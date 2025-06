 Il Metodo Classico secondo Cuvage, tra Nebbiolo, Moscato e Chardonnay

C’è un angolo di Piemonte dove il Metodo Classico ha trovato una voce nuova. Un luogo in cui vitigni autoctoni come il Nebbiolo e il Moscato, e internazionali come il Pinot Nero e lo Chardonnay, parlano il linguaggio delle bollicine con accento piemontese. Cuvage nasce ad Acqui Terme nel 2011 con una missione chiara: reinterpretare la grande tradizione del Metodo Classico piemontese in chiave contemporanea, con vini eleganti, gastronomici e radicati nel territorio.

Spumanti Cuvage Metodo Classico

Tra le colline di Langhe e Monferrato - patrimonio Unesco - prende vita una sinfonia di terroir che unisce suoli calcarei, argillosi, tufacei e sabbiosi. Da questo mosaico nasce una collezione di Metodo Classico pensata per raccontare la ricchezza e la varietà del Piemonte. Una proposta perfetta per l’estate, che trova nella freschezza, nella precisione stilistica e nella versatilità a tavola i suoi tratti distintivi.

Alta Langa Docg: struttura elegante e anima minerale

Nel cuore dell’Alta Langa - tra Strevi e Castino - nascono le uve Pinot Nero e Chardonnay che Cuvage seleziona per le sue cuvée più strutturate e pregevoli. I suoli marnosi e calcarei, poco fertili, uniti a marcate escursioni termiche, offrono condizioni ideali per la produzione di spumanti Metodo Classico di grande eleganza e profondità.

Alta Langa Docg

Il risultato è un Alta Langa Docg dal perlage finissimo e persistente, con aromi di crosta di pane, pietra focaia e frutta gialla matura. Dopo 30 mesi sui lieviti, il vino esprime ampiezza, complessità e un finale asciutto e incisivo, perfetto per chi cerca una bollicina dal profilo gastronomico.

Abbinamenti consigliati: fritture di pesce, tempura, sushi, salumi delicati, carni bianche.

Nebbiolo d’Alba Doc Brut Rosé: Il lato spumante del Nebbiolo

Simbolo indiscusso del Piemonte, il celebre vitigno a bacca rossa trova in Cuvage un’interpretazione sorprendente: uno spumante rosé Metodo Classico monovitigno. La vendemmia di fine agosto, seguita da una macerazione delicata sulle bucce e da un affinamento di 24 mesi sui lieviti, ha definito un profilo enologico raffinato, profondo e persistente.

Nebbiolo d’Alba Doc Brut Rosé

Nel calice, si presenta di un elegante rosa cipria, con perlage fine e continuo. Al naso emergono note di pane fresco, petali di rosa, ribes e fragoline di bosco. Il sorso è preciso, minerale e armonico, chiudendo con una grazia e profondità che lo rendono ideale per accompagnare la cucina estiva.

Abbinamenti consigliati: crudi di mare, crostacei, risotti ai frutti di mare. Ma anche ottimo con carne battuta al coltello e formaggi freschi.

Asti Docg Millesimato: l’elegante dolcezza del Moscato

Le uve Moscato, coltivate tra i comuni di Alice Bel Colle e Santo Stefano Belbo, sono protagoniste di una delle interpretazioni più interessanti della tradizione piemontese: l’Asti Docg Millesimato.

Asti Docg Millesimato

Qui il Metodo Classico incontra l’aromaticità naturale del vitigno, vinificato con cura e affinato oltre 18 mesi sui lieviti. Il risultato è un vino dolce ma mai stucchevole, con texture cremosa, perlage fine e profumi di fiori bianchi, acacia, vaniglia e pepe bianco.

Abbinamenti consigliati: ideale con dessert alla frutta e pasticceria secca, perfetto anche in abbinamenti più audaci, come formaggi erborinati o foie gras.

Esperienze a Cuvage: degustazioni e visite in cantina

La sede di Cuvage ad Acqui Terme è aperta al pubblico con un’offerta enoturistica curata e diversificata. Nella Boutique della cantina si può scegliere tra oltre dieci pacchetti di visita, disponibili in italiano, inglese e francese, per scoprire da vicino il Metodo Classico piemontese.

Una degustazione di Cuvage

I tour includono la visita alla cantina di produzione, con spiegazione delle fasi di vinificazione e affinamento, e degustazioni tematiche che spaziano dalle cuvée più rappresentative ai prodotti dedicati alla mixology. Per eventi privati o aziendali, è disponibile il nuovo Pavillon, spazio multifunzionale immerso nel paesaggio vitato del Monferrato.