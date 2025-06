Ziller 47 di Gorghi Tondi, un Marsala pre-british che non può appellarsi Marsala

Dalle parti di Mazara del Vallo (Tp) c’è la Riserva Naturale Regionale Lago Preola e Gorghi Tondi, un’area protetta affidata in gestione al WWF, interessantissima per gli aspetti paesaggistici e ornitologici. A confinare con questo piccolo angolo di paradiso che comprende 4 laghetti naturali, che vale la pena visitare, e in buona parte all’interno si trova la centenaria azienda Tenuta Gorghi Tondi.

Clara e Annamaria Sala

Una tradizione vinicola al femminile

Una realtà che da quattro generazioni incarna l'eccellenza vinicola siciliana con un profondo impegno verso la sostenibilità e la valorizzazione del proprio straordinario terroir. Cominciò la bisnonna Dora che, affascinata dalla magica atmosfera di quei luoghi, acquistò alla fine dell’Ottocento vigneti e uliveti, molto Grillo e Catarratto. Di figlia in figlia arriviamo ai nostri giorni, con la gestione nelle mani – e nel cuore – delle sorelle Annamaria e Clara Sala.

Laghetto e Vigneto della tenuta Gorghi

Sostenibilità certificata: VIVA e SOStain

La filosofia di Gorghi Tondi si basa sulla creazione di vini con acidità naturale e freschezza, fedeli all'autenticità del terroir. L'azienda unisce tradizione e innovazione, producendo vini espressivi che rispettano l'ambiente.

L'impegno per la sostenibilità è ulteriormente testimoniato dall'ottenimento delle certificazioni VIVA e SOStain all'inizio del 2025. VIVA valuta oggettivamente l'impronta di carbonio e l'uso delle risorse idriche, mentre SOStain Sicilia, il primo programma di sostenibilità vitivinicola regionale in Italia, promuove un disciplinare rigoroso che supera il biologico, imponendo dei protocolli per una filosofia ambientale globale per tutta l’azienda. Entrambi i loghi saranno visibili sulle retro-etichette delle bottiglie a partire dalle nuove annate, a testimonianza di un impegno trasparente e duraturo.

Mappa della tenuta

Un vigneto tra mare e laghi, per un enoturismo di qualità

Sono 130 ettari di viti e uliveti che nel tempo sono state reimpiantate in prevalenza a Grillo poi Catarratto, Zibibbo, Nero d’Avola, sempre più Perricone, mentre gli internazionali Chardonnay, Syrah, Merlot, Sauvignon sono pochi. Siamo in una pianura quasi a livello del mare per cui la raccolta avviene per la maggior parte meccanicamente col pregio della rapidità.

Per rispetto alla natura che le circonda e per convinzione personale le sorelle Sala coltivano tutto in biologico certificato. La produzione è di 800.000 bottiglie con 19 etichette. Hanno un agronomo, Salvatore Làmia, un enologo, Michele Scavone e un consulente come Tonino Guzzo, profondo conoscitore degli autoctoni isolani, che sa interpretare con profondo rispetto del territorio e che ama definirsi vitivinicolo in quanto si occupa sia della cantina che delle vigne.

All’inizio di questo secolo hanno realizzato i nuovi fabbricati attorno adun bel baglio e ristrutturato gli esistenti. Oltre la cantina ci sono cucina, sale per degustazioni e per eventi; l’enoturismo è molto curato con varie degustazioni integrate con le visite guidate ai laghetti della riserva.

Il baglio di Gorghi Tondi

Ziller 47: l’identità liquida di un vino raro

Degustiamo un vino particolare: Ziller 47, dal soprannome che davano al padre Michele Sala. È classificato come vino bianco da tavola non fortificato, causa i paletti, spesso assurdi, dei disciplinari; nella realtà sarebbe, ma non possono scriverlo, un Marsala pre-british, come si faceva una volta prima che gli inglesi vi aggiungessero alcool, quindi un Marsala più pregiato perché non ha aggiunta di alcool o altro.

Lo Ziller 47 dell Tenuta Gorghi Tondi

È un vino ossidativo, un perpetuum pensato 15 anni fa dal padre Michele Sala, ogni anno si riempie una botte da 20 hl, poi dopo oltre 10 anni dalle 3 botti più vecchie si preleva circa un terzo, che viene ricolmato dal vino delle botti successive; dal blend delle 3 botti più vecchie si crea Ziller 47. Grillo puro, (anche questo non si può scrivere in etichetta!) da un vecchio vigneto in mezzo ai laghetti, vendemmiato a mano molto maturo, fermentazione lunga in acciaio con lieviti selezionati o spontanei secondo le annate, rimangono 14/15 g di zucchero residuo, affinamento di 10 anni almeno in botte di Allier sul feccino nobile, mentre la botte si va scolmando per l’evaporazione e l’assorbimento del legno, poi altri 6 mesi minimo in bottiglia.

foto 6

Nel calice: poesia liquida e gastronomia

Nel calice, colore ambra con sfumature oro rosa; al naso spiccano l’intensità e la complessità: miele, mandorla, frutta candita, frutta secca, spezie, iodio, leggera torba, incanta per la sua varietà; al palato altra complessità ma in armonia, leggermente dolce, grande freschezza che smorza i suoi 16°, di buona acidità, leggera mineralità, si risente il coacervo olfattivo su un sottofondo sapido, vino che è un vero piacere assaporare.

Per questa complessità di profumi e sapori è un vino quasi universale a tavola, potendo arrivare ad accompagnare molta pasticceria, ma imbattibile con i formaggi specie se stagionati. Sono 1500 bottiglie annue che nello shop aziendale sono comprate a € 52. Un’esperienza particolare da provare.