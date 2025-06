Tequila Ocho, nuovo design e partnership con 50 Best Restaurant

Tequila Ocho, distribuito in Italia in esclusiva da Compagnia dei Caraibi, si propone con una nuova immagine destinata a lasciare il segno. Il restyling radicale della bottiglia non è solo una scelta estetica, ma un vero e proprio tributo all’artigianalità messicana e all’autenticità di un prodotto realizzato con cura e passione.

Ocho Plata, il tequila blanco premiato da Forbes come il miglior tequila al mondo

Nuovo logo e shape della bottiglia, dunque, ma stesso legame con la terra d’origine e impegno per realizzare uno spirit dalla qualità inconfondibile, realizzato a mano y corazòn, “a mano e col cuore”.

La rinnovata veste grafica rappresenta un’ulteriore conferma della qualità che contraddistingue questo spirit 100% single-estate, tra i più apprezzati nel mondo della tequila premium.

Un design che unisce estetica, tracciabilità e lavorazione artigianale

Il nuovo design di Tequila Ocho è il frutto di quasi quattro anni di studio e ricerca. Il risultato è una bottiglia elegante, caratterizzata da una texture ruvida che richiama visivamente i terreni rossi e polverosi di Jalisco, dove nasce l’agave.

Le etichette grezze recano informazioni fondamentali per gli appassionati e per i professionisti del settore: il nome della tenuta agricola di origine, l’altitudine del campo e l’anno del raccolto. Un sistema di tracciabilità ispirato ai più pregiati vini da terroir, che consente di raccontare ogni singolo lotto come un prodotto unico.

Con la Tequila Ocho Plata cocktail estivi freschissimi

Il logo del brand è stato aggiornato e ora è visibile in rilievo sulla bottiglia. Il tappo inciso a mano aggiunge un ulteriore elemento distintivo, mentre il vetro lavorato in stile martellato sottolinea ancora di più il legame con le tecniche artigianali.

Tequila Ocho e la partnership con 50 Best Restaurant

L’eccellenza di Tequila Ocho si riflette anche nelle collaborazioni internazionali. Il marchio è stato scelto come Official Tequila Partner della manifestazione 50 Best Restaurant, che per la prima volta nel 2025 farà tappa in Italia, a Torino. Un evento di portata globale che celebra l’alta cucina e l’arte dell’ospitalità, perfettamente in linea con i valori del brand.

Tequila Ocho Plata e Reposado nella nuova bottiglia oggetto di restyling

Questa prestigiosa partnership conferma la volontà di Tequila Ocho di affermarsi come punto di riferimento nel settore degli spirits di qualità, valorizzando le sue radici e la sua produzione autentica. La partecipazione alla kermesse rappresenta anche un’occasione unica per far conoscere al pubblico italiano ed europeo l’anima profonda di un prodotto che nasce in Messico ma parla al mondo intero.

Una storia secolare di passione per la terra e per l’agave

Tequila Ocho nasce dal legame tra la famiglia Camarena e Tomas Estes, una figura iconica nel panorama della tequila. È il primo tequila al mondo ad essere completamente single-estate, ovvero prodotto utilizzando l’agave coltivata in singoli appezzamenti chiamati “ranchos”, ciascuno dei quali dona caratteristiche organolettiche differenti al prodotto finale.

Tequilla Ocho è il primo tequila al mondo ad essere 100% single-estate

Questa attenzione per la provenienza e la tracciabilità rende ogni bottiglia unica. Dal 1880, la famiglia Camarena coltiva agave nella regione di Jalisco, in particolare nella zona nota come il Triangolo d’Oro, compreso tra le località di Arandas, Atotonilco e Jesus Maria. Qui, l’altitudine e il suolo ricco di minerali contribuiscono a produrre agavi con un profilo aromatico ricco, intenso e naturalmente dolce.

Processi produttivi artigianali e attenzione per ogni dettaglio

La qualità di Tequila Ocho non si esprime solo nella scelta della materia prima, ma anche nei metodi di lavorazione. Dopo la raccolta, l’agave viene cotta lentamente per 48 ore, un processo fondamentale per sviluppare il profilo aromatico caratteristico. La successiva fermentazione, che può durare tra le 96 e le 120 ore, avviene in modo naturale, senza l’aggiunta di acceleranti chimici.

Tequila Ocho Anejo

La distillazione artigianale si compone di due passaggi: il primo in alambicco discontinuo in acciaio inox con componenti in rame; il secondo, in un alambicco completamente in rame. Questo metodo permette di ottenere un distillato puro, in grado di esprimere al meglio le note complesse dell’agave cotta.

Una gamma completa per ogni palato

La linea di prodotti Tequila Ocho è composta da diverse referenze in grado di soddisfare ogni tipo di intenditore.

Tequila Ocho Plata, Reposado e Añejo

Tra queste:

Ocho Plata : tequila blanco non invecchiato, fresco e immediato, premiato da Forbes come miglior tequila al mondo.

: tequila blanco non invecchiato, fresco e immediato, premiato da Forbes come miglior tequila al mondo. Reposado : invecchiato per circa due mesi in botti ex-whiskey, con un profilo morbido e aromatico.

: invecchiato per circa due mesi in botti ex-whiskey, con un profilo morbido e aromatico. Añejo : affinato per almeno un anno, offre complessità e profondità

: affinato per almeno un anno, offre complessità e profondità Extra Añejo: il più strutturato e ricco, ideale per degustazioni importanti.

Tutti i distillati maturano in botti di rovere americano che in precedenza hanno contenuto whiskey, contribuendo a un affinamento naturale che arricchisce il bouquet del tequila senza coprire le note dolci e terrose dell’agave.

Un simbolo autentico del Messico che guarda al futuro

Il restyling di Tequila Ocho rappresenta molto più di un semplice cambiamento visivo. È un’evoluzione coerente con la storia del brand, che unisce estetica, identità territoriale e qualità artigianale. Un prodotto che continua a conquistare i mercati internazionali grazie alla sua autenticità, al rispetto per la terra e alla volontà di raccontare storie vere, bottiglia dopo bottiglia.