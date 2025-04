Menaresta: passione per la birra artigianale nel cuore della Brianza

Nel cuore della Brianza, a Carate Brianza (Mb), nasce un birrificio che rappresenta una delle realtà più interessanti del panorama brassicolo nazionale: Birrificio Menaresta. Situato in una zona industriale recuperata, il birrificio fa parte di una food court che celebra la cultura del cibo e del buon bere.

Il team di Menaresta

Fondato nel 2007, Menaresta si è affermato come una realtà consolidata, con una produzione annuale di circa 2200 ettolitri nel 2024. I fondatori sono Marco Rubelli ed Enrico Dosoli, che hanno condiviso la passione per la birra e per il territorio che li circonda. Il ruolo di birraio è condiviso tra Enrico Dosoli e Oscar Mancin, che con esperienza e passione guidano la produzione di birre artigianali di alta qualità.

Collaborazioni e materie prime

Il birrificio si distingue anche per l’utilizzo di materie prime locali, tra cui: Grano saraceno della Valtellina, Frumento crudo di Tregasio (MB), Mele biologiche della Valtellina, Limone sfusato di Sorrento, Farina biologica di castagne presidio Slow Food Gabbiana, Zenzero, Pepe di Sichuan, Bergamotto calabrese, More di Gelso, Fiori freschi di Sambuco della Brianza, Cannella del Madagascar, Mosto di Groppello Ruberti, Fichi d'India freschi Siciliani, polpa di carruba.

Le birre iconiche

La Verguenza - Double IPA (Alc. 7,5%)

- Double IPA (Alc. 7,5%) La P'ipa - American IPA (Alc. 5,6%)

- American IPA (Alc. 5,6%) Birra Madre - Lambic fermentata in botte (Alc. 4,8%)

- Lambic fermentata in botte (Alc. 4,8%) Bombyx - Lambic con more di gelso (Alc. 5,4%)

La P'ipa. una delle birre iconiche di Menaresta

Una birra da raccontare: Potenza Meridionale

Una delle birre più creative del birrificio è la Potenza Meridionale, una Imperial Stout con peperoncino, finocchietto e peperone crusco. Con un ABV del 8%, questa birra scura è ispirata al mondo lucano, dove i vegetali utilizzati provengono dalla Lucania stessa. La birra sprigiona freschezza balsamica e spezie, con torrefazione predominante di liquirizia e caffè, accompagnata da una nota piccante. La chiusura è fresca grazie al peperone crusco. Perfetta con abbinamenti come Caciocavallo, finocchiona, e pagnotta integrale con farina grezza tipo 2.

La top seller: Birra Madre

La birra top seller di Birrificio Menaresta è la Birra Madre, una birra a fermentazione spontanea indiretta con pasta madre in barrique e tonneau, che presenta un Abv del 4,8%.

Birra Madre, la top seller di Menastera

Distribuzione

Principale distribuzione nel mondo B2B .

. Vendita diretta supportata da una rete di 12 distributori in tutta Italia.

in tutta Italia. Possibilità di acquistare le birre direttamente online tramite il sito web ufficiale .

. Tap Room: adiacente al birrificio presenta un ambiente accogliente con showroom per la mescita e shop dedicato.

Packaging

Il packaging delle birre include fusti, bottiglie e lattine in vari formati, oltre ai bag in box, per garantire una distribuzione e una conservazione ottimale.

Altri prodotti e sperimentazioni

Oltre alle birre, Birrificio Menaresta è anche impegnato in produzioni alternative come il sidro di mele, una bevanda analcolica ai fiori di sambuco e un hard selz in fase di sperimentazione.