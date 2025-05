Roma Bar Show 2025, le novità dal mondo aperitivo e bitter

Anche quest’anno abbiamo partecipato al Roma Bar Show, il più importante evento italiano dedicato al mondo del beverage e della mixology. Un'occasione propizia per toccare con mano le ultime tendenze, scoprire nuove referenze e ascoltare direttamente le voci dei protagonisti del settore.

Roma Bar Show 2025, le novità in scena

Tra stand affollati, cocktail innovativi e masterclass coinvolgenti, abbiamo raccolto alcune delle novità più interessanti nel mondo degli aperitivi e dei bitter. Dalle reinterpretazioni agrumate dello Spritz, ai prodotti pensati per una mixology sempre più creativa e sostenibile, ecco una panoramica di alcuni dei lanci protagonisti all'evento di settore di Roma.

Limoncé si lancia nel mondo aperitivo all'italiana

«Limoncé Aperitivo è la novità del gruppo, lanciata lo scorso marzo in tutti i Paesi del mercato, recentemente anche nel Regno Unito - dice Davide Gibertini, Ceo di Stock Spirits Italia - Questo prodotto si inserisce nella categoria degli aperitivi, segmento in costante crescita nel mondo degli spirits».

Limoncé si propone nel settore aperitivo

«Con una gradazione alcolica più bassa rispetto all’ormai famosissimo Limoncé, con i suoi 14,8 gradi, è ideale per la spritzatura, offrendo un'alternativa al classico spritz ma a base di limone. Attualmente siamo presenti in circa 40 punti di distribuzione nella GDO e circa 400 punti vendita, con l'ambizione di farlo diventare un must in Italia nel suo segmento di mercato. Abbiamo mire molto ambiziose perché vogliamo che diventi un must in Italia nel suo segmento di mercato. Sappiamo che c’è molta competizione in questo settore ma faremo il nostro meglio per affermarlo.Siamo convinti che nei prossimi mesi si vedrà molto più giallo nei bicchieri nei bar».

La nuova tonica di Schweppes

«Schweppes, icona delle toniche, ha presentato una novità della gamma Selection, che conta un totale di 7 referenze, pensata per la mixology: la Tonic Basil and Sea Lemon - così Elena Calderoni, Marketing Manager per l'Italia del brand.

Basil and Sicilian Lemon, la nuova tonica del gruppo

«Questa tonica si ispira ai colori e ai sapori mediterranei, incontrando sempre più il gusto dei consumatori, specialmente nei gin tonic, grazie anche alla nascita di numerosi gin artigianali mediterranei. Il cocktail Fizz and Basil Smash, presentato al Roma Bar Show, è stato presentato per raccontare al meglio questa novità, caratterizzata da una parte aromatica spiccata grazie al basilico e limoni di Sicilia, che conferiscono freschezza e facilità di beva».

Il primo bitter ai limoni arriva da Bologna

«Distillering Bologna è una micro distilleria che presenta Sorbole, il primo bitter al limone in Italia - dice Giovanni Ceccarelli di Distillering Bologna - L'idea è nata qualche tempo fa osservando i turisti sul lago di Garda che bevevano limoncello spritz, da lì abbiamo realizzato come in Italia non ci fosse ancora un bitter base limone, che ora abbiamo realizzato».

Sorbole, il bitter al limone arriva da Bologna

«Sorbole, termine dialettale bolognese che esprime stupore, non è un limoncello amaro: contiene limone come ingrediente principale, insieme a zenzero, foglie di ginepro, arancia, eucalipto, genziana e rabarbaro per conferire la parte più amaricante. Nato per la mixology, è apprezzato anche liscio con ghiaccio a fine pasto. Per uno spritz a base di Sorbole, consigliamo prosecco e cedrata».

Pink Citrus, l'aperitivo trendy di Gamondi

«Toso, azienda piemontese produttrice di vini, vermouth e spumanti, presenta il nuovo aperitivo Pink Citrus, a marchio Gamondi - la presentazione di Igor Tuliach, bartender brand ambassador Gamondi - Questo aperitivo, completamente a base vino con 13,5 gradi alcolici, contiene infusi di frutti tropicali e agrumi, offrendo un gusto finale di passion fruit e pompelmo giallo».

Pink Citrus, di Gamondi

«Il colore rosa lo rende attuale in miscelazione, sia dal punto di vista estetico sia seguendo la tendenza del low alcol, adatto per una vasta gamma di cocktail, dai Pink Spritz ai cocktail tiki, e si abbina bene con distillati di agave come tequila e mezcal. È un prodotto poi adatto non solo per tante ricette e tanti palati, ma anche versatile ai barman che lo utilizzano. È infatti utilizzabile sia per bartender con meno esperienza e tecnica, sia per professionisti più skillati dietro al bancone».

Super Sour e sciroppo al pandan di OrsaDrinks

Maria Eugenia Vieira, brand ambassador Roma e provincia di OrsaDrinks: «Siamo al Roma Bar Show per presentare due prodotti davvero interessanti che stanno rivoluzionando il modo di pensare alla miscelazione, soprattutto dietro al banco bar».

Le novità firmate OrsaDrinks

«Il primo prodotto di cui vi parlo è il Super Sour, una soluzione innovativa che unisce in un solo prodotto una componente acida e una salina. Pensato per esaltare l’acidità nei drink e bilanciare la dolcezza, il Super Sour è ideale anche per chi desidera realizzare cocktail limpidi, evitando l’utilizzo di succhi freschi come limone o lime. È perfetto quindi per creare un super juice o da aggiungere direttamente nel drink per amplificarne i sapori. Ma non è solo acidità: all'interno troviamo anche una piccola percentuale di sale, che agisce come esaltatore di gusto, e un tocco di zucchero, per armonizzare il tutto. È una soluzione estremamente versatile. Ad esempio, bastano una o due gocce in un Martini per valorizzare le note botaniche del gin e del vermut. Oppure, per un twist moderno e trasparente su un Paloma, si possono usare 8–10 gocce direttamente nel drink, o preparare in anticipo un super juice personalizzato. Passando alla seconda novità, il nostro sciroppo al pandan. Il pandan è una pianta asiatica poco conosciuta in Italia, ma dal profilo aromatico affascinante: un mix tra nocciola, cocco e note vegetali, che le conferiscono un gusto unico e un colore verde brillante, perfetto per drink accattivanti ed estivi. Questo sciroppo rappresenta un modo semplice ma d’effetto per portare un tocco esotico e originale nella drink list di un locale».

Il nuovo bitter di Distillerie Moccia

«Distillerie Moccia, fondata nel 1946, è nota per il suo prodotto iconico Zabov, liquore all’uovo leader di mercato. Al Roma Bar Show presentiamo una nuova linea di bitter - così Cinzia Ori, amministratore delegato distillerie Moccia - il Bitter Moccia, realizzato rivisitando una ricetta del 1960».

Bitter Moccia, al Roma Bar Show

«Il nuovo liquore a base di fiori di sambuco si chiama 22, perché la ricetta ottimale è stata la ventiduesima provata tra le tantissime testate. Questo bitter, a 25 gradi alcolici, ha un retrogusto amaro ma elegante, con una nota leggera di arancio amaro, rendendolo versatile per la mixology: è la base specifica per lo Hugo, nota variante dello Spritz. Utilizzabile comunque anche in cocktail come Negroni o Americano».