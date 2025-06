Merano WineFestival sbarca in Calabria tra vitigni autoctoni e alta cucina

Le cartoline dai vigneti toscani continuano a dominare Instagram, ma chi cerca un'esperienza più sincera e autentica dovrebbe fare rotta verso Sud. È in Calabria che la viticoltura diventa racconto epico: un intreccio di uve antiche, di mare e di memoria. Lo ha dimostrato la prima edizione del Merano WineFestival Calabria - Essenza del Sud che, per la prima volta, ha varcato i confini dell'Alto Adige, portando l'evento enogastronomico più glamour d'Italia fondato da Helmuth Köcher nel 1992 nel cuore del Mediterraneo. Così Cirò (Kr) e Cirò Marina (Kr) si sono animate con degustazioni, talk, cucina d'autore e oltre 150 realtà selezionate dalla guida The WineHunter.

Un'edizione zero che ha attirato più di 3.000 persone, confermando la voglia crescente di scoprire territori meno raccontati ma autenticamente vocati al vino. Il debutto è avvenuto tra le luci sospese del centro storico di Cirò, dove i vicoli si sono trasformati in un mosaico di sapori. Tre banchi d'assaggio dedicati alla Calabria, cinque per il Sud Italia intero, e un tripudio di vitigni autoctoni come il Gaglioppo, il Magliocco e il Greco Bianco. Vini decisi, ruvidi, profondi. Uve resilienti, capaci di resistere alle estati più feroci, e dodici varietà principali che raccontano la biodiversità unica di questa terra incastonata tra Tirreno e Ionio.

Il cuore pulsante del festival si è poi spostato a Borgo Saverona, a Cirò Marina: qui la Calabria si è fatta palcoscenico per showcooking stellati, masterclass e momenti di confronto tra produttori, esperti e pubblico. Tra i protagonisti, chef del calibro di Caterina Ceraudo, Luca Abbruzzino, Antonio Biafora e Nino Rossi, affiancati dai pizzaioli Daniele Campana e Roberto Davanzo. Il tutto accompagnato da musica, cocktail, e perfino una pista da ballo a bordo piscina: perché il vino, qui, non è solo cultura, ma anche festa. Tra i tanti temi emersi nei talk, dal futuro del Cirò verso la DOCG alla viticoltura in anfora, passando per la sfida del climate change, a colpire è stata soprattutto l'energia collettiva di un territorio che vuole evolversi senza perdere identità.

Custodire per evolvere: il metodo Librandi

Ciò che resta del Merano WineFestival Calabria - Essenza del Sud non è solo il ricordo di un evento riuscito, ma anche l'incontro con produttori visionari come Paolo Librandi, erede di una delle famiglie simbolo del Cirò. A lui si deve un progetto esemplare, nato dal desiderio di tutelare e valorizzare il patrimonio vitivinicolo calabrese: la “vigna a spirale”, realizzata in collaborazione con la ampelografa Anna Schneider. Un campo sperimentale che oggi è diventato modello di sostenibilità, ricerca e memoria agricola. Ma quel disegno visibile dall'alto, una spirale perfetta, simile a un'impronta digitale, è solo la superficie di un lavoro profondo. Negli anni, l'azienda ha raccolto e studiato oltre 200 varietà calabresi: un patrimonio genetico che rischiava di andare perduto tra sinonimi confusi, nomi duplicati e tradizioni orali.

Quel campo sperimentale, curato come un giardino, è oggi un autentico archivio viticolo vivente, tra i più importanti d'Italia. Serve a conservare, confrontare e far conoscere i vitigni del territorio, offrendo strumenti concreti per capire che cosa significa davvero, oggi, parlare di uva “autoctona”. Non è un lavoro da vetrina, ma da archivio vivo: osservazione morfologica, analisi del dna, schede tecniche, prove di campo. Un lavoro lento, ma decisivo. Perché da qui potrebbero nascere i vitigni del domani più resistenti, più adatti ai nuovi gusti, o semplicemente più fedeli a un'identità calabrese che ha ancora molto da raccontare.

In fondo, è questo il senso di un festival come Merano Wine Festival Calabria - Essenza del Sud: dimostrare che esistono angoli d'Italia dove il vino non è solo prodotto, ma racconto vivo. E che, se si cerca davvero l'autenticità, la Calabria non è un'alternativa. È una destinazione.