Aperitivo, Campari rilancia con Sarti Rosa e Mondoro: “Tu che Spritz sei”?

Non solo Aperol o Campari, lo Spritz ora si colora anche di rosa e giallo, grazie alle referenze Sarti Rosa e Mondoro che, insieme a quello a base Cynar, vanno a completare una cinquina da cui si potrà capire “che Spritz sei”, che non a caso è anche il nome della campagna di lancio dei nuovi prodotti di Campari Group.

Sarti Rosa e Mondoro, le nuove referenze di Campari per lo Spritz

Tu che Spritz sei? Più di una semplice domanda

In una preview al Pandenus di piazza Gae Aulenti a Milano (che ha offerto un servizio puntuale e attento durante la serata), l'azienda ha svelato in anteprima le due nuove referenze che accompagneranno per una settimana (dal 18 al 22 giugno) chi vorrà alla scoperta dello Spritz che maggiormente si confà non solo al proprio gusto, ma anche alla propria personalità.

Al Pandenus Gae Aulenti di Milano si potranno degustare i nuovi Spritz di Campari

Si parte con un questionario che svela, in base a ciò che piace a livello esperienziale - non solo di mixology tout court, su quale Spritz tra quelli proposti orientarsi. E la risposta, nonostante un settore dominato da Campari e Aperol, non porta sempre dove il gusto - o l'abitudine - ci ha sempre condotto.

Campari, gli Spritz Sarti Rosa e Mondoro

Grandi protagonisti della serata, come detto, Sarti Rosa e Mondoro, le referenze che vanno ad ampliare la gamma di gusti e colori di Campari, strizzando l'occhio a quanti cercano una bevuta fresca, magari dolce, o semplicemente non apprezzano il bitter. «Con Sarti Rosa - illustra Alberto Ponchio, senior marketing director di Campari Group - puntiamo su una nota più fruttata, mentre con Mondoro lavoriamo sulla parte più floreale. Mondoro in particolare è perfetto anche per un Hugo Spritz».

Il Sarti Spritz

Quindi aggiunge: «In questo modo andiamo a intercettare una fascia di consumatori che magari preferisce sapori meno amari, più freschi, floreali, leggeri. Questi due prodotti servono ad attrarre un target nuovo, più giovane, alla ricerca magari di sapori più dolci, di colori accattivanti - come nel caso di Sarti Rosa - e di note più fresche e floreali - come per Mondoro. Sono due proposte botaniche con blend studiati appositamente per questi nuovi profili di consumo».

Il Mondoro Hugo Spritz

Sarti Rosa, una versione di Spritz caratterizzata da note fruttate e fresche, con un colore rosato. Il prodotto riprende la tradizione del marchio Sarti, storico nome nato a Bologna nel 1885, proponendo una bevanda che unisce elementi della ricetta originale a un profilo gustativo più leggero e adatto a chi preferisce aromi fruttati rispetto all'amaro classico. La seconda novità riguarda Mondoro, un aperitivo ai fiori di sambuco, pensato in particolare per chi predilige l'Hugo Spritz. La ricetta è stata sviluppata partendo da preparazioni tradizionali, con l'aggiunta di un blend di botaniche e fiori di sambuco selezionati. Il risultato è una bevanda dal gusto floreale, con un profilo aromatico delicato e fresco. Mondoro si colloca nel segmento degli aperitivi di fascia media, con l'obiettivo di offrire un prodotto alternativo agli Spritz più diffusi, mantenendo una qualità definita e accessibile.

Campari, sempre più sinonimo di aperitivo

E la domanda claim della settimana (“Tu che Spritz sei?”) è tutt'altro che banale, ma è capace di dare anche un feedback all'azienda sui trend in atto per affinare ulteriormente il tiro in un mercato che vede già Campari leader del momento dell'aperitivo e che, proprio per questo, vuole continuare ad investire per arricchire la propria proposta. E partendo da questa consapevolezza si inserisce anche il lancio di Sarti e Mondoro, come spiega Ponchio: «Siamo contenti di avere contribuito a creare il mercato degli aperitivi e in cui siamo leader. Però, non si può stare fermi. L'idea era quella di andare oltre i nostri marchi storici e leader, aprendo la categoria, ampliandola, offrendo una nuova carta di gusto. Il campione di versatilità resta Campari: è sinonimo di mixology, di cocktail. Ogni marchio nel nostro portafoglio ha un ruolo preciso, non solo in termini di gusto ma anche di posizionamento e occasioni di consumo».

La nuova campagna di Campari: “Tu che Spritz sei”?

Il senior marketing director di Campari quindi conclude: «Questa nuova offerta nasce in ottica Spritz, che resta ancora oggi - dopo decenni - il grande trend, anzi sta diventando sempre più internazionale. Oggi un consumatore tedesco, inglese o americano, quando viene in Italia scopre lo Spritz e poi lo cerca anche a casa. È diventato un modo di vivere l'aperitivo, uno stile di vita italiano. Per questo siamo molto orgogliosi di investire su questo fronte, con campagne sempre più forti. Ora l'obiettivo è far crescere la categoria degli aperitivi e, in particolare, ampliare l'offerta di Spritz con proposte di qualità altissima, come da tradizione Campari. Vogliamo offrire varietà e contemporaneamente mantenere un livello premium».