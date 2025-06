Spumanti d'antan sotto le Due Torri: i migliori metodo classico oltre i 120 mesi

La recente edizione della Bologna Wine Week, conclusasi con un lusinghiero successo sia per presenza di cantine che per affluenza di pubblico, ci ha dato modo di partecipare ad alcune interessanti masterclass fra cui la “Old Sparkling”, riservata a spumanti metodo classico con almeno 120 mesi di affinamento sui lieviti.

Spumanti protagonisti a Old Sparkling

Masterclass condotta in prima persona da Andrea Zanfi, eclettico istrione che non ha bisogno di presentazioni nel mondo del vino, che ha innestato la settima edizione di Spumantitalia all’interno dell’evento felsineo.

Bollicine d’antan: spumanti di lunga maturazione in Italia

Il tema “bollicine d’antan” evidenzia come in Italia sia cresciuta sia l’attenzione verso gli spumanti (unico settore a far registrare, nel 2024, un incremento di vendite) sia l’ambizione di produrre bollicine di fascia alta, come quelle delle 9 bottiglie proposte.

Un eterogeneo panorama di come i produttori interpretano il concetto dei lunghi affinamenti, con alternanza di complessità gustative e inaspettate freschezze associate ora al classico duo Pinot Noir/Chardonnay ora alle vocate varietà autoctone.

Le etichette protagoniste della degustazione “Old Sparkling”

In ordine di servizio si sono materializzati nei calici: Enrico Serafino Zero 140 Alta Langa 2011, Gancia Cuvée 120 mesi Alta Langa Brut Riserva 2010, Cantina Erbaluce di Caluso Goccia d’Oro 96 Caluso Docg Brut 2014, Tenuta Roletto Centoventi Pas Dosé Caluso Docg 2011, Cesarini Sforza Aquila Reale Riserva Trentodoc 2013, Parusso 100 mesi Etichetta Nera Rosé Extra Brut 2014, Bruno Verdi Vergomberra Dosage Zero Oltrepò Pavese 2012, Rocche dei Manzoni Elena Brut 2021, Ricci Curbastro Gualberto Pad Dosé Franciacorta Docg 2012.

Podio della masterclass: eccellenze tra eleganza, autoctonia e identità

Volendo stilare un podio che tenga insieme stile e valorizzazione dei vitigni autoctoni la preferenza va, in primis, all’Enrico Serafino 140 mesi 2011 che nella sua cuvée 85% Pinot Noir e 15% Chardonnay propone una beva elegante e matura, di infinita persistenza e finezza, in stile “Champagne d’annata”.

Spumanti metodo classico di alta qualità

Seconda posizione per il Parusso Rosé 2014 dove una delle 103 magnum prodotte è stata sacrificata per mostrare come il Nebbiolo esprima la sua stoffa anche in versione bollicine, attraverso uno spettro aromatico ampio ed evoluto di frutti rossi, melagrana e rose candite ed una lussuriosa piacevolezza.

Infine medaglia di bronzo alla Tenuta Roletto 100 mesi 2011, dove l’Erbaluce di Caluso sferza il palato con la sua caratteristica acidità, associata ad una pungente cremosità che si espande in sensazioni di lievitati e crosta di pane ma con quella “rustica eleganza” che è insita nel suo dna.