Canediguerra: 10 anni di birra artigianale tra stile e misura

Il birrificio Canediguerra, nato ad Alessandria nel 2015, ha raggiunto nel 2024 una produzione annua di circa 2800 ettolitri. I soci fondatori sono Diego Bocchio, Alessio Gatti, Roberto Grassi e Vittorio Sacchi. A guidare la produzione brassicola sono Alessio Gatti, fondatore e birraio, e Stefano Borreani, attuale Head Brewer.

La taproom di Canediguerra

Canediguerra, le birre

La sede si trova in Via del Prato 11, 15121 Alessandria, dove è attivo anche un punto vendita con tap room e biergarten adiacenti al birrificio. I formati utilizzati per il packaging sono bottiglie da 33 cl, lattine da 33 cl e fusti da 20 litri (KeyKeg e Unikeg). La distribuzione avviene tramite distributori specializzati, vendita diretta e shop online.

Tra le birre più rappresentative di Canediguerra si segnalano:

American IPA

Bohemian Pilsner

Vienna Lager

Summer Ale

La American IPA è anche la top seller, una delle prime prodotte, rimasta sostanzialmente invariata nella ricetta da oltre dieci anni. Tra le stagionali, si distingue la Sour Ale, nello stile Catharina Sour (ABV 4,1%, IBU 2, EBC 8). Diego Bocchio racconta: «Questa birra nasce da un viaggio a Rio de Janeiro dove io e Alessio Gatti abbiamo scoperto questo stile. Inizialmente una collaborazione con Mister B, è oggi una delle birre più richieste». Prodotta con frumento e frutta tropicale (goiaba, maracuja, mango, ananas), la birra viene acidificata con batteri lattici. È fresca, profumata, con un profilo esotico. L’abbinamento consigliato in tap room è con Halloumi alla piastra e chutney di frutta. In chiave italiana, si propone con scamorza affumicata o provola alla griglia, accompagnate da una mostarda di frutta piccante.

Canediguerra: le birre

«La Blanche (ABV 5,4%, IBU 16, EBC 5) è stata la nostra prima birra belga. Affrontare lo stile belga era una sfida, ma era inevitabile per la mia passione», afferma Alessio Gatti. Si tratta di una birra di frumento chiara, opalescente, con note di coriandolo e cereali. Il corpo è vellutato, il finale floreale. L’abbinamento suggerito da Gatti è con gnocchi al Montebore a breve o media stagionatura. Per formaggi più stagionati, meglio orientarsi su una Tripel.

Oltre la birra: distillati e collaborazioni

Il birrificio ha anche all'attivo collaborazioni con la distilleria Mazzetti d’Altavilla per la produzione di acquavite di birra e gin. Negli anni, Canediguerra ha utilizzato anche ingredienti territoriali, tra cui mosti di Moscato, Cortese e Brachetto, e in alcune collaborazioni, ingredienti da tutta Italia e dall'estero come mandarino di Ciaculli, melograno armeno, datteri del Libano e mirtillo rosso norvegese.