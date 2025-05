Dalla moda al vino: la visione di Federico Veronesi con Signorvino e Oniwines

La passione per il vino di Federico Veronesi nasce dai ricordi legati alla sua infanzia, quando abitava in mezzo ai vigneti. Momenti sopiti, ma che sono riemersi man mano si è avvicinato al mondo eno-gastronomico. Il padre Sandro è presidente di Oniverse, che comprende noti marchi di abbigliamento, quali Calzedonia, Intimissimi, IUMAN (Intimissimi uomo), Tezenis, Falconeri, Atelier Emé, Antonio Marras, Signorvino, Pardo Yachts, Gran Soleil Yachts, Van Dutch Yachts.

Federico Veronesi, ceo di Oniwines

«In fondo con la mia famiglia, da sempre legata al mondo della moda, il settore della viticoltura ha molte analogie: esistono le collezioni, che possono essere accomunate ai vari millesimi del vino, perché cambiano», fa notare Federico Veronesi. «Il processo produttivo e creativo ha, in entrambi gli ambiti, il fattore rischio». Durante gli studi frequenta corsi da Sommelier, di cucina da Carlo Cracco: cibo e vino diventano un binomio che lo attrae sempre più. Viene aperto il primo punto Signorvino, a Milano, in piazza Duomo. Un progetto originale, che abbina la vendita di centinaia di etichette da degustare abbinata a una proposta gastronomica semplice. Un format di successo che ad oggi vanta ben 43 locali, distribuiti in punti strategici in Europa e in Italia. Il tempo scorre, Federico si occupa degli acquisti di vino in un ristorante di New York, ma preferisce rimanere nell’anonimato, così da affrontare più serenamente la sua attività.

La nascita di Oniwines

Nel 2015 la famiglia Veronesi acquista una tenuta nel Lazio di 70 ettari, vengono piantati nuovi vigneti: nascono così Malvasia puntinata, Cesanese e Bellone. Federico si avvicina sempre più alla produzione vinicola: nel 2022 crea una cantina nei pressi di Alghero. Una proprietà di 40 ettari dove si produce Vermentino e Cannonau. Non basta, nel 2023 viene acquistata La Tenuta La Giuva in Valpolicella e di recente Villa Bucci nelle Marche che produce quattro etichette: due rossi e due bianchi. Il Villa Bucci classico e la riserva Verdicchio, mentre i rossi sono un blend di Sangiovese e Montepulciano.

Il progetto è nato con l’obiettivo di aggregare e sviluppare cantine d’eccellenza, radicate nei loro territori, con un forte orientamento alla qualità e all’internazionalizzazione. Attraverso un piano di realizzazione e acquisizioni mirato, Oniwines ha costruito un portafoglio che copre le principali denominazioni italiane, con un focus su vitigni autoctoni e pratiche enologiche identitarie.

Oniwines, cantine che raccontano una storia

Le cantine nel portafoglio di Oniwines esprimono una storia, un’identità locale che si intreccia con la passione per la terra e la qualità. Da La Giuva, che con il suo approccio all’agricoltura di alta collina, racconta di una nuova Valpolicella, a Villa Bucci, nelle Marche, simbolo della rinascita del Verdicchio, a Podere Guardia Grande ad Alghero, che porta con sé l’anima della Sardegna più sincera, a Tenimenti Leone, un angolo antico del Lazio, ogni bottiglia affonda radici nei territori e nella cultura italiana.

«Ci sarà spazio anche per una cantina piemontese? Non è ancora il momento di parlarne. Il progetto Signorvino è di supporto… Il vino va raccontato, magari in un negozio Falconeri, dove il nostro gruppo vende il cachemire», sottolinea Federico. La presentazione dei vini si è tenuta nello splendido show room di Antonio Marras, noto stilista che fa parte del gruppo Oniverse.

Le cantine del gruppo Oniwines

Tenimenti Leone - Lazio

Via Fontana Parata, 8 00040 Lanuvio - Roma Acquistata nel 2015, si trova nel parco dei Castelli Romani. È una cantina con degustazione e agriturismo.

I vini:

Vulc num (Bellone 100%)

(Bellone 100%) Caliga (Bellone, Vermentino, Chardonnay)

(Bellone, Vermentino, Chardonnay) Aspis (Syrah, Merlot, Montepulciano)

La Giuva - Valpolicella

Via Trezzolano, 20 C, 37141 Verona Acquisita nel 2023, si trova in alta collina. Affina in barriques, botticelle e anfore di terracotta.

I vini:

Il Valpo (Valpolicella DOC)

(Valpolicella DOC) Il Rientro (Valpolicella Superiore DOC)

(Valpolicella Superiore DOC) Amarone (DOCG)

(DOCG) Recioto (DOCG)

(DOCG) Aristide (Amarone affinato 36 mesi)

Podere Guardia Grande - Sardegna

Via Punta Cristallo, 40, 07041 Alghero SS Cantina creata ex novo, inaugurata nel 2024.

I vini:

Saldenya (Vermentino 100%)

(Vermentino 100%) Saldenya 85 (edizione limitata Vermentino)

(edizione limitata Vermentino) Alguasanta (rosato Cannonau)

(rosato Cannonau) Nascimento (Cannonau 100%)

(Cannonau 100%) L’Alghè (rosso rubino)

Villa Bucci - Marche

Contrada, Via Cona, 30, 60010 Ostra Vetere (AN) Cantina storica del Verdicchio, acquisita nel 2024.

I vini

Bucci Classico (Verdicchio DOC Superiore)

(Verdicchio DOC Superiore) Pongelli (Rosso Piceno DOC)

(Rosso Piceno DOC) Villa Bucci Riserva (Verdicchio affinato in botte)

(Verdicchio affinato in botte) Villa Bucci Rosso (blend Montepulciano e Sangiovese)