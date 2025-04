Cotarella ancora alla guida di Assoenologi: «Ci attendono sfide impegnative»

Il Consiglio di amministrazione di Assoenologi, riunitosi nella sede di Milano, ha confermato all’unanimità Riccardo Cotarella alla presidenza dell’Associazione degli enologi ed enotecnici italiani per il triennio 2025-2027. Al vertice dell’associazione per il quinto mandato consecutivo, Cotarella sarà affiancato dai vicepresidenti Massimo Tripaldi (Sezione Puglia Basilicata Calabria) e Pierluigi Zama (Sezione Romagna), entrambi riconfermati, e da Michele Zanardo (Sezione Veneto Orientale), alla sua prima nomina in questo ruolo.

Il cda 2025-27 di Assoenologi

Cotarella: «Massimo impegno per affrontare le sfide del comparto»

«Essere chiamato ancora una volta alla guida dell’Associazione degli enologi ed enotecnici italiani - ha dichiarato Cotarella - è per me motivo di grandissimo orgoglio e, al tempo stesso, di profonda responsabilità. Accetto l’incarico con l’entusiasmo e la determinazione di sempre, con l’obiettivo di continuare a far crescere, grazie alla collaborazione di tutto il Consiglio di amministrazione, la nostra amata Associazione». Nel suo intervento, il presidente rieletto ha sottolineato la complessità del contesto attuale: «Ci attendono sfide impegnative in un contesto di mercato particolarmente difficile e complesso, segnato da dinamiche internazionali incerte e da consumi in evoluzione. Tuttavia, sono convinto che proprio nei momenti più difficili emergano le migliori energie».

Riccardo Cotarella è stato confermato all'unanimità presidente di Assoenologi

Cotarella ha ribadito il ruolo centrale di Assoenologi come punto di riferimento per il settore: «Negli anni passati, l’associazione ha saputo affrontare con coraggio e lungimiranza le difficoltà, rafforzando il proprio ruolo di riferimento nazionale per l’enologia. Un percorso di crescita che oggi, più che mai, dovrà proseguire e accelerare, nell’interesse di tutta la categoria e del mondo del vino italiano».

Prossimo appuntamento: Congresso nazionale ad Agrigento

Durante la riunione, Cotarella ha inoltre richiamato l’attenzione sul prossimo Congresso nazionale Assoenologi, in programma a fine giugno ad Agrigento. «Sarà un altro momento estremamente significativo per la nostra associazione e in generale per tutto il mondo del vino - ha spiegato - Saranno trattati i temi di più stretta attualità, li affronteremo offrendo, come è nello stile dell’Associazione, uno sguardo al futuro che possa portare alla soluzione delle criticità che stiamo vivendo».