Testamatta e Casamatta: i vini icona di Bibi Graetz in Toscana

Arte e vino sono un binomio spesso vincente, come conferma l'avventura enologica di Bibi Graetz, fondatore della cantina che porta il suo nome, divenuta in pochissimo tempo un punto di riferimento, prima in Toscana e poi a livello nazionale e internazionale. Bibi, cresciuto in una famiglia di artisti, si laurea all'Accademia delle Belle Arti di Firenze ma ben presto si rende conto che la sua vera passione è il vino. Nel 2000 prende in mano i vigneti di famiglia sui Colli Fiorentini, a Vincigliata, e inizia a lavorare e sperimentare con gli autoctoni di queste zone: Sangiovese, Canaiolo e Colorino.

Bibi Graetz

I risultati premiano il suo impegno, spingendolo a puntare anche sull'Isola del Giglio. I vini di Bibi Graetz ottengono rapidamente un meritatissimo successo su tutti i mercati più importanti e dalla critica internazionale più accreditata.

Bibi Graetz: punti cardine e filosofia aziendale

I punti cardine aziendali sono varietà autoctone, altitudini elevate e vigne vecchie. Le sue etichette artistiche sono famose in tutto il mondo e rappresentano il vestito perfetto per vini dalla personalità ben precisa, profonda e legata allo spirito di chi li produce.

I vigneti di Bibi Graetz

La trascuratezza delle guide italiane non lo tange, potendo puntare sin dall'inizio sui ben più influenti giudizi di critici come Robert Parker e James Suckling e di testate come Decanter, Wine Spectator e Wine Enthusiast.

Bibi Graetz: i vini bianchi

Non ci resta che commentare la batteria messa a disposizione, equamente suddivisa fra vini bianchi e rossi.

I vini bianchi di Bibi Graetz

Casamatta Toscana Igt Bianco 2023 nasce sulle colline che si affacciano sulla città di Firenze. Realizzato con uve Vermentino, Trebbiano e Moscato in percentuali decrescenti. Colore giallo paglierino, profuma di fiori freschi, frutta tropicale ed erbe mediterranee. Al sorso è fresco, sapido, equilibrato e di facile bevibilità.

nasce sulle colline che si affacciano sulla città di Firenze. Realizzato con uve Vermentino, Trebbiano e Moscato in percentuali decrescenti. Colore giallo paglierino, profuma di fiori freschi, frutta tropicale ed erbe mediterranee. Al sorso è fresco, sapido, equilibrato e di facile bevibilità. Testamatta Toscana Igt Bianco 2023 è un 100% Ansonica da vigne di 120 anni su un terreno di scoglio e sabbia granitica nell'Isola del Giglio. Dopo fermentazione in acciaio e barriques, si presenta giallo paglierino con riflessi dorati, profumi agrumati, erbe aromatiche e vaniglia. Al palato richiama la freschezza del mare con eleganza e carattere.

è un 100% Ansonica da vigne di 120 anni su un terreno di scoglio e sabbia granitica nell'Isola del Giglio. Dopo fermentazione in acciaio e barriques, si presenta giallo paglierino con riflessi dorati, profumi agrumati, erbe aromatiche e vaniglia. Al palato richiama la freschezza del mare con eleganza e carattere. Colore Toscana Igt Bianco 2023 è anch'esso 100% Ansonica da vigne di 100 anni, con profumi di pesca, timo e fiori gialli e note di scorza di limone candita. Strutturato e bilanciato, sapido e fresco con persistenza marcata.

Bibi Graetz: i vini rossi

Parlando di rossi, la scaletta non cambia.

I vini rossi di Bibi Graetz

Casamatta Toscana Igt Rosso 2022 è a base di uve Sangiovese provenienti dai Poderi di Fiesole, Vincigliata e Olmo. Rosso rubino con profumi fini e dinamici di frutti rossi. Fresco al palato, con tannini fitti, ben integrati, unisce eleganza e beva.

è a base di uve Sangiovese provenienti dai Poderi di Fiesole, Vincigliata e Olmo. Rosso rubino con profumi fini e dinamici di frutti rossi. Fresco al palato, con tannini fitti, ben integrati, unisce eleganza e beva. Testamatta Toscana Igt Rosso 2022 viene da vigneti nei territori di Vincigliata, Olmo, Lamole, Londa, Montefili e Siena, con età media dai 35 ai 50 anni. Il vino è un rosso rubino intenso, con profumi di frutta rossa, tabacco, vaniglia e spezie. Elegante e carnoso, equilibrato tra freschezza e struttura, con un'acidità ben bilanciata.

viene da vigneti nei territori di Vincigliata, Olmo, Lamole, Londa, Montefili e Siena, con età media dai 35 ai 50 anni. Il vino è un rosso rubino intenso, con profumi di frutta rossa, tabacco, vaniglia e spezie. Elegante e carnoso, equilibrato tra freschezza e struttura, con un'acidità ben bilanciata. Colore Toscana Igt Rosso 2022 rappresenta la vera espressione di Bibi Graetz. Sangiovese quasi perfetto, rosso rubino brillante con sentori di fiori di ciliegio, gesso, gusci d'ostrica e violette. Corpo medio-pieno con tannini precisi e integrati nel finale. Selezione delle migliori vigne Olmo e Lamole (60 e 88 anni). James Suckling prevede il suo miglior momento tra due/tre anni e lo valuta 100/100, confermando la sua eccellenza anche ora.