipero, è del pittore e incisore Roberto Lanari, che ha scelto come tema l'elefante, simbolo di potenza e di pazienza e, come augurio di buona fortuna, con la proboscide alzata. A guidare la degustazione al ristorante Pipero è stato Luca Gardini, wine critic e curatore di guide, già Miglior Sommelier del Mondo. In abbinamento taglieri di salumi e formaggi e la celeberrima Carbonara di Pipero. Fattoria di Grignano, tra vigne storiche e passione contemporanea.

Il pittore Roberto Lanari e il titolare di Fattoria di Grignano Tommaso Inghirani

Tommaso è il primo della famiglia a inseguire il sogno di fare vino in quei 600 ettari in Valdisieve, acquisiti negli anni '70, che appartennero alla famiglia fiorentina dei Medici: 50 a vigneto, 100 a oliveto e il resto a seminativo e bosco. Fu avviata una complessa riqualificazione aziendale, ma il progetto Fedra prese corpo successivamente, selezionando le aree più vocate e, in particolare, le vigne Vallebona e Pratello, due ettari a Cabernet Sauvignon e Merlot. Questo giovane industriale diventato vignaiolo credeva che vi potessero nascere vini speciali, da collezione. È stato un approccio nuovo, con un distacco dalla tradizione chiantigiana, e in una Toscana in cui la vigna e i suoi saperi passano di padre in figlio. «Era una realtà agricola di 500 anni - racconta Tommaso - in un territorio bellissimo e con tante potenzialità inespresse. Le vigne soprattutto meritavano di essere valorizzate nella loro individualità con vinificazioni mirate».

Fattoria di Grignano, alla scoperta di Fedra Igt Toscana

Le uve per Fedra, Igt Toscana, blend di Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, provengono da viti di 20 anni, esposte a sud-est e a 350 metri di altitudine. Selezionate e raccolte a mano in cassette, vengono fatte riposare alcuni giorni su un container frigo, poi diraspate e vinificate con lieviti selezionati in tank di acciaio da 25 quintali a temperatura controllata. La fermentazione dura 30 giorni con délestage il secondo giorno e rimontaggi per tutta la durata. A seguire, fermentazione malolattica in barriques e affinamento per 18 mesi in barriques di rovere. Riposo finale in bottiglia per 2 anni.

Fedra è un Igt Toscana composto da un blend di Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc

Rosso rubino intenso, è un vino complesso, strutturato ed elegante, con tannini morbidi e finale lungo, con note di lampone, ribes rosso e ciliegia che si fondono con le note vanigliate e speziate del legno. Fedra è stato prodotto in 1200 bottiglie da 0,75 cl e 100 magnum. Viene venduto in casse di legno da tre bottiglie con la serigrafia di Roberto Lanari, al prezzo di 500 euro, mentre la singola bottiglia costa 180 euro.

Fattoria di Grignano, certificazione biologica e gamma dei vini

Vanto dell'azienda è la certificazione biologica, che dal 2008 attesta l'intera produzione di vino, olio e cereali. L'intera gamma dei vini rispecchia l'identità territoriale della Rufina. Tra le referenze, si trovano:

Docg Chianti Rufina La Riserva del Cardinale

Igt Toscana Bianco SPE 003R

Igt Toscana SuingerSangio

Doc Vin Santo Grignano