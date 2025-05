Roma Bar Show: è sempre tempo dei gin artigianali. Alcune delle novità presentate

Il gin continua a essere uno dei distillati più amati e versatili nel mondo della mixology, e lo ha dimostrato ancora una volta il Roma Bar Show, tra gli eventi di riferimento per il settore beverage e dell’ospitalità, che ha riunito a Roma il meglio della scena nazionale e internazionale. Tra masterclass, degustazioni e novità di prodotto, la fiera è stata l’occasione perfetta per scoprire le nuove tendenze e le visioni di chi crea e racconta i distillati ogni giorno.

Roma Bar Show, le novità dell'edizione 2025

Abbiamo partecipato all’evento per incontrare da vicino le aziende protagoniste e toccare con mano l’innovazione che anima il mondo del gin. Tra artigianalità, territorialità e sperimentazione, alcuni dei produttori italiani presenti al Roma Bar Show ci hanno raccontato i loro prodotti con passione e competenza, presentando etichette inedite e originali. Di seguito, un viaggio nel gusto tra botaniche mediterranee, sali marini, bergamotti e laboratori creativi.

Vesuvius Magma: dal gin al zero alcol

«Vesuvius Magma Gin è il più napoletano dei gin artigianali - dice il fondatore di Vesuvius, Maurizio De Fazio - l’unico gin 100% campano. L'idea è nata, quattro anni fa, dalla mancanza di un distillato del nostro territorio, così ho deciso di crearlo utilizzando botaniche che crescono sul Vesuvio, tranne il ginepro che raccogliamo nel salernitano, come ginestra, alloro, finocchietto e rosmarino».

Vesuvius presenta il nuovo prodotto zero alcol

«Il gin è il nostro prodotto di punta, al Roma Bar Show però presentiamo una novità a zero alcol, un alcolato sempre ottenuto tramite infusione in alambicco delle botaniche, ma senza zucchero né alcol. Un prodotto creato in collaborazione con il dott. Sasha Sorrentino, biologo nutrizionista, per rispondere alle crescenti richieste di mercato verso il low o no alcol, dando vita a qualcosa di buono da bere, con un’attenzione particolare sia verso le nuove tendenze di consumo ma anche alla salute. Le botaniche, infatti, sono per natura ricche di antiossidanti».

Gin 1970, dalla Calabria e al bergamotto

«Italiana Liquori è un'azienda giovane, calabrese, nata da un anno e mezzo dalla passione di amici - dice Dino Banini, amministratore di Italiana Liquori - e abbiamo creato amari e gin di qualità, valorizzando il nostro territorio».

Dalla Calabria il gin al bergamotto

«Al Roma Bar Show presentiamo il Gin 1750, un London dry al bergamotto, frutto che cresce solo nella fascia di Reggio Calabria, con cardamomo e angelica tra le altre botaniche. La macerazione a freddo con buccia e polpa di bergamotto conferisce un carattere unico. Il nome del prodotto è un riferimento alla data in cui venne impiantata la prima piantagione di bergamotto in Calabria, portata in Italia meridionale dal Sud America. “Amarò” è poi un altro gin, creato con foglie di ulivo provenienti da Paternò, in Sicilia, da un’azienda agricola biologica di uno dei soci della nostra azienda».

Gin Sale, il gin che racconta Marsala

«Gin Sale è un prodotto della famiglia Bianchi di Marsala, azienda nata nel 1950 come produttrice di grappa - Chiara Mascellaro, bartender e ambassador di Gin Sale - Questo gin è realizzato solo con ginepro, senza altre botaniche, un po’ in controtendenza rispetto ai tanti gin realizzati con molte botaniche, e viene arricchito alla fine con il sale delle saline di Marsala, raccontando e rappresentando così il territorio che viviamo».

Il gin realizzato con sale di Marsala

«Con 37,5 gradi alcolici, tasso più basso rispetto agli altri prodotti della stessa tipologia, è un gin versatile che consente di creare drink leggeri. Al Roma Bar Show abbiamo presentato il cocktail Numa, a base di Gin Sale, tè matcha, gelsomino e acqua tonica, fresco e floreale. Per il gin tonic con Gin Sale, suggeriamo una tonica secca»

Garage, il gin di Bassano del Grappa

«La distilleria Nardini, la più antica d’Italia con sede a Bassano del Grappa, presenta Garage Gin, un London Dry prodotto con 8 botaniche del territorio, selezionate secondo la nostra ricetta segreta. Il nome deriva dal nostro laboratorio di miscelazione, chiamato appunto Garage», così Francesco Acampora della distelleria Nardini.

Garage, il gin da Bassano del Grappa

«Questo prodotto nasce da una richiesta sempre crescente di di entrare nel mondo nel gin, mondo nel quale abbiamo deciso di entrare con cautela, solo quando fossimo stati sicuri di presentate un prodotto di altissimo livello. Acqua di Cedro è un altro nostro prodotto importante, una delle firme della nostra azienda, realizzato con infusione di bucce di cedro: è simile a un limoncello ma più asciutto e meno zuccherino, utile anche in miscelazione per cocktail come Cedro Spritz o Cedro Tonic».