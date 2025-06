Caffo allarga gli orizzonti: con Cinzano guarda anche agli spumanti e al vermouth

Il Gruppo Caffo 1915 ha annunciato l’acquisizione dei marchi Cinzano e Frattina, con un’operazione da 100 milioni di euro siglata con il gruppo Campari. L’intesa comprende sia la gamma degli spumanti e vermouth Cinzano, sia i prodotti della linea Frattina, tra cui grappe e vini frizzanti.

Il Gruppo Caffo ha acquisito Cinzano e Frattina

Cinzano e Frattina, i numeri: 75 milioni di fatturato

Nel corso del 2024, i marchi Cinzano e Frattina hanno registrato vendite per 75 milioni di euro, con una crescita media annua del 5% negli ultimi quattro anni. Il margine operativo lordo, calcolato al netto delle spese di marketing, si attesta intorno ai 21 milioni di euro. Questi dati rendono l’acquisizione particolarmente rilevante in termini strategici, considerando il potenziale di sviluppo commerciale legato alla riconoscibilità internazionale dei marchi.

L’obiettivo di Caffo: crescita all’estero e diversificazione

Secondo Sebastiano Caffo, ceo del Gruppo Caffo 1915, l’operazione rappresenta un passaggio decisivo per ampliare la presenza oltre il mercato domestico: «Questa acquisizione segna un importante passo verso il nostro percorso di crescita internazionale», ha dichiarato. «Grazie al successo del Vecchio Amaro del Capo in Italia, oggi siamo leader nella nostra categoria. Ma la crescita sui mercati esteri resta una priorità. Cinzano, un brand storico e iconico, sarà la chiave per accelerare questa espansione, portandoci in oltre 100 mercati».

Con Cinzano e Frattina, il Gruppo Caffo amplia il proprio portafoglio

L’integrazione di Cinzano e Frattina consente a Caffo di rafforzare anche la propria diversificazione di portafoglio, accedendo a nuove categorie di prodotto come i vermouth e gli spumanti, sempre più richiesti nei canali internazionali.

Campari razionalizza per puntare sui brand principali

Sul fronte opposto, Campari , che è è stata assistita da Mediobanca come advisor finanziario, prosegue nella ridefinizione delle proprie priorità strategiche. Come spiegato dall’amministratore delegato Simon Hunt: «La vendita dei vermouth e sparkling wine Cinzano e Frattina segna un passo fondamentale nella nostra strategia di razionalizzazione del portafoglio attraverso la cessione di brand, consentendo di aumentare il focus commerciale e di marketing sui nostri marchi principali».

Sarti Rosa e Mondoro: le due nuove refernze di Campari per l'aperitivo

Negli ultimi anni, Campari, che ha appena lanciato due nuove referenze per l'aperitivo, ha sostenuto importanti acquisizioni (come quella di Courvoisier nel 2023), che hanno richiesto un impegno finanziario significativo . La cessione a Caffo permette di concentrare investimenti e risorse operative su etichette strategiche a più alta marginalità e con maggiore potenziale di crescita internazionale.