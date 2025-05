Il Prosecco è... donna, almeno negli Usa: sono loro a trainare i consumi

Negli Stati Uniti, il Prosecco si conferma leader delle bollicine italiane, con un ruolo decisivo giocato dalle donne. Secondo i dati dell'Osservatorio Uiv su base Iwsr, il 60% degli acquisti è effettuato da consumatrici, con un tasso di conoscenza del prodotto superiore rispetto agli uomini: 76% contro 69%. Tra le donne, la notorietà del Prosecco raggiunge il 48%, mentre tra gli uomini si ferma al 31%. Si tratta di un apprezzamento trasversale tra le generazioni, con picchi tra le over 55, dove la bevanda viene percepita come simbolo di eleganza, sobrietà e stile italiano.

Le donne giocano un ruolo decisivo per il successo del Prosecco negli Stati Uniti

Prosecco, chi lo acquista negli Usa

A trainare i consumi ci sono anche fattori economici. Il 65% dei consumatori di Prosecco negli Usa ha un reddito superiore a 80mila dollari l'anno, e il 27% supera i 150mila. Un pubblico con un forte potere d'acquisto, che riconosce nel Prosecco un prodotto accessibile ma di qualità. Il responsabile dell'Osservatorio Uiv, Carlo Flamini, commenta: «Negli Stati Uniti il Prosecco è simbolo di eleganza, moderazione e stile di vita italiano. La sfida ora è intercettare le fasce multietniche della popolazione».

Il consumo di Prosecco negli Usa è fortemente concentrato nella popolazione bianca

Attualmente, il consumo di Prosecco negli Usa è fortemente concentrato nella popolazione bianca, che rappresenta quasi l'80% del mercato. L'obiettivo dichiarato è espandere il pubblico tra ispanici, afroamericani e asiatici, gruppi demografici in crescita. Per farlo, sarà necessario lavorare su nuove leve comunicative e promuovere maggiormente la versatilità dello sparkling italiano, anche attraverso il food pairing e occasioni di consumo più informali.

Prosecco, dove si acquista negli Usa

La “Prosecco-mania” si concentra sulle due coste: New England, South e Middle Atlantic fino al Pacifico sono le aree con i consumi sopra la media. Nel fuori casa, 7 consumatori su 10 spendono più di 20 dollari al litro, mentre nel retail tradizionale, il 61% preferisce referenze sotto questa soglia. Questo evidenzia due segmenti di consumo ben distinti, ma entrambi consolidati.

Il Prosecco è il vino italiano più acquistato negli Stati Uniti

Secondo Sipsource, il Prosecco è il vino italiano più acquistato negli Stati Uniti, con una quota del 33% sul totale delle vendite made in Italy. In termini di volumi, rappresenta ormai un terzo degli sparkling consumati nel Paese. Nel 2024 l'export ha toccato i 491 milioni di euro, in crescita del 15%, anche per effetto della corsa agli acquisti anticipati da parte degli importatori, in vista dell'introduzione di eventuali dazi.