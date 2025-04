Consorzio Lugana Doc: secondo mandato da presidente per Fabio Zenato

Un futuro improntato alla crescita del valore e all'innovazione con un focus su valorizzazione, sostenibilità e internazionalizzazione della denominazione. Con queste parole d'ordine inizia il secondo mandato di Fabio Zenato (a ruota con il 2022) alla presidenza del Consorzio tutela Lugana Doc, assieme al rinnovato Cda. «Sono onorato di continuare a guidare il consorzio e di affrontare insieme a un team solido e coeso le sfide future» ha dichiarato Zenato

Fabio Zenato è stato confermato presidente del Consorzio Lugana Doc

«Il nostro lavoro - ha sottolineato - è stato costante e determinante nel far crescere la notorietà e il valore del Lugana, ma siamo solo all'inizio. L'obiettivo per il prossimo mandato è proseguire con determinazione su quattro fronti cruciali: identità, sostenibilità, qualità e innovazione. Questi valori sono i pilastri su cui costruiremo il futuro del Lugana, rafforzando la nostra presenza nei mercati globali». Fabio Zenato, originario di Peschiera, è un imprenditore vitivinicolo di grande esperienza; alla guida, con il fratello Paolo, dell'azienda di famiglia "Le Morette", con circa 50 ettari di vigneti. La sua formazione in Scienze agrarie (con laurea) all'università di Milano e il lavoro di ricerca scientifica sulla caratterizzazione fenotipica e genotipica del vitigno Turbiana hanno rappresentato un passaggio fondamentale per la valorizzazione del Lugana, con un occhio di riguardo allo sviluppo della selezione clonale del vitigno.

Consorzio Lugana Doc, i nuovi vicepresidenti

Con il nuovo Consiglio di amministrazione, appena eletto, il consorzio si prepara ad affrontare nuove sfide. La composizione del Cda si arricchisce infatti con rappresentanti provenienti dalle diverse categorie produttive: viticoltori, vinificatori e imbottigliatori. A supporto della presidenza, sono stati eletti anche i nuovi vicepresidenti, che affiancheranno Zenato e il direttore Peduto nel consolidamento delle linee strategiche: Roberto Girelli, Francesco Mascini, Paolo Pasini e Alberto Zenato.

Consorzio Lugana Doc, gli obiettivi chiave

Il programma per il secondo mandato, come detto, si concentrerà su alcuni obiettivi chiave che mirano a consolidare e aumentare il valore della denominazione Lugana:

sostenibilità e qualità , lavorando per un incremento continuo della qualità dei vini, in una visione sostenibile, sia a livello ambientale che sociale; ricerca e innovazione , nel supportare lo sviluppo di tecniche agricole avanzate e sperimentazioni che possano potenziare ulteriormente la qualità e il messaggio identitario del Lugana, grazie ad un prossimo progetto di ricerca;

, lavorando per un incremento continuo della qualità dei vini, in una visione sostenibile, sia a livello ambientale che sociale; , nel supportare lo sviluppo di tecniche agricole avanzate e sperimentazioni che possano potenziare ulteriormente la qualità e il messaggio identitario del Lugana, grazie ad un prossimo progetto di ricerca; internazionalizzazione e promozione del Lugana su nuovi mercati, con particolare attenzione ai paesi europei, ai mercati emergenti e alle nuove abitudini di consumo, con linguaggi sempre più innovativi.

del Lugana su nuovi mercati, con particolare attenzione ai paesi europei, ai mercati emergenti e alle nuove abitudini di consumo, con linguaggi sempre più innovativi. enoturismo come asset strategico per consolidare il legame con il territorio , favorendo sinergie territoriali, affinché il lago di Garda diventi sempre più una destinazione enoturistica di eccellenza;

, favorendo sinergie territoriali, affinché il lago di Garda diventi sempre più una destinazione enoturistica di eccellenza; investire nelle nuove generazioni, da un lato per promuovere e valorizzare il dinamismo imprenditoriale della denominazione e, dall'altro, per attrarre i giovani consumatori attraverso un linguaggio contemporaneo che racconti l'identità del Lugana.

Consorzio Lugana Doc: sostenibilità, giovani e internazionalizzazione al centro del programma

«Siamo pronti - ha concluso Zenato - a rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali. Il Lugana non è solo un vino, è una storia di passione, e innovazione che vogliamo continuare a raccontare in tutto il mondo».