Roero Arneis, l'annata 2024 raccontata in 25 etichette in degustazione

Incursione cuneo-astigiana in quel di Castagnito (Cn) per scoprire l’annata 2024 del Roero Arneis Docg su iniziativa dell’Enoteca Regionale del Roero e dell’associazione Go Wine, presenti i rispettivi presidenti Marco Perosino e Massimo Corrado.

Un gruppo formato da alcuni produttori del sodalizio (l'associazione ne conta 65 in rappresentanza di 25 territori comunali), da appassionati di vino e da giornalisti si è ritrovato il 21 maggio al Ristorante Marc Lanteri, che sorge accanto all’azienda vinicola ed enoteca F.lli Massucco. Lanteri è lo chef francese - tendasco per la precisione, i suoi genitori parlavano piemontese - stellato Michelin per ben 15 anni, che ha scelto la collina con vista sui vigneti di frazione San Giuseppe per calarsi in prima persona sul territorio. Una ristorazione improntata all'autenticità dopo la bella avventura nelle Langhe tra i fornelli del Ristorante al Castello di Grinzane Cavour (Cn), traslocando l'attività da una sponda all’altra del Tanaro.

Enoteca Regionale del Roero, una visione condivisa

L’ex senatore Perosino ha introdotto la serata spendendo parole di ottimismo per il comparto vinicolo: «Il nostro vino si vende bene perché ha il giusto prezzo. L’allarme scattato dopo le modifiche del codice della strada è già un po’ rientrato. Abbiamo tante iniziative e l'associazione Distretto del Cibo del Roero darà un grosso contributo. C'è un sentimento nuovo nei confronti dell'Enoteca, che ha un bel bilancio economico. I risultati si vedranno nel medio periodo. Se andranno bene alcuni “colpacci” che abbiamo in mente e che stiamo organizzando, faremo belle cose. Ho imparato ad essere ottimista da voi produttori, alcuni – come Giovanni Negro – sindaci di qualche anno fa».

A proposito di amministratori pubblici, il primo cittadino di Castagnito Giulio Cortese ha parlato di una visione condivisa all’interno dell'Associazione dei Sindaci del Roero, al fine di promuovere le eccellenze locali. Confortante la presenza a tavola di giovani rampolli di famiglie di viticoltori, animati da sogni e progetti concreti. Ragazze e ragazzi pronti ad ereditare la tradizione vinicola dei genitori o interessati all'allevamento di bestiame. Nel Roero, infatti, la biodiversità e la diversificazione delle attività agricole è una realtà: accanto ai vigneti troviamo, ad esempio, i noccioleti della tonda gentile IGP, i famosi pescheti o le mandrie di bovini.

La degustazione del Roero Arneis Docg 2024

In degustazione alla cieca, venticinque vini abbinati a quattro piatti liberamente scelti da Lanteri. Data la particolarità dell’evento, più che addentrarci nelle recondite sfumature sensoriali di ciascun sorso, sottolineiamo l’esistenza di un filo conduttore tra gli assaggi e l’idea di un buon Arneis tradizionale, anche in virtù dell’annata meno calda delle precedenti. I vini che hanno palesato una struttura riconoscibile, avevano giusta componente acida ed equilibrio, anche relativamente alla percezione alcolica. Aromatica freschezza fruttata con prevalenza di agrumi nelle note gustative persistenti.

Castagnito è un paese con poco più di duemila abitanti e ben undici aziende vinicole, luogo ameno ideale per fare base e visitare le colline circostanti e le Cantine. Tra le strutture di accoglienza turistica segnaliamo l’agriturismo con Cantina a conduzione familiare Costa Catterina, degli affabili Antonio Coscia e Antonella Arrigo, tra le cui etichette fa bella mostra il Roero Arneis Docg Riserva 2019 maturato in tonneaux d’acacia. Il B&B è immerso nei vigneti di proprietà e dispone di tre camere matrimoniali.

A proposito della longevità del Roero Arneis, in tanti abbiamo avuto la sensazione che l’annata 2024 sia propizia per lunghe maturazioni e pazienti affinamenti.

I vignaioli roerini hanno confermato il proprio notevole impegno per la vinificazione di Arneis destinati alla stagionatura e all’evoluzione, confortati dalle crescenti richieste di un mercato fatto di bevitori di Roero Docg (Nebbiolo) d’annata, che quindi ricercano in questo territorio i vini “Riserva”.

Questi i Roero Arneis 2024 in degustazione (vini in purezza, vinificazione e maturazione in acciaio inox):

Roero Arneis - Pace - Canale

Roero Arneis Montemeraviglia - Cascina del Pozzo - Castellinaldo

Roero Arneis Bastia - Battaglino Fabrizio - Vezza d'Alba

Roero Arneis - Ca' di Caire - Montà

Roero Arneis - Massucco F.lli - Castagnito

Roero Arneis Vigna San Giuliano - Tenuta La Pergola - Cisterna d'Asti

Roero Arneis - Ferrero Michele - Canale

Roero Arneis Serra Lupini - Angelo Negro - Monteu Roero

Roero Arneis - Cascina Lanzarotti - Monteu Roero

Roero Arneis Bel - Carlo Casetta - Montà

Roero Arneis - Demarie - Vezza d'Alba

Roero Arneis Michel - Crota Cichin - Santo Stefano Roero

Roero Arneis - Mario Costa - Canale

Roero Arneis Carlin - Cascina Paladin - Canale

Roero Arneis Serramiana - Marsaglia - Castellinaldo

Roero Arneis - Careglio - Baldissero

Roero Arneis San Defendente - Ermanno Costa - Canale

Roero Arneis - Giacomo Barbero - Canale

Roero Arneis - Casetta F.lli - Vezza d'Alba

Roero Arneis Radius - Destefanis - Canale

Roero Arneis San Vito - Pelassa - Montà

Roero Arneis - Marco Porello - Canale

Roero Arneis - Bricco del Prete - Priocca

Roero Arneis - Poderi Moretti - Monteu Roero

Fiori di zucchine ripieni alla ricotta di pecora e salsa mediterranea dello chef Marc Lanteri

