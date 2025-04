Castellinaldo Barbera d'Alba Doc: presentata l'anteprima dell'annata 2023

Colorazione intensa rosso rubino cardinalizio e sfumature granata, dal gusto affinato fruttato di prugna, floreale di rosa, armonico. Questo è il Castellinaldo, vino di una sottozona della Barbera d'Alba Doc. Il riconoscimento ufficiale è avvenuto il 21 agosto 2021, quando il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha approvato le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dei vini a Doc Barbera d’Alba, ufficializzando l’ottenimento della sottozona Castellinaldo.

Il territorio di produzione

La sottozona si estende alla sinistra orografica del fiume Tanaro sul territorio di sei comuni, dove i terreni calcarei sono più sciolti e la componente sabbiosa maggiore rispetto agli altri comuni dove si produce la Barbera d'Alba. Sono proprio i terreni a differenziare questo vino, che nasce nel territorio del comune di Castellinaldo d'Alba ed in parte dei comuni di Castagnito, Guarene, Vezza d'Alba, Canale, Priocca e Magliano Alfieri.

Caratteristiche produttive

Le uve destinate alla produzione del vino sono Barbera per l'85% e Nebbiolo per il 15%, anche se negli ultimi anni i produttori hanno preferito usare esclusivamente uve Barbera. La resa massima di uva ammessa per la produzione è di 9,5 tonnellate, pari a 66,5 ettolitri per ettaro, in coltura specializzata con titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5% Vol.

La vendita è consentita soltanto a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia, dunque dopo un invecchiamento di quattordici mesi, di cui almeno sei in legno e tre in bottiglia, calcolati a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.

Castellinaldo d'Alba: un paese del vino

Castellinaldo d'Alba è un vero e proprio paese del vino: nello stemma comunale appare proprio un grappolo d’uva. Si racconta che nel diciassettesimo secolo lo storico Della Chiesa fu uno dei primi ad apprezzarne le qualità.

I vini dei produttori in degustazione

Nel 1622, Carlo Datta, sommelier del Duca di Savoia, fece diversi acquisti di questo vino. A partire dal 1899, i Marchesi Faussone di Clavesana iniziarono ad imbottigliare ed etichettare la Barbera nelle cantine del Castello di Castellinaldo.

La Primavera del Castellinaldo: evento a Guarene

Al Palazzo Re Rebaudengo a Guarene (Cn), l'Associazione Vinaioli del Castellinaldo ha inaugurato la stagione presentando la 2ª edizione de “La Primavera del Castellinaldo”, evento dedicato al Castellinaldo Barbera d'Alba Doc. L’iniziativa, divisa su due giornate - una per appassionati e una per operatori professionali - celebra l’identità vinicola di un territorio che si distingue per la qualità e tipicità dei suoi vini.

Masterclass e Walkaround Tasting

Nel Salone Ex Granaio, si è tenuta una masterclass dedicata all'anteprima dell'annata 2023 e al Castellinaldo prodotto fuori da Castellinaldo. Per l’annata 2023 sono previste 148.400 bottiglie. Giancarlo Montaldo ha guidato la degustazione raccontando storia, dettagli sulla sottozona, realtà produttiva e caratteri organolettici del Castellinaldo Barbera d’Alba, sottolineando che: «Nell’ambito della Primavera del Castellinaldo, le Masterclass hanno un duplice scopo: da un lato, informare gli appassionati, i giornalisti e gli operatori sulla realtà del Castellinaldo Barbera d’Alba; dall’altro, creare fidelizzazione di consumo per un vino che potrà rappresentare un elemento di crescita qualitativa ed economica di un territorio, il Roero Orientale, a lungo sottovalutato dalla realtà vitivinicola di Langa e Roero».

L’approfondimento ha esaminato anche il Castellinaldo Barbera d’Alba prodotto nei comuni di Guarene, Castagnito, Vezza d’Alba, Magliano Alfieri, Canale e Priocca.

I produttori presenti

Al Walkaround tasting hanno partecipato i seguenti produttori:

