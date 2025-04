Poggio Antico: l'eleganza del Sangiovese di Montalcino

Per arrivare a Poggio Antico bisogna dirigersi verso Sant’Angelo in Colle, in prossimità del Passo del Lume Spento. Si imbocca l’antico cancello in ferro e si percorre una bellissima strada bianca, bordata da una lunga serie di cipressi secolari che, sinuosa, si allunga tra i vigneti. Siamo in una delle zone più alte di Montalcino, dove si raggiungono e superano i 500 metri di altitudine, un tempo considerata quasi al limite per il Sangiovese.

Poggio Antico si trova in una delle zone più alte di Montalcino

All’interno di un bellissimo borgo medievale si trovano la grande e attrezzata cantina ipogea e il centro direzionale di questa blasonata cantina. È passato più di un lustro da quando la belga Atlasinvest ha acquistato Poggio Antico. Un lasso di tempo abbastanza lungo per poter affermare, confortati dalle nostre degustazioni, che la nuova proprietà, per mano di due valenti tecnici come Federico Trost e Pier Giuseppe D’Alessandro, non ha assolutamente snaturato la filosofia produttiva che ha reso grande questa cantina.

Vini biologici di Poggio Antico: eleganza e finezza

Eterei ed eleganti, i vini biologici di questa splendida realtà continuano a sorprendere per il loro profilo olfattivo raffinato e per il sorso austero, cadenzato da tannini di rara finezza. Le quattro etichette inizialmente proposte come “campioni not for sale”, argomento sempre controverso, sono state saggiamente sostituite con bottiglie regolarmente etichettate fronte e retro, attualmente in commercio.

Rosso di Montalcino 2023: espressività e dinamismo

La nostra degustazione inizia con il Rosso di Montalcino 2023, un Rosso di grande espressività e dinamismo, fotografia perfetta del Sangiovese brillante di casa. Al naso emergono sfumature di mirtillo rosso e menta selvatica, seguite da note di gardenia. Il sorso è succoso e sapido, con richiami di piccoli frutti rossi e delicate sfumature balsamiche.

Poggio Antico: il Rosso di Montalcino

Brunello di Montalcino 2020 Vigna I Poggi: eleganza e raffinatezza

Il Brunello di Montalcino 2020 Vigna I Poggi presenta un bouquet di rara eleganza, dove si alternano delicate note floreali, frutta rossa fresca, sfumature balsamiche, grafite e tabacco. L’apporto del legno è appena accennato su note speziate leggermente fumé. Il sorso è raffinato, appena salino, con tannini finissimi che esaltano un frutto tonico e fragrante. Il finale è lungo e coerente, con un ritorno balsamico di grande piacevolezza.

Poggio Antico: il Brunello di Montalcino Vigna I Poggi

Brunello di Montalcino 2020: stile e concretezza

Il Brunello di Montalcino 2020 è un vino emblematico dello stile e della concretezza aziendale. Al naso si percepiscono note variegate di mirtillo rosso, tocchi di menta e liquirizia dolce. La beva è densa, sapida e croccante, con ritorni di sottobosco e sentori agrumati.

Poggio Antico: il Brunello di Montalcino

Brunello di Montalcino 2019: persistenza e profondità

A chiudere la degustazione, il Brunello di Montalcino 2019 si presenta con un naso sfaccettato di mirtillo nero, sfumature di salvia selvatica e arancia sanguinella, con sbuffi di rosa canina e sentori di cannella. In bocca offre tannini salmastri e un richiamo agrumato che si prolunga in un finale di pregevole persistenza. Poggio Antico continua a rappresentare un punto di riferimento per gli amanti del Sangiovese e dei vini biologici, con etichette che racchiudono eleganza, raffinatezza e una profondità sensoriale senza eguali. Un’esperienza di gusto che si distingue per carattere e armonia.