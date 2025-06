Dalla Montestella alla Gaina: tradizione e ricerca al Birrificio Lambrate

Il Birrificio Lambrate, uno dei nomi storici della birra artigianale italiana, nasce nel 1996 nel quartiere milanese da cui prende il nome. L'impianto originario, da soli 150 litri, si trovava all’interno del piccolo locale di via Adelchi, aperto a giorni alterni. La produzione si limitava a sole due birre, ma l’obiettivo era chiaro fin dall’inizio: realizzare birre di qualità. Oggi la realtà produttiva si è ampliata con una sala cottura da 40 ettolitri, una varietà molto più ampia di birre e una produzione annuale di circa 8.500 ettolitri (dato 2024), senza mai tradire la filosofia originaria.

Birrificio Lambrate, un team che guarda al futuro

Dal 2024 la gestione è passata nelle mani di Enrico Maestri, Giampaolo Sangiorgi e Davide Sangiorgi, mentre fino al 2024 tra i soci figuravano anche Fabio e Alessandra Brocca, Paolo Maran. Il ruolo di birraio è oggi ricoperto da Andrea Carminati, subentrato a Fabio Brocca, storico mastro birraio del birrificio.

Birrificio Lambrate, birra artigianale nel cuore di Milano

Il primo locale, il pub di via Adelchi 5, è divenuto nel tempo un luogo simbolico per gli appassionati milanesi di craft beer. Chiamato affettuosamente dagli abituali «Skunky», è guidato da una figura nota nel settore, Giampaolo detto "Il Monarca", a conferma di una tradizione che continua a fare scuola. Nel 2011 apre il secondo locale, in via Golgi 60, caratterizzato da una maggiore attenzione alla cucina e agli abbinamenti gastronomici con le birre del birrificio.

Lo staff di Birrificio Lambrate

Le birre del Birrificio Lambrate sono distribuite sia direttamente che tramite distributori. I clienti possono anche acquistare online tramite lo shop ufficiale. Il packaging è diversificato: fusti e Keykeg da 30 litri, bottiglie da 33 cl e lattine da 33 cl.

Le birre simbolo del Birrificio Lambrate

Tra le numerose produzioni, quattro birre rappresentano l’identità e l’evoluzione del birrificio.

Pilsner Montestella 5% - La prima birra prodotta nel 1996, rielaborata negli anni fino a trovare una sua precisa identità . Dedicata al Monte Stella , la “ Montagnetta di San Siro”, simbolo di rinascita per Milano.

Smoked Stout Ghisa 5% - Una stout affumicata il cui nome riprende il soprannome milanese dei vigili urbani («el ghisa»).

West Coast Pilsner American Magut 5% - Frutto di un imprevisto in sala cottura, è nata dalla sostituzione dei luppoli tedeschi con varietà americane, idea di un birraio reduce da un'esperienza in Brewdog. È diventata un punto di riferimento tra le hoppy lager. «Per me, oggi, è naturale pensare a una base pilsner luppolata all'americana – spiega Andrea Carminati – ma 11 anni fa non lo era affatto.»

India Pale Ale Gaina 6% - Top seller del birrificio, la Gaina è una IPA in stile americano, ricca di luppoli e dry-hopping che regalano intensi profumi agrumati. Il nome riprende un detto lombardo riferito agli ubriaconi, paragonati a galline per la loro camminata incerta.

Alcune birre del Birrificio Lambrate

«Il gusto viene prima di tutto» è da sempre il principio ispiratore del birrificio. Come spiega Carminati, anche l’American Magut nasce da questa filosofia: «Una birra pensata con l’idea di adattarsi all’acqua che avevamo a disposizione quel giorno, ma realizzata con una logica produttiva precisa». Questa birra, per la sua eleganza aromatica e leggerezza, si abbina bene a piatti delicati con un tocco di sapidità, in grado di esaltare le sue note fresche e agrumate.