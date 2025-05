Edit, birre artigianali da Torino: gusto urbano e packaging moderno

Nato nel 2017 all'interno di una ex fabbrica di cavi elettrici riconvertita, Edit Brewing ha sede a Torino, nel quartiere Aurora, un'area post-industriale che negli ultimi anni ha visto un’importante rinascita culturale e produttiva. L’ex stabilimento INCET, dismesso da oltre 40 anni, ospita oggi un birrificio moderno e attento alla qualità del prodotto e dell'esperienza. Nel 2024 la produzione ha raggiunto i 3.200 ettolitri, segno di una crescita solida e costante. Alla guida della produzione è il birraio Loris Mattia Landi, che interpreta stili internazionali con uno sguardo rivolto all’accessibilità e alla coerenza gustativa.

Edit Brewing, la rete di vendita e distribuzione

Oltre alla storica sede torinese, Edit Brewing ha sviluppato una rete di punti vendita e tap room diretti:

Edit Torino e Edit Porto Urbano a Torino

e a Torino All’interno di quattro librerie Feltrinelli a Milano

Presso la libreria Feltrinelli della stazione di Firenze Santa Maria Novella

La distribuzione avviene anche a livello nazionale tramite distributori selezionati e canale e-commerce diretto.

Edit Brewing, le birre iconiche: quattro stili per raccontare una filosofia

Mia - Lager Hell - Alcol 4,8% vol Una classica lager di ispirazione tedesca , dorata e fragrante, dominata da note di crosta di pane e miele. Di facile beva, rappresenta il prodotto più venduto della casa.

Una classica , dorata e fragrante, dominata da note di crosta di pane e miele. Di facile beva, rappresenta il prodotto più venduto della casa. Ipaconda - American Ipa - Alcol 6,6% vol Una Ipa secca e amara, costruita su un mix di luppoli moderni che esprimono agrumi e frutta tropicale. Pur con un grado alcolico importante, mantiene un profilo bilanciato.

- Una Ipa secca e amara, costruita su un mix di che esprimono agrumi e frutta tropicale. Pur con un grado alcolico importante, mantiene un profilo bilanciato. Liquifade - Modern Ipa - Alcol 5,7% vol Ipa in stile moderno con uso generoso di avena per un corpo vellutato . I luppoli tropicali la rendono morbida e contemporanea , pensata per una bevuta semplice ma non banale.

- Ipa in stile moderno con uso generoso di avena per un corpo . I luppoli tropicali la rendono , pensata per una bevuta semplice ma non banale. Blanche Noise - Italian Blanche - Alcol 4,5% vol Una blanche che reinventa lo stile belga con un tocco italiano: scorze di mandarino, camomilla e pepe lungo del Bengala caratterizzano questa birra aromatica e rinfrescante.

Home Dream: una birra da divano con abbinamenti inEditi

Tra le produzioni stagionali merita attenzione Home Dream, Ipa da 5,3% vol ideata per un consumo informale e quotidiano. Definita come Not Ordinary Ipa, impiega luppoli americani come Azacca, El Dorado e Citra per un profilo aromatico a base di ananas, melone, agrumi e resina.

Secondo il birraio, è la birra ideale da sorseggiare in relax, magari sul divano a fine giornata. Tre abbinamenti consigliati troviamo:

Pollo al curry verde thailandese : l’amaro contrasta la piccantezza, la secchezza esalta la speziatura

: l’amaro contrasta la piccantezza, la secchezza esalta la speziatura Hamburger con salsa BBQ affumicata e bacon croccante : la grassezza del piatto è bilanciata dalla luppolatura

: la grassezza del piatto è bilanciata dalla luppolatura Pizza Diavola con 'nduja: le note fruttate rinfrescano il palato, l’amaro pulisce e prepara al boccone successivo.

«Not Ordinary Ipa non è solo una definizione stilistica, ma un modo per celebrare la bellezza delle attività quotidiane» raccontano da Edit Brewing.

Edit Brewing, packaging e attenzione ai formati

Le birre di Edit sono confezionate in fusti in acciaio, polykeg e lattine da 33 cl, formato ormai apprezzato sia dal mercato nazionale che internazionale, grazie alla praticità e alla capacità di preservare aromi e freschezza.

Edit Brewing si conferma una realtà dinamica e innovativa all’interno del panorama brassicolo italiano, capace di proporre birre coerenti, riconoscibili e ben posizionate nel mercato grazie a una distribuzione capillare e a uno stile di comunicazione moderno.