Birrone, la birra che racconta il Veneto tra filiera agricola e artigianalità

Il birrificio Birrone, con sede a Isola Vicentina (Vi), nasce nel 2008 con un obiettivo preciso: proporre birre artigianali pensate non come prodotti di nicchia o da meditazione, ma come bevande quotidiane, accessibili, popolari, capaci di entrare con naturalezza nella vita di tutti i giorni. Un approccio ancora raro nella scena italiana dell’epoca, dominata da birre complesse e fortemente caratterizzate. «Volevamo che la birra artigianale italiana potesse essere percepita come un prodotto per tutti, e non solo per esperti o appassionati» racconta Simone Dal Cortivo, titolare e birraio di Birrone. Un'impostazione chiara, che si è tradotta nel tempo in una gamma di birre dalla grande bevibilità, ispirate alla tradizione bavarese ma profondamente radicate nel territorio veneto.

Nel 2024 Birrone ha superato i 5mila ettolitri di produzione

Birrone: una produzione in crescita e una rete di tap room

Nel 2024 il birrificio ha superato i 5.000 ettolitri di produzione, consolidando una presenza stabile sia in Veneto che nelle regioni limitrofe grazie alla distribuzione diretta e all’e-commerce. Oltre alla vendita attraverso i canali tradizionali e online, Birrone gestisce una rete di sei locali di proprietà: le tap room di Isola Vicentina e Schio, i brew bar di Vigonza e Padova, e i punti “Birrette” di Grisignano di Zocco e Cittadella.

Simone Dal Cortivo, titolare di Birrone

Questi spazi rappresentano non solo punti vendita ma luoghi di incontro e socialità, coerenti con la filosofia di un birrificio che ha sempre voluto fare della semplicità e della convivialità i propri tratti distintivi.

Birrone, birre tra tradizione bavarese e identità veneta

Il cuore della produzione Birrone si esprime in alcune birre iconiche, divenute punti fermi dell’offerta:

SS46 Helles - La top seller del birrificio. Una chiara in stile bavarese, dal profilo maltato e delicato, perfetta per ogni occasione. «È la birra dei momenti sereni, della convivialità quotidiana», spiega Dal Cortivo. Gradazione contenuta, amaro lieve, corpo pieno ma mai invadente.

BRUSCA Pilsner - Ispirata al luppolo selvatico locale detto bruscandolo, questa pilsner si distingue per una decisa luppolatura da amaro. Secca, pulita e caratterizzata da una spiccata personalità aromatica.

MARANEA Gluten Free Corn Lager - Versione gluten free della storica Maranella, questa lager racconta l’impegno agricolo di Birrone: è prodotta con Mais Marano coltivato nei campi aziendali e con orzo italiano trasformato in malto. La fermentazione prevede una lavorazione specifica per l’eliminazione del glutine, mantenendo intatte fragranza e gusto.

PUNTO G Bock - Birra ambrata, morbida, poco gassata, con note dolci di malto e una leggera chiusura amaricante. Particolarmente apprezzata dal pubblico femminile, accompagna bene dessert, formaggi morbidi e pizze.

T.ITA Italian Lager - Ultima nata della gamma, prodotta con orzo e luppolo 100% italiani, compreso l’innovativo luppolo F1 coltivato a Modena. Profumata, erbacea, elegante, ideale con piatti leggeri, fritture e pizze delicate.

La T.ITA di Birrone

«Con T.ITA siamo andati oltre la filiera corta, utilizzando materie prime selezionate e lavorate esclusivamente in Italia» spiega il birraio. Una scelta che conferma l’impegno verso la sostenibilità e la valorizzazione delle risorse locali.

Birrone, una produzione legata al territorio: il Mais Marano

Elemento centrale della filosofia Birrone è l’utilizzo del Mais Marano, varietà tipica della zona vicentina e certificata dal Consorzio locale, impiegata nella birra Maranea. Questa scelta testimonia il percorso del birrificio verso la definizione di una filiera agricola completa, dalla coltivazione alla trasformazione. «Essere birrificio agricolo ci permette di controllare ogni passaggio della filiera e garantire una qualità autentica e tracciabile» aggiunge Dal Cortivo.

La Maranea di Birrone

Birrone, distribuzione e canali di vendita

Birrone gestisce una rete di distribuzione diretta in Veneto e regioni limitrofe, mentre per le aree più lontane si affida a distributori specializzati. Accanto ai canali tradizionali è attivo lo shop online, dove è possibile acquistare tutta la gamma in bottiglia (0,5 e 0,33 l), lattina (0,44 e 0,33 l) e fusti Polykeg da 24 l. Oltre alle birre, l’azienda propone anche sidro di mele e una birra analcolica aromatizzata al melograno e lampone, a conferma di una vocazione all’innovazione continua.