World Gin Day: ecco i gin artigianali da provare per celebrare la giornata

Il World Gin Day, che si celebra ogni secondo sabato di giugno dal 2009 per volontà dello scozzese Neil Houston, rappresenta un momento di condivisione e approfondimento per appassionati, bartender e produttori di gin in tutto il mondo. Attraverso eventi, degustazioni e visite alle distillerie artigianali, questa giornata promuove la cultura del bere consapevole e valorizza l’equilibrio tra tradizione e innovazione nel settore.

Il consumo di gin in Italia: dati e trend

Anche in Italia il gin sta conquistando un ruolo sempre più importante nel panorama degli alcolici. Secondo i dati forniti da Cga by Niq, specializzata in analisi per il fuori casa, il 16% dei consumatori italiani sceglie il gin quando si trova fuori casa, una percentuale leggermente inferiore alla media globale del 19%. Sebbene il gin non raggiunga ancora i livelli di consumi di bevande più radicate come gli aperitivi (42%) e gli amari (34%), si posiziona comunque davanti a distillati come rum (14%) e whisky (12%).

Il gin tonic è ormai uno dei cocktail più apprezzati in Italia

Il gin tonic è ormai uno dei cocktail più apprezzati in Italia, occupando la quarta posizione nella classifica dei cocktail preferiti, subito dopo Aperol Spritz, Mojito e Campari Spritz. Per aumentare ulteriormente la popolarità del gin, gli esperti indicano la necessità di innovare il servizio e l’esperienza di consumo, proponendo modalità di presentazione che si adattino ai rituali tipici dell’aperitivo italiano. Ingredienti locali, abbinamenti mirati con il cibo e presentazioni curate possono rendere il gin un’alternativa credibile e appetibile ai grandi classici del bere serale.

Il gin conquista nuovi spazi: pizzerie e ristoranti

Un aspetto interessante riguarda la diffusione del gin anche in contesti più informali e diversi dal classico after dinner: il 78% dei consumatori italiani beve gin in pizzeria e il 73% nei ristoranti. Questi dati evidenziano come il gin stia ampliando la sua collocazione, entrando a far parte di momenti conviviali più rilassati come la cena o l’aperitivo in compagnia.

Il gin conquista nuovi spazi: pizzerie e ristoranti

Brand reputation e qualità del servizio: fattori chiave nella scelta

La scelta del gin è fortemente influenzata dalla reputazione del brand, che incide nel 49% dei casi, seguita dalla qualità complessiva del servizio, determinante per il 34% dei consumatori. Questo sottolinea l’importanza dello storytelling, del packaging e del posizionamento nella competitività del mercato. Sul fronte delle preferenze aromatiche, il pubblico italiano mostra un orientamento verso profili freschi e agrumati: il 28% preferisce il limone, il 23% il lime, il 20% l’arancia e il 17% il pompelmo. Nonostante la varietà di gusti, i gin di origine britannica mantengono una leadership solida e un forte richiamo tra i consumatori italiani.

Il ruolo centrale del bartender nelle scelte di consumo

Infine, il ruolo del bartender si conferma centrale nella promozione e scelta del gin: il 25% dei consumatori dichiara di affidarsi ai consigli del personale di sala o bar al momento dell’acquisto. Questo dato evidenzia come l’interazione diretta con il cliente sia ancora uno strumento efficace per guidare le scelte, soprattutto in locali dove il gin non è ancora una proposta consolidata.

Il ruolo del bartender si conferma centrale nella promozione e scelta del gin:

Per celebrare al meglio il World Gin Day, di seguito vi proponiamo una selezione di gin eccellenti, ideali per scoprire nuovi sapori e brindare in grande stile.

Ballor Gin, un tributo aromatico all’Italia

In occasione del World Gin Day 2025, Ballor Gin torna protagonista grazie alla famiglia Bonollo, che rilancia il marchio storico con una visione contemporanea. Realizzato con ginepro italiano selezionato e lavorato con macerazione statica e distillazione in alambicco, il gin si distingue per le sue note agrumate e balsamiche, tra cui pompelmo rosa, arancia di Sicilia, bergamotto di Calabria, menta piemontese, cardamomo, timo e basilico.

Ballor Gin

Ogni sorso rievoca i viaggi di Emilie Roussette, che dall’inverno piemontese si rifugiava tra i profumi mediterranei di Sicilia e Calabria. Con una gradazione alcolica del 40%, Ballor Gin offre un’esperienza sensoriale unica che fonde passato e presente, valorizzando la ricchezza botanica italiana e l’eccellenza artigianale dei maestri distillatori Bonollo.

Elephant Gin, un viaggio etico tra Islanda e Africa

Compagnia dei Caraibi celebra il World Gin Day 2025 con Elephant Gin, un distillato che unisce la purezza delle sorgenti islandesi a un’anima profondamente africana. Realizzato con botaniche autoctone come Baobab, Buchu e assenzio africano, questo gin selvaggio e intenso si ispira al momento del ‘sundowner’, il tramonto ideale per un cocktail raffinato.

Elephant Gin

Oltre a offrire un’esperienza sensoriale unica, Elephant Gin è impegnato nella salvaguardia della fauna africana: il 15% dei profitti è devoluto a progetti di conservazione tramite la Elephant Gin Foundation, supportando la tutela del territorio e degli animali. Un gin che racconta passione, natura e responsabilità.

Gin Fulmine, stile rock ed energia elettrica

Per il World Gin Day 2025, Gin Fulmine di Glep Beverages conquista con il suo spirito essenziale e deciso, fedele alla migliore tradizione del London Dry. Nato sulle rive del lago d’Orta e premiato come miglior gin d’Italia al World Gin Award 2023, Fulmine colpisce per un profilo aromatico fine e vibrante: note balsamiche di ginepro, erbe officinali e agrumi come lime e pompelmo rosa, si fondono in un sorso secco, verticale e persistente.

Gin Fulmine

Ottenuto da doppia distillazione e arricchito con botaniche segrete, è ideale sia in purezza che nei cocktail, grazie alla sua scorrevolezza e equilibrio perfetto. Un gin dal cuore rock che incarna l’energia e la passione della distilleria artigianale piemontese.

Martin Miller’s Gin, tra Inghilterra e Islanda per un sorso di perfezione nordica

Per il World Gin Day 2025, Martin Miller’s Gin celebra la propria doppia anima anglo-islandese con un distillato raffinato e puro, simbolo dell’incontro tra tradizione britannica e naturalezza nordica. Grazie al metodo della doppia distillazione e all’uso della pura acqua islandese, nasce un London Dry Gin elegante e cristallino, amato dai puristi per il suo profilo secco e tagliente.

Martin Miller’s Gin

Nella versione più estiva, una terza distillazione arricchisce la ricetta con rosmarino inglese e timo artico, che esaltano le note classiche di ginepro e agrumi con sfumature balsamiche e fresche. Un gin pensato per chi cerca equilibrio, autenticità e un’esperienza sensoriale che sa di Nord.

Nordés Gin, un cocktail esclusivo firmato The Court Roma

In occasione del World Gin Day 2025, Nordés presenta First Reaction…Shock!, un signature cocktail creato da Matteo Zed e dal team mixologist di The Court Roma, in omaggio al distillato più amato al mondo. Disponibile dal 14 giugno al 14 luglio, il drink fonde il gusto fresco del gin galiziano con rosmarino, liquore al lychee, succo di limone e Champagne Rosé, servito con affumicatura al legno di ciliegio.

Nordés Gin

Un’esperienza sensoriale unica da vivere con vista Colosseo. L’iniziativa esalta la sinergia tra mixology italiana e spirito atlantico, celebrando la convivialità e la qualità degli ingredienti naturali della Galizia, come l’uva albariño e le 11 botaniche aromatiche selezionate.

Peter in Florence, un distillato di eleganza toscana

In occasione del World Gin Day 2025, Peter in Florence si distingue per stile, artigianalità e identità territoriale. Prodotto in una micro-distilleria sulle colline fiorentine, questo London Dry Gin è un omaggio all’eleganza italiana e alla bellezza della Toscana, grazie all’utilizzo di 14 botaniche locali. Tra tutte spiccano il fiore di iris, simbolo di Firenze, e il rinomato ginepro toscano.

Peter in Florence

Dal profilo floreale e agrumato, il gin offre un bouquet inebriante di lavanda, cardamomo, rosmarino, con bergamotto e limone che donano rotondità e freschezza. Estetica raffinata, con etichetta in simil-pelle cucita a mano, per un distillato che è esperienza sensoriale e oggetto da collezione.

Portofino Dry Gin, un'edizione limitata dedicata alla Riviera Ligure

In occasione del World Gin Day, Portofino Dry Gin presenta La Penisola, un’edizione limitata ispirata alla splendida Riviera Ligure. Questo gin, distillato con il metodo London Dry e arricchito da dieci botaniche tra cui il pino marittimo locale, offre un profilo aromatico fresco e balsamico che richiama i paesaggi mediterranei.

Portofino Dry Gin La Penisola

Per valorizzare questa creazione, Portofino ha collaborato con il brand di design in vetro NUDE e il mixologist Giorgio Bargiani per realizzare il Martini della Penisola, un cocktail raffinato servito in un bicchiere dal design elegante. Questa iniziativa unisce artigianalità, heritage e design contemporaneo, celebrando il gin con stile e autenticità.

Saigon Baigur, il gin premium che celebra l’Oriente

Compagnia dei Caraibi amplia il suo percorso al World Gin Day 2025 con Saigon Baigur, il primo gin artigianale premium vietnamita, ispirato all’antico nome di Ho Chi Minh City. Questo distillato audace unisce botaniche locali uniche come la mano di Buddha, il fiore di loto e il cardamomo nero, creando un profilo aromatico ricco, speziato e avvolgente, capace di evocare le atmosfere misteriose dell’Oriente.

Saigon Baigur

La bottiglia, dal design iconico che richiama le scaglie di un drago, è un tributo alla cultura e alla tradizione vietnamita. Saigon Baigur è pensato per i gin lover più avventurosi e curiosi, sempre in cerca di esperienze nuove e sorprendenti.

Sapling Gin, brindisi con una bottiglia, un albero e tanto gusto

Per il World Gin Day 2025, Sapling Gin si conferma protagonista di una nuova generazione di distillati con anima climate positive. Certificata B Corp, l’azienda britannica pianta un albero per ogni bottiglia venduta, promuovendo progetti di riforestazione locale: in Italia ha già contribuito con 20.000 ulivi in Puglia per contrastare la desertificazione da Xylella.

Sapling Gin

Il London Dry Gin Sapling nasce da grano biologico rigenerativo coltivato localmente, ed è una rivisitazione moderna e sostenibile dello stile classico. Il profilo aromatico è deciso: ginepro intenso, note piccanti e un finale erbaceo al rosmarino, per un’esperienza rinfrescante e responsabile. Un distillato che unisce qualità, impatto positivo sul clima e un forte legame con il territorio.

Seri Pervas Dry Gin, un omaggio al Mar Adriatico

In occasione del World Gin Day 2025, il Dry Gin di Seri Pervas porta con sé il respiro di Trieste e della sua storia marittima. Il nome si ispira a un antico piroscafo del 1839, simbolo di scambi e viaggi lungo il Danubio e il Mar Adriatico, da cui proviene anche l’acqua usata nel gin, che dona una distintiva nota sapida.

Seri Pervas Dry Gin

Prodotto in modo artigianale con materie prime locali, il distillato unisce ginepro e foglie d’ulivo a sentori speziati di rosmarino, freschezza di basilico e olio essenziale di limone, per un profilo aromatico secco, balsamico e ricco di macchia mediterranea. Un gin che racconta il territorio e regala un sorso di mare e storia.

Visionair Gin, un brindisi alla natura e alle api

Per il World Gin Day 2025, Visionair Gin si distingue come simbolo di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Prodotto artigianalmente in Toscana, nasce da un progetto etico che tutela le api, scegliendo esclusivamente botaniche provenienti da fiori amici delle api, ricchi di nettare e fondamentali per affrontare i cambiamenti climatici.

Visionair Gin

Il gin si presenta in una borraccia in acciaio inox riutilizzabile, scelta eco-friendly che sottolinea l’impegno del brand verso un futuro più verde. All’assaggio, le note balsamiche del ginepro si intrecciano con sfumature floreali di camomilla, fiori d’acacia e bergamotto, evocando la primavera in fiore. Un distillato dal profilo morbido e aromatico, ideale anche in purezza, che unisce gusto e consapevolezza ambientale.