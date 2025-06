Vini dolci e spumanti: a settembre le sessioni CMB in Sicilia e Moldavia

Scade il 15 luglio il termine per iscriversi al Concours Mondial de Bruxelles (CMB), sessione vini effervescenti e sessione vini dolci. Il mese di giugno per un produttore di vino italiano è un mese di relativa calma lavorativa, è trascorso il Vinitaly, è passato il tempo per alcune lavorazioni in vigneto, si attende l’epoca della vendemmia. Quindi un produttore che ritiene i suoi vini molto buoni ha tutto il tempo di scegliere i campioni ed inviarli al Concours Mondial de Bruxelles che ancora deve svolgere le sessioni dedicate ai vini effervescenti e spumanti e ai vini dolci e fortificati.

A settembre le ultime due sessioni del Concours Mondial de Bruxelles

CMB, le sessioni di settembre

La sessione vini effervescenti è aperta, senza distinzione, a tutti i vini spumanti e frizzanti, bianchi, rossi e rosé, secchi, semisecchi o dolci, si effettuerà dal 5 al 7 settembre in Moldavia, nella capitale Chisinau che è al centro della regione vinicola del paese ex Unione sovietica. La sessione fini dolci è dedicata a tutti i vini dolci (semi-dolci, dolci e passiti), ai vini liquorosi e fortificati, qualunque sia il dosaggio e il colore. e si effettuerà dal 17 al 19 settembre in Sicilia, patria nazionale di questa tipologia di vini.

CMB, più di un concorso enologico

Il CMB non è solo un concorso enologico, è ormai un'istituzione enologica riconosciuta a livello mondiale, un punto di riferimento per i produttori di vino perché capace di dichiararne le eccellenze premiando i migliori vini provenienti da ogni angolo del pianeta. Fondato nel 1994, questo concorso che nei primi anni si è tenuto in Belgio dal 2006 è diventato itinerante svolgendosi nei 5 continenti in zone di importanza vinicola permettendo quindi ai giudici di conoscere regioni che dal vino ottengono principalmente il loro reddito.

Da alcuni anni, in considerazione di oltre 15.000 campioni iscritti, il CMB si è diviso in 4 sezioni: oltre alle 2 citate, quella storica tradizionale dedicata ai vini rossi e bianchi, che si sta tenendo in questi giorni in Cina, e quella per i vini rosati già effettuata e di cui si conoscono i risultati. Ha saputo distinguersi per la sua rigorosa metodologia di valutazione, la sua indipendenza e la sua capacità di scoprire e valorizzare vini di alta qualità, offrendo una guida preziosa sia ai professionisti del settore che ai consumatori.

Per i produttori, ottenere una medaglia al Concours Mondial de Bruxelles è un riconoscimento di grande valore

La credibilità del CMB si basa su una metodologia di valutazione estremamente rigorosa. I vini sono degustati alla cieca da una giuria internazionale composta da esperti di comprovata esperienza: enologi, sommelier, giornalisti specializzati, buyer, importatori e docenti universitari. Questa diversità di profili assicura una valutazione a 360 gradi, libera da condizionamenti e pregiudizi vista l’anonimità dei campioni, tenendo anche conto della diversa formazione dei vari giudici. Inoltre, vengono effettuati controlli post-concorso sui vini premiati per garantire che il prodotto imbottigliato e commercializzato corrisponda effettivamente a quello degustato dalla giuria, un ulteriore elemento a tutela del consumatore.

CMB, una vetrina per i produttori

Non solo conferma la qualità del loro lavoro e l'eccellenza dei loro vini, ma apre anche nuove opportunità di mercato, aumentando la visibilità e la riconoscibilità del brand a livello internazionale. Le medaglie del CMB sono un sigillo di garanzia che rassicura i buyer e attrae l'attenzione dei consumatori. Il CMB offre a tutti i produttori in concorso molto più di una semplice medaglia. L'intelligenza artificiale è al servizio della degustazione elaborando i giudizi organolettici espressi dai giurati. Dopo le degustazioni, tutti i partecipanti ricevono un rapporto completo sui loro vini, che include:

Una ruota degli aromi scaricabile

Un radar del gusto

Le qualità del vino

I potenziali punti deboli

L'origine geografica dei degustatori

CMB, una guida per i consumatori

Per i consumatori, il CMB funge da bussola affidabile in un mercato del vino sempre più vasto e complesso. Le medaglie indicano chiaramente i vini che hanno superato un rigoroso processo di selezione, offrendo una garanzia di qualità e un aiuto prezioso nella scelta. Che si tratti di un sommelier alla ricerca di nuove etichette per la propria carta dei vini o di un appassionato che desidera esplorare nuove referenze, le raccomandazioni del CMB sono una risorsa fidata.