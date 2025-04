Le novità Caffo: Lemonier, cocktail in lattina e dessert al Vecchio Amaro del Capo

Gruppo Caffo 1915 è tornato al Vinitaly con una proposta che punta a ridefinire l’esperienza dell’aperitivo italiano: si chiama Lemonier, ed è un liquore fresco e aromatico pensato per lo spritz mediterraneo. «Lemonier è il nuovo aperitivo mediterraneo al limone nato per lo spritz», spiega Giacomo Casoni, Responsabile marketing & trade marketing del Gruppo, «un ingrediente ideale per un aperitivo fresco e vivace, un twist che accende di giallo il classico spritz esaltandone la naturale aromaticità».

Lo spritz cambia pelle: arriva Lemonier, il nuovo aperitivo al limone firmato Caffo

Il prodotto nasce da una ricetta originale degli anni ’70, ideata da F. Bisleri & C., che Caffo ha recuperato e rilanciato, mantenendone l’anima ma aggiornandone il gusto. Oggi Lemonier combina scorze di limone calabrese, menta, salvia, alloro, assenzio e basilico, offrendo un bouquet aromatico equilibrato e solare. «Abbiamo rinnovato la ricetta per incontrare i gusti contemporanei, preservandone l’autenticità, utilizzando materie prime di qualità e una lavorazione artigianale affinata in quattro generazioni di mastri distillatori», racconta Nuccio Caffo, Amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.

Una bottiglia che racconta il Mediterraneo

Anche il design della bottiglia di Lemonier è pensato per raccontare l’anima mediterranea del prodotto: vetro lavorato con rilievi che richiamano i raggi del sole e le onde del mare, etichetta azzurro e giallo sole, marchio inciso in rilievo. «Con il suo design moderno, solare e autentico, questa bottiglia è destinata a diventare l’emblema del nuovo stile mediterraneo: naturale, vibrante e profondamente italiano», afferma Nuccio Caffo.

La nuova silhouette sarà il segno distintivo anche del restyling di alcune storiche referenze, per un’immagine coordinata che valorizzi l’identità del marchio.

Un restyling che valorizza l’anima calabrese dei liquori Caffo

Il restyling coinvolgerà alcune delle etichette storiche dell’azienda: Limoncino dell’Isola, Clementino della Piana, Bergamino di Calabria, Mezzodì, Finocchietto 'i Timpa, fino a Sambuca Secolare, Red Bitter e Maraschino. L’obiettivo è chiaro: unire estetica, riconoscibilità e qualità per rafforzare il posizionamento di Caffo nel mercato degli spirits premium italiani. Il tutto mantenendo il legame con la Calabria, cuore produttivo e ispirazionale dell’azienda.

Cocktail in lattina: pratici, originali e già pronti da gustare

Tra le novità più attese, anche i cocktail in lattina Ready to Serve, che segnano una nuova tappa del percorso di Caffo. «Sono i primi e unici cocktail a base di amaro pronti da servire», spiega Paolo Raisa, Ad al commerciale di Gruppo Caffo 1915. «Capo Tonic è una miscela rinfrescante di Vecchio Amaro del Capo, succo di lime, limoni calabresi e acqua tonica Indian. Capo Arrabbiato Spritz propone una versione speziata con Red Hot Edition, vino bianco e soda».

I cocktail in lattina Ready to Serve di Caffo

Pratici, freschi e perfetti per ogni occasione, i cocktail Rts di Caffo offrono un drink di qualità pronto da bere, che conserva l’identità dei liquori artigianali ma strizza l’occhio ai consumatori contemporanei.

Vecchio Amaro del Capo, l'icona italia che conquista anche il dessert

A completare la presenza del Gruppo al Vinitaly, Vecchio Amaro del Capo, l’amaro più venduto in Italia e apprezzato in tutto il mondo, si conferma protagonista assoluto del panorama liquoristico nazionale. Servito rigorosamente a -20°C, è disponibile anche nelle varianti Red Hot Edition, con peperoncino piccante di Calabria, e Riserva Centenario, dedicata ai 100 anni della distilleria.

Ma l’universo Capo si amplia anche oltre il bicchiere: grazie a una collaborazione d’eccellenza con Bindi, è nato un abbinamento inedito e sorprendente tra il miglior semifreddo e l’amaro più amato dagli italiani. «Abbiamo messo in atto una grandissima collaborazione tra due brand storici che hanno fatto e stanno facendo la storia della ristorazione italiana e internazionale», racconta Antonio Balestrieri, Brand manager di Bindi. «Oltre alla storicità, condividiamo la qualità, l’eccellenza e una clientela comune: i professionisti dell’alta ristorazione che cercano prodotti distintivi per la loro offerta».

Il gusto del Sud si fa dessert: il semifreddo Bindi al Vecchio Amaro del Capo

Ilsemifreddo al Vecchio Amaro del Capo è il risultato di un’idea nata oltre vent’anni fa, che si è concretizzata solo oggi grazie alla visione comune dei due brand. «Questa collaborazione era già in embrione da anni», aggiunge Nuccio Caffo.

Nuccio Caffo, Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915 e Antonio Balestrieri, Brand Manager di Bindi

«Tutto è iniziato quando il signor Bindi visitò Tropea e si innamorò dei nostri liquori. Oggi, finalmente, grazie alla sinergia tra i nostri team e anche con Borsci San Marzano, azienda del gruppo specializzata in creme per la pasticceria, abbiamo dato vita a un dessert che esprime al meglio il nostro spirito».

Il semifreddo Bindi al Vecchio Amaro del Capo

Il semifreddo è pensato per il canale Horeca: una crema al cucchiaio con cuore di salsa al Vecchio Amaro del Capo, completata da un crumble al burro che aggiunge croccantezza e struttura. «Un prodotto che sta riscuotendo grandissimo successo tra i ristoratori, perfetto anche servito affogato all’amaro. Un equilibrio perfetto tra gusto intenso e dolcezza, tra morbidezza e croccantezza, che racconta la Calabria con ogni cucchiaio», conclude Caffo.