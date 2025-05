[Grillo e Frappato Akrille]: i nuovi vini di Joe Bastianich e Cutrera

Scommettiamo che la neonata Akrille nel mondo del vino sarà una cantina di grande successo? Ne siamo sicuri perché è nata dalla joint venture tra il conosciutissimo Joe Bastianich e Salvatore Cutrera, titolare di uno degli oleifici italiani più apprezzati e conosciuti al mondo.

Joe non avrebbe bisogno di presentazioni: imprenditore con oltre 20 ristoranti italiani in America e nel mondo, uomo di spettacolo, ma pochi sanno che ha trascorso un anno di lavoro nel mondo del vino italiano, dal Friuli a Pantelleria, e che possiede in Friuli l’azienda Bastianich, che produce 230.000 bottiglie.

Joe Bastianich e Salvatore Cutrera

Cutrera, famiglia antica di agricoltori in Chiaramonte Gulfi (Rg), affonda le sue radici alla fine dell’800, quando la famiglia possedeva uno dei più importanti palmenti della zona. Da lì il mosto prendeva la via della Francia, durante gli anni della fillossera. Coltivava specialmente olive; per primo Salvatore, nel 1998, si lanciò nella Dop Monti Iblei con la cultivar Tonda Iblea. Attualmente Frantoi Cutrera commercializza circa un milione di confezioni di extravergini di eccellenza che esporta in 60 paesi e produce conserve sottolio o zuccherate. Questo olio, col nome Primo, dal 1998 lo trovate in tutte le tavole di Bastianich e da questa unione è nata un’amicizia che li ha spinti a creare nel 2022 un’azienda vitivinicola col nome Akrille, da un’antica colonia greca del territorio, a cui hanno aggiunto Cutrera Bastianich in quanto Joe ne è socio al 50%.

Il progetto agricolo e vitivinicolo

Si sono ripresi i vecchi vigneti di famiglia, impiantandone altri in collina tra 400 e 600 metri al confine montano della Docg, in terre selvagge e pietrose mai coltivate, che donano ai vini freschezza, sapidità e un’identità particolare, dove tra l’altro è più forte l’escursione giorno/notte. Nero d’Avola, Frappato, Grillo, Catarratto e 6 etichette: Cerasuolo di Vittoria Classico Docg, Cerasuolo di Vittoria Docg, Frappato Vittoria Doc, Grillo Sicilia Doc, Catarratto Lucido Sicilia Doc, Nero d’Avola Sicilia Doc, a cui se ne sta aggiungendo uno spumante charmat.

Ulivo a Chiaramonte Gulfi (Rg)

Oggi in produzione sono 20 ettari di vigneti che nel tempo diventeranno 50, comprendenti anche altri vitigni e cloni reliquia scoperti nella tenuta Cutrera, che portano quindi il suo nome. La cantina sta nascendo nel paese, dove era il vecchio palmento di famiglia che era abbandonato da anni; da questa annata quindi si vinificherà totalmente in casa.

La coltivazione delle vigne è in conversione biologica, e la scelta dei siti è stata decisa da Salvatore secondo la sua filosofia che "dove viene l’olio buono, si produce anche il vino buono". Il terreno è quello classico dell’altopiano ragusano: roccioso di calcare, tanto che i classici muretti a secco che delimitano ovunque i vari appezzamenti si creano dallo spietramento.

In cantina due enologi, il siciliano Giuseppe Romano e il friulano Emilio Del Medico. Quindi possiamo affermare che questi vini sono il risultato armonico dell’agronomia di Cutrera, della imprenditorialità e competenza di Bastianich, dell’esperienza nordica specie sui bianchi di Del Medico, dell’anima siciliana di Romano.

La degustazione dei vini

Degustiamo l’Akrille Grillo 2023 Sicilia Doc e l’Akrille Frappato 2023 Vittoria Doc, entrambi 13 gradi alcolici.

Akrille Grillo 2023 Sicilia Doc

Il Grillo è raccolto a fine agosto, grappoli selezionati, fermentazione in acciaio Dopo una breve macerazione a temperatura controllata tra i 15 e i 18 gradi; affinamento di circa 5 mesi in acciaio e oltre 2 in bottiglia, comunque fino alla vendita. Nel calice colore paglierino verdolino; all’olfatto note quasi minerali, vegetali secche di fiori di campo specialmente, agrumi, un pizzico di pietra focaia, frutta gialla, equilibrato, franco, di buona intensità; al palato si ritrovano i sentori nasali, si avverte la mineralità, un’acidità al punto giusto, un buon corpo, un’ottima armonia, ha bisogno di aria per esprimersi al meglio; per il rotondo equilibrio si abbina facilmente quasi a tutto. Sono 9.000 bottiglie in enoteca €14.

Akrille Grillo e Frappato

Akrille Frappato 2023 Vittoria Doc

Il Frappato, vitigno autoctono meglio diffuso e tipico nella Sicilia sud-orientale, rosso con caratteristiche moderne, meno impegnative e più beverine; raccolta selezionata a settembre inoltrato, fermentazione sulle bucce per 20 giorni tra i 18 e i 22 gradi, maturazione di 5 mesi in acciaio e poi tanto vetro fino alla vendita. Nel calice colore rubino brillante come brillante è l’olfatto, un coacervo di frutta rossa fresca, un accenno di note terziarie, intenso di grande eleganza; in bocca è semplice e complesso insieme, fresco, vivace, fragrante, di discreta struttura, perfetto equilibrio acido-tannico, abbastanza lungo e particolarmente gustevole per la sua armonia; rosso universale, dalla pizza alla carne e interessante con il pesce azzurro, sono 7.000 bottiglie, in enoteca a €15.

Un progetto destinato a lasciare il segno

Joe è particolarmente innamorato dei bianchi e del Frappato, ha dichiarato che ne vuole fare vini da storia. Un consiglio specie per i collezionisti: compratene più bottiglie anche per le originali etichette a rilievo, lodate nel relativo concorso al Vinitaly 2025.