Delai, Franzosi e Scolari dominano il Concorso Valtènesi Garda Classico 2025

Sono la Società agricola Delai di Delai Sergio, Cantina Franzosi e Cantine Scolari le protagoniste assolute del 19° Concorso enologico nazionale Valtènesi Garda Classico, che ha premiato le migliori etichette della Riviera del Garda Classico nell'ambito della 73ª Fiera del Vino di Polpenazze del Garda, in corso fino a lunedì 26 maggio. A distinguersi su tutti è stata la Delai, che ha fatto incetta di riconoscimenti con ben quattro diplomi di merito, ottenuti grazie a vini come il Groppello "Mogrì" 2024 e 2022, il Valtènesi Chiaretto "Notterosa" 2024 e un Groppello 2023. Quattro premi anche per Franzosi, con la Selezione Bruno Franzosi 2022 e Privilegio 2020, e per Scolari, che ha convinto la giuria con il Rosso Superiore "Posone" 2022 e uno spumante Rosé di grande finezza.

Concorso Valtènesi Garda Classico 2025: le aziende premiate con tre e due diplomi

Il concorso, giunto alla sua diciannovesima edizione, si conferma un punto fermo per la valorizzazione dell'enologia gardesana, offrendo ogni anno una fotografia aggiornata della qualità e della vitalità del territorio. A partecipare sono state molte delle cantine più rappresentative della zona, con un livello medio di assoluto rilievo, testimoniato dall'ampio numero di premi assegnati anche ad aziende medio-piccole. Tra le realtà che hanno portato a casa tre diplomi figurano l'Azienda agricola Averoldi Francesco, Antica Corte ai Ronchi di Pasini Giuseppe e Maurizio, la Società agricola Taver di Bocchio Fratelli e la Società agricola Erian - Cantina Bottenago. In tutte si è riscontrata una continuità produttiva capace di valorizzare le specificità del territorio attraverso un lavoro attento su bianchi, rossi e spumanti.

A quota due premi, invece, si sono distinte aziende ben radicate e capaci di esprimere tutta la varietà della denominazione: Cantina della Valtenesi e della Lugana, Società agricola Pietta, Società agricola Pratello, Azienda agricola Turina Fratelli, Redaelli de Zinis, Avanzi Cav. Giovanni Società agricola, Saottini Società agricola e Azienda agricola Monte Cicogna. Una rappresentanza ampia e diversificata, che conferma quanto la zona del Garda sia oggi un laboratorio enologico sempre più solido, in grado di coniugare esperienza e visione.

Concorso Valtènesi Garda Classico 2025: le aziende premiate con un diploma

Non mancano poi le cantine premiate con un diploma, molte delle quali giovani o emergenti. Tra queste si segnalano l'Azienda agricola Lorenzi Antonio e Giovanni, Azienda agricola Le Chiusure, Cascina Belmonte di Martino Enrico, Società agricola Monteacuto di Leali Simone e Marta, Agricola Selva Capuzza, Azienda agricola il Roccolo di Bertazzi Andrea, Società Azienda agricola Vedrine di Ferrarini Dario, Azienda agricola Zaglio Manuel, Azienda agricola Le Gaine di Cottini Paolo e Giovanni, Società agricola Bergognini Fratelli, Cantina Zatti, Garda Land Società agricola e molte altre. Tra le referenze più premiate spicca ancora una volta il Valtènesi Chiaretto 2024, che continua a imporsi come simbolo del territorio.

Il concorso si è svolto all'interno della Fiera del Vino di Polpenazze del Garda

Il concorso, come detto, si è svolto all'interno della 73ª Fiera del Vino di Polpenazze del Garda, uno degli appuntamenti più longevi e partecipati dell'intero panorama gardesano, promosso dal Comune di Polpenazze con il patrocinio del ministero dell'Agricoltura, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia e Consorzio Lago di Garda Lombardia. L'organizzazione è curata da SGP Grandi Eventi, con il supporto di partner come il Consorzio Valtènesi, Onav ed Ente Vini Bresciani. Main sponsor di questa edizione è RMB di Polpenazze del Garda. «Sono molto felice di aver premiato tantissime cantine - ha commentato Maria Rosa Avanzini, sindaco del Comune di Polpenazze del Garda - questo indica che ogni anno il vino che viene prodotto nella zona del Garda Valtènesi migliora sempre di più. Sono molto orgogliosa dei nostri agricoltori».