Birrificio del Forte, la birra artigianale che racconta la Versilia

Situato a Pietrasanta (Lu), nel cuore della Versilia tra costa e Alpi Apuane, il Birrificio del Forte è una realtà brassicola attiva dal 2011. Fondato da Francesco Mancini, appassionato homebrewer, oggi il birrificio conta una produzione di circa 1000 ettolitri l'anno. Il ruolo di birraio è affidato a Giuseppe Mangione.

Francesco Mancini, fondatore del Birrificio del Forte

Birrificio del Forte, punto vendita e distribuzione

Presso lo stabilimento ha sede La Bottega del Forte, punto vendita interno, aperto dal lunedì al venerdì con occasionali aperture anche al sabato. Qui si possono acquistare tutte le birre prodotte, oltre a gadget del birrificio.

Il Birrificio del Forte a Pietrasanta

La distribuzione avviene tramite una rete di agenti e piccoli distributori in Italia. Attivo anche l’e-commerce ufficiale. Le birre sono presenti in enoteche, wine bar, pizzerie e ristorazione, sia in bottiglia (0,33 e 0,75 l) sia alla spina.

Le birre simbolo del Birrificio del Forte

La Mancina - Alc. 7,5% - Tra le birre di punta, La Mancina si ispira allo stile Belgian Golden Strong Ale . È una birra non pastorizzata né filtrata , dal colore dorato e con leggere note dolci e luppolate. Dal 2025, viene prodotta solo con materie prime 100% italiane .

Tra le birre di punta, La Mancina si ispira allo stile . È una birra , dal colore dorato e con leggere note dolci e luppolate. Dal 2025, viene prodotta solo con . Il Tralcio - Alc. 12% - È la IGA del birrificio: unione di mosto d’orzo e mosto d’uva Sangiovese dell’azienda Bruscola (San Casciano Val di Pesa), con l’impiego di lieviti brassicoli ed enologici . Realizzata con il Metodo Classico , ha una bollicina fine e si abbina bene a tartare, formaggi erborinati e carni rosse.

È la del birrificio: unione di dell’azienda Bruscola (San Casciano Val di Pesa), con l’impiego di . Realizzata con il , ha una e si abbina bene a tartare, formaggi erborinati e carni rosse. Fior di Noppolo - Alc. 6% - È la American Pale Ale autunnale , prodotta con luppoli 100% italiani appena raccolti . Ha note agrumate e un amaricante equilibrato. Fa parte della linea di birre stagionali.

È la , prodotta con luppoli . Ha e un amaricante equilibrato. Fa parte della linea di birre stagionali. 2 Cilindri - Alc. 5% - Birra scura in stile Porter, morbida al palato, con note tostate. Perfetta per accompagnare formaggi, pesce affumicato, carni grigliate o dessert al cioccolato e caffè.

Alcune birre del Birrificio del Forte

Birrificio del Forte, una birra raccontata: Colle Sud

Tra le stagionali, si distingue la Colle Sud, una Session IPA chiara e fresca, disponibile in primavera. Prodotta con luppoli neozelandesi e pepe nepalese, è ispirata all’impresa di due scalatori sull’Everest.

Note degustative: frutta tropicale, agrume, pompelmo rosa.

Gradazione: 5% vol - Servizio: 6-12°C

Abbinamenti: carne e pesce grigliati, verdure, formaggi freschi.

Birrificio del Forte: Colle Sud

Birrificio del Forte, packaging e materie prime locali

Le birre del Forte sono distribuite in fusti, bottiglie da 0,33 e 0,75 l. In alcune etichette vengono impiegati ingredienti locali:

Grani antichi toscani per la blanche Cento volte Forte

per la blanche Cento volte Forte Materie prime italiane al 100% per La Mancina

al 100% per La Mancina Uve Sangiovese per Il Tralcio

Birrificio del Forte, la birra più venduta e le limited edition

La top seller del Birrificio del Forte è La Mancina, Belgian Golden Strong Ale da 7,5% vol, considerata uno dei prodotti più rappresentativi.

Il Birrificio del Forta conta una produzione di circa 1000 ettolitri l'anno

Tra le etichette speciali e produzioni a tiratura limitata si segnalano:

Stilla Bianca : affinata per 12 mesi

: affinata per 12 mesi Birrasanta Ed. Bardiglio: edizione con marmo di Bardiglio