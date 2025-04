Pasqua Vini: un secolo di successi tra riconoscimenti e crescita globale

Pasqua Vigneti e Cantine, storica cantina veronese, compie 100 anni nel 2025. La ricorrenza segna un momento chiave nella storia dell’azienda, che ha saputo rinnovarsi profondamente pur mantenendo uno stretto legame con il territorio d’origine.

La cantina di Pasqua Vini

«Quest'anno siamo molto orgogliosi di celebrare i 100 anni della nostra azienda - ha dichiarato Umberto Pasqua - e questo è frutto di un lavoro molto importante negli anni, frutto di visione». Dal cuore di Verona, Pasqua ha costruito un percorso che oggi la vede protagonista su scala internazionale, con una presenza in oltre 70 mercati nel mondo.

Un doppio riconoscimento per una cantina protagonista del futuro

Il 2024 ha segnato un momento straordinario: Pasqua è stata la prima realtà italiana a ricevere il titolo di “Innovator of the Year” da Wine Enthusiast, un riconoscimento riservato a chi sa interpretare il cambiamento nel mondo del vino. A rafforzare ulteriormente il valore dell’azienda, è arrivato il Premio Internazionale Vinitaly 2025, conferito nel corso della 57° edizione della fiera, come tributo al contributo di Pasqua nel rinnovamento del panorama enologico italiano.

«È un premio molto prestigioso riservato ad aziende che secondo Vinitaly hanno lavorato bene e si sono poste sul mercato in maniera importante», ha sottolineato Umberto Pasqua. «Questo è uno stimolo per crescere, per fare sempre meglio».

La terza generazione guida la nuova era Pasqua

L’ingresso in azienda della terza generazione della famiglia Pasqua ha impresso un’accelerazione significativa, portando nuove idee, linguaggi e strategie. «I figli stanno portando avanti questi nuovi progetti che continuano ad essere riconosciuti all'estero», ha aggiunto il presidente. Un impegno che si concretizza in una gamma di vini pensati per un pubblico globale, con un forte focus sulla qualità e l’originalità stilistica.

Umberto Pasqua, presidente di Pasqua Vigneti e Cantine

Centenario 2025: tra eventi e posizionamento internazionale

Il centenario di Pasqua Vini non sarà solo un’occasione celebrativa, ma un’opportunità strategica per rafforzare il posizionamento internazionale. Gli eventi partiranno proprio da Verona, con una serie di iniziative che coinvolgeranno stakeholder, stampa e pubblico internazionale, in linea con la visione aziendale: «Vorremmo fare ancora molti più premi - conclude Umberto Pasqua - ed è l’obiettivo anche per crescere»