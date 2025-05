I vini Myò: il Friuli di Annalisa Zorzettig conquista Firenze

Siamo sulle colline di Spessa di Cividale, l'antica Forum Iuli (da cui nasce il nome della regione), già capitale del Ducato longobardo, oggi Patrimonio Unesco. Nei primi anni del Secondo dopoguerra, oltre ai terreni di proprietà, i Zorzettig lavoravano anche quelli dell'ospedale di Cividale, a cui molti lasciavano le terre. Quando furono venduti, la famiglia li acquisì, diventando una delle realtà più importanti del Cividalese.

Annalisa Zorzettig

La guida di Annalisa Zorzettig

La guida è ora nelle mani di Annalisa Zorzettig, che ha puntato sui vitigni autoctoni, vinificati in purezza, testimoni del terroir e omaggio alla storia familiare. Uno dei pilastri è la salvaguardia ambientale, tutelata da pratiche agronomiche che puntano all'equilibrio dell'ecosistema.

La trasferta fiorentina

Stimolante la trasferta fiorentina di Annalisa all'Osteria delle Tre Panche, locale storico in Via Pacinotti, elegante ed informale, cui Andrea e Vieri Bista hanno dato un'impronta che vuole legare convivialità e ricerca.

Pranzo-degustazione di vini Myò all’Osteria delle Tre Panche

Inaugurata recentemente, “L'Osteria delle Panche in Centro Storico”, presso le sale e il terrazzo panoramico dell'Hotel Hermitage in Vicolo Marzio 1, domina sui tetti e i monumenti del centro storico della città.

Il pranzo di benvenuto

È qui che ZedComm ha organizzato il benvenuto per questo pranzo, introdotto dal Myò Ribolla Gialla 2022. Veste paglierino luminoso. Olfatto policromo: delicate note floreali di mughetto e glicine, frutta come mela, pesca e albicocca, con una lieve nota erbacea. Sorso accattivante, ricco e caldo, ben sostenuto da freschezza e sapidità. Finale lungo e persistente.

La Cantina Zorzettig

Degustazione dei vini Myò

Myò Friulano 2023

Il pasto inizia con Fiori fritti, Prosciutto San Daniele e Mozzarella di bufala. In pista il Myò Friulano 2023: paglierino con riflessi verdolini, naso elegante con note di mandorla tostata, pera matura, liquirizia, erbe aromatiche come timo, limone, buccia d'agrume. Sorso equilibrato, persistenza agrumata.

Myò Fiori di Leonie 2022

Segue il Myò Fiori di Leonie 2022: paglierino vivace, con note di ananas, mela golden, pesca bianca, vaniglia, nocciola tostata, pasticceria. Palato saporito con erbe aromatiche e tracce agrumate.

I vini Zorzettig a Firenze

Myò Refosco dal Peduncolo Rosso 2020

Con le Tagliatelle al ragù di cinghiale, l'abbinamento scelto è il Myò Refosco dal Peduncolo Rosso 2020. Colore rubino fitto, profumi di frutti rossi, prugna, resine, viola, rosa, bacche di ginepro, spezie dolci. Tannini fusi con la morbidezza, persistenza balsamica, richiami a china e tabacco.

Myò Schioppettino 2020

Per la Tagliata di manzo al tartufo con verdure, si serve il Myò Schioppettino 2020. Rubino di media intensità, con note di fragolina di bosco, ciliegia, mora, sandalo, corteccia, pepe nero. Palato fresco, sapido, fruttato con rintocchi pepati.

Myò Picolit 2020

Con i Formaggi stagionati e mostarda, seguiti dai Cantucci, Annalisa ci congeda con un'autentica chicca: Myò Picolit 2020. Dorato, naso complesso: fiori d'arancio, frutta secca, marzapane, vaniglia, pesca, albicocca, uvetta, zenzero candito, macchia mediterranea. Palato setoso, dolcezza ben integrata, chiusura su noce moscata.

Brava Annalisa.