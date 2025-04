Birrificio Rurale: birra artigianale dall'Oltrepò alla Brianza

Nel cuore della Brianza, a Desio (Mb), si trova una delle realtà più apprezzate del panorama brassicolo italiano: Birrificio Rurale. Nato nel 2009 nell'Oltrepò Pavese e successivamente trasferitosi nella provincia di Monza e Brianza, il birrificio si è affermato come una solida realtà nel mondo della birra artigianale, con una produzione annua di circa 4000 ettolitri nel 2024. I titolari sono Giuseppe Serafini, Lorenzo Guarino (anche birraio), Luca Franceschi, Marco Caccia, Silvio Coppelli e Stefano Carnelli.

Il Birrificio Rurale è nato nel 2009

Materie prime

L’attenzione di Birrificio Rurale per le materie prime si riflette nella scelta di ingredienti locali e di alta qualità, come il frumento non maltato della Brianza e le bucce di agrumi calabresi.

Una taproom accogliente e conviviale

Uno degli elementi distintivi di Birrificio Rurale è la taproom attigua al birrificio, aperta dal giovedì alla domenica. Lo spazio interno, con circa 60 posti a sedere, offre cinque vie in rotazione e un frigo con una selezione delle birre in bottiglia e lattina, comprese quelle del progetto Rurale Collaborative Series, sviluppato in collaborazione con i clienti del birrificio. Una caratteristica interessante della taproom è la possibilità di portare il proprio cibo da casa o di ordinare dai partner convenzionati e dai servizi di food delivery.

Birrificio Rurale: Triple Pepper

Le birre iconiche

Birrificio Rurale vanta una selezione di birre stabili che hanno conquistato il pubblico:

Seta (Alc. 4,5%) - Wit-Blanche

La prima birra prodotta dal birrificio nel 2009. Realizzata con frumento non maltato della Brianza, bucce d'arancia amara calabrese e coriandolo, è sinonimo di freschezza e bevibilità

Global IPA (Alc. 6,5%) - American IPA

Che unisce malti inglesi e tedeschi, lievito inglese e una generosa luppolatura con luppoli Usa

Little Fifteen (Alc. 4,2%) - Session IPA

Senza glutine, nata per celebrare i 15 anni del birrificio e parte del progetto Brewer’s Collection, incentrato su ricerca e innovazione

Modern Bitter (Alc. 4,5%)

Interpretazione moderna della classica Bitter inglese, con luppolo Crystal per un carattere intrigante e armonioso

Una birra da raccontare: Triple Pepper

Una delle creazioni più originali di Birrificio Rurale è la Triple Pepper, un'interpretazione dello stile belga Tripel, caratterizzata dall'utilizzo del pepe Andelimane proveniente dall'Isola di Sumatra. Con un ABV del 8,8%, questa birra dorata e strutturata unisce le note fruttate e speziate tipiche dello stile belga con un tocco di freschezza agrumata. Perfetta per accompagnare piatti ricchi e strutturati come la Cassoeula lombarda o dolci lievitati come Panettone e Colomba.

La top seller: Seta

La birra più venduta di Birrificio Rurale resta la Seta, una Wit-Blanche fresca e beverina che rappresenta l’essenza del birrificio e la sua attenzione alla qualità degli ingredienti.

Birrificio Rurale: Seta

Distribuzione

Birrificio Rurale opera direttamente nelle aree limitrofe e si avvale di una rete di distributori partner altamente specializzati, garantendo la massima attenzione alla qualità del prodotto. Le birre sono disponibili nei locali del canale Ho.Re.Ca., nonché su piattaforme online dedicate agli appassionati di birra artigianale.

Packaging e formati

Birrificio Rurale utilizza diversi formati per distribuire le proprie birre: fusti in acciaio inox, bottiglie da 33 cl, lattine da 33 cl