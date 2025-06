Alla XII edizione del World Gluten Free Beer Awards, tenutasi a Rimini Wellness, Cuor di Pane ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria 1 (bassa fermentazione - basso grado alcolico <5.5%). Un riconoscimento che sottolinea la qualità della proposta firmata Birrificio Otus e conferma il posizionamento del brand tra le eccellenze del comparto brassicolo nazionale.

Otus conquista l’argento con Cuor di Pane al Gluten Free Beer Awards 2025

Birra gluten free, sostenibile e pluripremiata

Il concorso, promosso dal portale Piacevolezza.it in collaborazione con Unionbirrai, è oggi tra i riferimenti per il settore della birra artigianale senza glutine. Dopo la menzione del 2022 nella categoria birre speziate e il premio Beer&Food Attraction 2024 per la sostenibilità, la nuova medaglia porta a 27 i riconoscimenti ottenuti complessivamente dalle birre Otus a livello nazionale e internazionale.

Una Helles contro lo spreco alimentare

Cuor di Pane è una Helles chiara e delicata che unisce gusto e impegno sociale. Viene prodotta con pane invenduto recuperato presso i panifici originali, grazie al lavoro di una cooperativa sociale attiva nel supporto a persone svantaggiate o con disabilità. Un progetto che guarda alla lotta allo spreco e all’inclusione sociale, mantenendo alta la qualità sensoriale del prodotto.

Cuor di Pane è una Helles chiara e delicata

Profilo sensoriale: equilibrio e delicatezza

Al palato, Cuor di Pane offre una bevuta scorrevole, priva di amarezza, con note distintive di crosta di pane, cereali fragranti e un delicato sentore erbaceo. Il finale si apre su un sapore pieno di miele, mentre l’aspetto si presenta limpido, con colorazione dorata e schiuma persistente che sprigiona profumo di grano. Una birra pensata per accompagnare ogni occasione, perfetta per chi cerca leggerezza senza rinunciare alla complessità aromatica.

Un processo produttivo attento e certificato

La birra è senza glutine, grazie a un processo produttivo specifico che consente di abbattere la presenza del glutine pur mantenendo intatte le caratteristiche organolettiche. Con la 44ª cotta già completata, Cuor di Pane si conferma tra le etichette più apprezzate del catalogo Otus.