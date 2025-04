Riccardo Guasco firma l’etichetta del Barolo del Comune di Serralunga d’Alba

Il Barolo dell’Ottimismo, ovvero la quarta edizione del progetto “Renaissance, Parole illustri per una nuova umanità”, è iniziato nel 2022 in occasione del 30º anniversario del Barolo Serralunga d’Alba (Cn), primo comune delle Langhe a utilizzare il proprio nome come menzione geografica aggiuntiva.

Un progetto tra vino, scrittura e illustrazione

Con la collaborazione di scrittori contemporanei e illustratori italiani, il Barolo viene raccontato attraverso tre forme d’arte: quella di fare il vino, quella di scrivere e infine quella di raffigurare. L’etichetta è disegnata da Riccardo Guasco, illustratore piemontese, che “visivamente ha identificato nella maschera la metafora della doppia visione del mondo, dove convivono ottimismo e malinconia, felicità e tristezza”.

Oltre all’etichetta d’autore, questo Barolo si arricchisce con la monografia dal titolo “Libero Tutti” della scrittrice Chiara Gamberale, con la prefazione di Oscar Farinetti.

Il Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2021 dedicato all’ottimismo è l’espressione di un’annata complessa, segnata da sfide climatiche che hanno creato una selezione naturale delle uve. Affinamento di circa 30 mesi in botte di rovere e ulteriori 6-8 mesi in cemento.

Note di degustazione e potenziale evolutivo

Nel calice si presenta granato brillante, luminoso; al naso colpisce il bouquet di piccoli frutti rossi accompagnato da note floreali. Immediata bevibilità, tannino gradevole. Il finale sapido e persistente si presenta con buona freschezza, che si traduce in un ottimo potenziale di evoluzione, in grado di durare nel tempo fino a 25-30 anni.

L’annata 2021 esprime l’anima classica di Serralunga ed è disponibile nel formato standard e in un’edizione speciale da 1,5 litri.