Evviva Valcalepio anima Bergamo con degustazioni ed eventi dedicati

La seconda edizione di «Evviva Valcalepio» è entrata nel vivo tra mostra mercato e degustazioni promosse dalle cantine bergamasche in Città Alta. Fino a domani sera una dozzina di aziende vitivinicole permettono a visitatori e turisti di degustare le loro etichette Valcalepio, prodotte nel territorio orobico, che si estende da Pontida a Grumello del Monte.

Promozione del Valcalepio e dell’enogastronomia orobica

«Promuoviamo in una cornice di prestigio il Valcalepio, vino di Bergamo - commentano Marco Locatelli, presidente del Consorzio di Tutela Valcalepio, insieme a Roberto Amaddeo, presidente della Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca -. L’enogastronomia rappresenta uno dei principali motivi di viaggio e le cantine bergamasche sanno offrire prodotti di altissima qualità, abbinati alle tipicità orobiche, fra le quali formaggi d’eccellenza.»

Gli stand rimarranno aperti fino a domenica 15 giugno alle 18

Festa del vino in piazza Cittadella e partner dell’evento

La festa del vino in piazza Cittadella, organizzata dal Consorzio Tutela Valcalepio e da Vignaioli Bergamaschi, mette in vetrina il Valcalepio Doc nelle sue quattro tipologie: Bianco, Rosso, Riserva e Moscato Passito. Tra i partner figurano Camera di Commercio, Visit Bergamo, Comune e Provincia, Confesercenti, Confcommercio, Coldiretti e Confagricoltura e la Strada del vino Valcalepio e dei sapori della bergamasca, mentre come food partner dell’evento saranno «Cheese Valleys le Tre Signorie» e Atb per la mobilità.

Nella Sala Civica Sant’Agata del ristorante «Il Circolino» di Città Alta si è svolto il primo WineLab

Cantine partecipanti e modalità di degustazione

I visitatori troveranno le bottiglie di Cantina Sociale Bergamasca, Il Calepino, Il Cipresso, La Cà, La Collina, La Rovere, Locatelli Caffi, Lurani Cernuschi, Medolago Albani, Tallarini, Tenuta Castello di Grumello e Tosca. Gli stand rimarranno aperti fino a domenica 15 giugno alle 18 con accesso libero e degustazioni tramite token acquistabili in piazza.

WineLab dedicato al Valcalepio Bianco e formaggi orobici

Nella Sala Civica Sant’Agata del ristorante «Il Circolino» di Città Alta si è svolto il primo WineLab «Il Valcalepio Bianco incontra i formaggi delle Alpi Orobiche». Il direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini, ha condotto la degustazione, insieme a Pedro Domenghini della Latteria Sociale di Branzi, che ha previsto l’abbinamento di sei etichette (Valcalepio Bianco L’Orologio 2024 della Cantina Sociale Bergamasca di San Paolo d’Argon, Valcalepio Bianco 2024 dell’azienda Medolago Albani di Trescore Balneario, Valcalepio Bianco 2025 dell’azienda agricola Tosca di Pontida, Valcalepio Bianco 2024 dell’azienda Locatelli Caffi di Chiuduno, Valcalepio Bianco 2024 Concordia dell’azienda agricola La Rovere di Torre de’ Roveri e Valcalepio Bianco 2022 Armisa dell’azienda Lurani Cernuschi di Almenno San Salvatore) a quattro specialità lattiero-casearie (Agrì di Valtorta - Presidio Slow Food, Branzi FTB fresco, Stracchino all'Antica delle Valli Orobiche - Presidio Slow Food e Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana Dop rosso).