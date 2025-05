Capo Tonic e Capo Arrabbiato Spritz: i cocktail per l'estate firmati Caffo

Vecchio Amaro del Capo, marchio iconico del Gruppo Caffo 1915, ha ampliato la sua offerta introducendo i Ready to Serve (Rts): cocktail premiscelati in lattina, pensati per il settore Horeca e pronti per essere serviti con facilità, senza rinunciare alla qualità. Un’evoluzione naturale per un brand che ha fatto della ricerca e della valorizzazione del prodotto il suo punto di forza.

Ready to Serve (Rts) di Amaro del Capo

Capo Tonic e Capo Arrabbiato Spritz: i nuovi protagonisti dell’aperitivo italiano

Due le referenze proposte in formato 250 ml:

Capo Tonic , una combinazione fresca e agrumata di Amaro del Capo , succo di lime, limoni calabresi e acqua tonica.

Capo Arrabbiato Spritz, più audace e speziato, a base di Amaro del Capo Red Hot Edition, vino bianco e soda, con note piccanti in equilibrio.

Entrambi si servono freddi, su ghiaccio, con una guarnizione a scelta per un effetto visivo e gustativo d’impatto. La gradazione alcolica contenuta (9% vol) risponde alle tendenze del consumo consapevole, sempre più diffuso tra i consumatori.

Cocktail premiscelati pensati per il mondo Horeca

La linea Ready to Serve di Caffo è nata per rispondere alle necessità dei professionisti del fuori casa: bar, chioschi, stabilimenti balneari, locali di piccole dimensioni, ma anche street bar e bistrot cittadini. Ambienti dove rapidità di servizio, qualità standardizzata e ottimizzazione degli spazi sono fondamentali.

Con i Rts, bastano pochi secondi per servire un drink completo e ben equilibrato, senza necessità di uno staff altamente specializzato. Un vantaggio notevole soprattutto nei momenti di maggiore affluenza.

Un ritorno strategico nel mondo dei drink pronti

La proposta non è del tutto nuova per l’azienda calabrese. Già nel 1999, il Gruppo Caffo aveva tentato un’operazione simile con Capo’s Drink, progetto che non trovò allora il riscontro sperato. Oggi però, in un mercato più maturo e ricettivo, la proposta viene rilanciata con una visione chiara e un target ben definito.

Capo Tonic

«Siamo stati i primi ieri, lo siamo oggi, ma questa volta il mercato è pronto, e noi con lui», commenta Nuccio Caffo, amministratore delegato, sottolineando l’intento dell’azienda di mantenere un ruolo da protagonista nel settore beverage italiano.

Ingredienti selezionati e 100% Made in Italy

Ogni lattina Ready to Serve è realizzata con ingredienti naturali e selezionati con cura, coerenti con l’identità del brand. L’utilizzo del Vecchio Amaro del Capo come base garantisce autenticità e riconoscibilità al prodotto finale, valorizzando le eccellenze calabresi in chiave contemporanea.

Cocktail versatili per l’aperitivo contemporaneo

La linea Rts si inserisce perfettamente nella nuova cultura del bere italiano: versatile, social, accessibile. Un formato pensato per agevolare il lavoro dei professionisti e allo stesso tempo offrire al cliente finale una drink experience coerente, gustosa e immediata.

Capo Arrabbiato Spritz

Capo Tonic e Capo Arrabbiato Spritz si candidano così a diventare tra i protagonisti dell’estate 2025, grazie a un mix vincente di identità territoriale, facilità di servizio e attenzione ai gusti emergenti.