Feudi del Pisciotto: eccellenza siciliana tra vini e ospitalità di charme

Feudi del Pisciotto: un elegante château bordolese innestato in un settecentesco baglio della Sicilia sud-orientale. 49 ettari vitati in quell’assolato triangolo di luce racchiuso fra le province di Caltanissetta e Ragusa, feudo enologico del Cerasuolo di Vittoria Classico Docg.

Feudi del Pisciotto: 49 ettari vitati fra le province di Caltanissetta e Ragusa

E proprio da quella sicula luce che fece affermare a Giacomo Tachis che qui si può “coltivare con successo qualsiasi vitigno” sono nate referenze stimolate dal grande maestro e dal suo indiscusso delfino, il vulcanico Alessandro Cellai, fidata guida enologica nonché vicepresidente della Doc fondata da Paolo Panerai.

Cru d'autore tra vitigni francesi e siciliani

Cru che si esprimono fra vitigni transalpini e varietà territoriali, come il sontuoso Pinot Noir in purezza L’Eterno, frutto di un’intuizione di Tachis, o il Nero d'Avola Versace, indicato da Wine Spectator fra i migliori 100 vini al mondo. E ancora, il Moro di Testa, imperioso Syrah con una piccola percentuale di Nero d’Avola che in etichetta presenta il moro bendato della tipica ceramica artistica di Caltagirone, opera del maestro Giacomo Alessi.

Feudi del Pisciotto: alcuni vini

Tra tradizione e creatività: etichette e vini unici

A fianco della calibrata cuvée di Nero d’Avola (60%) e Frappato (40%), che dà vita al Cerasuolo di Vittoria Docg, impreziosito dall’etichetta della nuova linea che riprende i meravigliosi putti barocchi del Serpotta, troviamo anche un originale quanto leggiadro passito di Sémillon e Gewürztraminer, autentico “fuori concorso” in terra di Moscato di Noto, dedicato al geniale Giacomo Tachis.

Panerai e la visione globale tra Sicilia e Toscana

Blasonate bottiglie dal respiro internazionale impresso dal patron Paolo Panerai, che con le iconiche tenute toscane (Rocca di Frassinello e Castellare di Castellina) e sicule (Feudi del Pisciotto e Gurra di Mare) ha trovato la rotta perfetta per far convergere le sue tante passioni fra vino, vela, esperienza comunicativa e visione globale da navigato uomo di mondo.

Feudi del Pisciotto Wine Relais: ospitalità con vista

Feudi del Pisciotto è anche un sorprendente Wine Relais, con eleganti camere e suite ricavate nella parte abitabile dell'antico palmento, ristorante gourmet, piscina, accogliente Spa con trattamenti estetici che sfruttano il potere curativo dei vinaccioli e, infine, una suggestiva terrazza panoramica dalla quale godersi l’ipnotica luce e il magnifico panorama dei vigneti che si stagliano all’orizzonte di questo magico angolo di Sicilia.